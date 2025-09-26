45 साल से पार्टी कार्यालय ही निवास, 60 वर्षों से नंगे पांव सेवा, भास्करन का अनूठा सफर
73 साल के माकपा नेता भास्करन का कहना है कि, उनके लिए पार्टी ही आत्मा और परमात्मा है.
Published : September 26, 2025 at 5:01 PM IST
कन्नूर: केरल में 73 साल के पीवी भास्करन पिछले 45 सालों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी की माकपा से निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं. उनका आधिकारिक पता मुंडालुर डाकघर, पेरालास्सेरी स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) माकपा एडक्कड़ क्षेत्र समिति कार्यालय है.
पिछले 45 सालों से, यह पार्टी कार्यालय न केवल उनका कार्यस्थल रहा है, बल्कि उनका घर भी रहा है. पेरालास्सेरी में सभी जानते हैं कि भास्करन का जीवन पार्टी से गहराई से जुड़ा हुआ है.
भास्करन ने बड़ी सादगी से बताया कि, वे पिछले 45 साल से पार्टी कार्यालय में ही रह रहे हैं. यही उनका घर है. हालांकि, वे पास के होटल में खाना खाते हैं. अपने जीवनकाल में उन्होंने कभी भी शादी करने के बारे में नहीं सोचा. इतना ही नहीं भास्करन ने तो अपने माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति भी अपने भाई-बहनों को दे दी और उस पर अपना निजी दावा छोड़ दिया.
यह एक इंसान के किसी एक पार्टी के प्रति निस्वार्थ सेवा की सच्ची कहानी कन्नूर के पेरालास्सेरी में गूंजती रहती है. 1980 से, भास्करन पार्टी कार्यालय की साधारण सुविधाओं में रह रहे हैं. उनके माकपा में शामिल होने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है. वह साल उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ.
वाम मोर्चे की सहयोगी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल (INL) एडक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही थी और माविलाई स्थित माकपा कार्यालय वाम मोर्चे की चुनाव समिति का कार्यालय बन गया. उस समय माविलाई स्थानीय समिति के प्रभारी भास्करन चुनाव कार्यों की देखरेख के लिए पार्टी कार्यालय में आ गए. उसके बाद से लेकर आज तक वे इस पार्टी कार्यालय से कभी वापस नहीं गए.
माविलई के अप्पू और माथु के पुत्र भास्करन का कहना है कि, उनके लिए पार्टी ही आत्मा और परमात्मा है. 73 साल की उम्र होने के बावजूद, भास्करन ने कभी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया. अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, वे कहते हैं कि, उन्हें अब तक अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा. वे अपने पार्टी जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं.
उन्होंने कहा कि, उन्हें पार्टी कार्यालय के अलावा किसी और की जरूरत महसूस नहीं हुई. वे आज युवा छात्र संगठनों द्वारा किए जा रहे त्याग को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि, भोजन के पैकेट पहुंचाने सहित उनकी गतिविधियाँ और संघर्ष, त्याग की मानसिकता को दर्शाते हैं.
पार्टी द्वारा दिए जाने वाले भत्ते और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन पर जीवनयापन करने वाले भास्करन कहते हैं कि उन्हें कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा. वे वृद्धावस्था पेंशन लेने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि,एक कम्युनिस्ट और उसके परिवार को केवल ऐसी जीवन-स्थिति की कामना करनी चाहिए जो सभी के लिए सुलभ हो.
भास्करन की राजनीतिक सक्रियता बचपन से ही शुरू हो गई थी. 1969 में, चेरुमावा के यूपी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ते समय, वे पेरालास्सेरी में के.एस.यू. और के.एस.एफ. द्वारा संचालित छात्र हड़तालों की ओर आकर्षित हुए. अपने पिता अप्पू, जो एक राजमिस्त्री और कम्युनिस्ट सहयोगी थे, से प्रेरित होकर, भास्करन ने पेरालास्सेरी हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां काफी राजनीतिक सक्रियता थी.
उन्होंने 9वीं कक्षा में थालास्सेरी कोर्ट में छात्रों की संगठन बनाने की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए एक धरना-प्रदर्शन में भाग लिया. हालांकि उन्हें थोड़ा-बहुत उत्पीड़न सहना पड़ा, फिर भी वे छात्र राजनीति में सक्रिय रहे और एसएफआई के कन्नूर तालुक संयुक्त सचिव चुने गए. उन्होंने कोलकाता में हुए अखिल भारतीय सम्मेलन में एसएफआई का प्रतिनिधित्व भी किया.
भास्करन के बारे में एक दिलचस्प बात यह भी है कि, उन्होंने 60 दशकों तक चप्पल नहीं पहनीं. वह कोलकाता में हुए अखिल भारतीय सम्मेलन को याद करते हैं, जहां उन्होंने पहली और आखिरी बार जूते पहने थे. भास्करन ने उस दिन को याद करते हुए कहा कि, कोलकाता में बहुत ठंड थी. संगठन ने सभी को जूते और गर्म कपड़े लाने की सलाह दी थी. उत्सुकतावश उन्होंने कुछ घंटों तक जूते पहने. फिर उन्हें फेंक दिया क्योंकि वे ठीक नहीं लग रहे थे.
तब से, भास्करन छह दशकों से नंगे पांव अपना राजनीतिक कार्य करते आ रहे हैं. यह एक अनूठी परंपरा है जिसकी केरल में किसी भी अन्य जनसेवक से तुलना नहीं की जा सकती. 20 सालों से भास्करन को करीब से जानने वाले पार्टी कार्यकर्ता एन. रामकृष्णन उनकी बहुत प्रशंसा करते हैं. उन्होंने कहा कि, वे (भास्करन) जनता के साथ अच्छे संबंध बनाए रखते हैं और अपनी शारीरिक अक्षमताओं के बावजूद सार्वजनिक कार्यों में शामिल होने से कभी नहीं हिचकिचाते.
उन्होंने कहा गकि, भास्करन पार्टी की क्षेत्रीय समिति के सदस्य थे, लेकिन उम्र के कारण उन्होंने इस्तीफा दे दिया. विलंगा महासंघ के राज्य पदाधिकारी के रूप में, वे उनके हितों के लिए काम करना जारी रखते है.
भास्करन की औपचारिक शिक्षा एसएसएलसी के बाद समाप्त हो गई. हालांकि उन्होंने अंग्रेजी और हिंदी को छोड़कर बाकी सभी विषयों में अच्छे अंक लाए थे. फिर भी उन्होंने आगे पढ़ाई जारी न रखने का फैसला किया, क्योंकि उन्हें लगा कि ये भाषाएं बहुत कठिन होंगी. इसके बजाय, उन्होंने खुद को माकपा के काम में समर्पित कर दिया.
उन्होंने निर्माण श्रमिकों को संगठित किया और उनके संघ के क्षेत्रीय सचिव तथा माकपा के क्षेत्रीय कार्यालय सचिव के रूप में कार्य किया. वे माविलाई के स्थानीय सचिव थे और लगातार तीन कार्यकालों तक माविलाई सेवा सहकारी बैंक के अध्यक्ष रहे.
उन्होंने विभिन्न सहकारी संस्थाओं में निदेशक पदों पर भी कार्य किया. जब केरल में पुस्तकालय परिषद का गठन हुआ, तो भास्करन कन्नूर से राज्य परिषद के लिए चुने गए और दस वर्षों तक सेवा की. उन्होंने पेरालास्सेरी पंचायत के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया.
