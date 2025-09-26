ETV Bharat / bharat

45 साल से पार्टी कार्यालय ही निवास, 60 वर्षों से नंगे पांव सेवा, भास्करन का अनूठा सफर

कन्नूर: केरल में 73 साल के पीवी भास्करन पिछले 45 सालों से भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) यानी की माकपा से निस्वार्थ भाव से जुड़े हुए हैं. उनका आधिकारिक पता मुंडालुर डाकघर, पेरालास्सेरी स्थित भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) माकपा एडक्कड़ क्षेत्र समिति कार्यालय है.

पिछले 45 सालों से, यह पार्टी कार्यालय न केवल उनका कार्यस्थल रहा है, बल्कि उनका घर भी रहा है. पेरालास्सेरी में सभी जानते हैं कि भास्करन का जीवन पार्टी से गहराई से जुड़ा हुआ है.

भास्करन ने बड़ी सादगी से बताया कि, वे पिछले 45 साल से पार्टी कार्यालय में ही रह रहे हैं. यही उनका घर है. हालांकि, वे पास के होटल में खाना खाते हैं. अपने जीवनकाल में उन्होंने कभी भी शादी करने के बारे में नहीं सोचा. इतना ही नहीं भास्करन ने तो अपने माता-पिता से विरासत में मिली संपत्ति भी अपने भाई-बहनों को दे दी और उस पर अपना निजी दावा छोड़ दिया.

यह एक इंसान के किसी एक पार्टी के प्रति निस्वार्थ सेवा की सच्ची कहानी कन्नूर के पेरालास्सेरी में गूंजती रहती है. 1980 से, भास्करन पार्टी कार्यालय की साधारण सुविधाओं में रह रहे हैं. उनके माकपा में शामिल होने के पीछे भी दिलचस्प कहानी है. वह साल उनके जीवन का महत्वपूर्ण मोड़ साबित हुआ.

वाम मोर्चे की सहयोगी पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल (INL) एडक्कड़ विधानसभा क्षेत्र में चुनाव लड़ रही थी और माविलाई स्थित माकपा कार्यालय वाम मोर्चे की चुनाव समिति का कार्यालय बन गया. उस समय माविलाई स्थानीय समिति के प्रभारी भास्करन चुनाव कार्यों की देखरेख के लिए पार्टी कार्यालय में आ गए. उसके बाद से लेकर आज तक वे इस पार्टी कार्यालय से कभी वापस नहीं गए.

माविलई के अप्पू और माथु के पुत्र भास्करन का कहना है कि, उनके लिए पार्टी ही आत्मा और परमात्मा है. 73 साल की उम्र होने के बावजूद, भास्करन ने कभी वृद्धावस्था पेंशन के लिए आवेदन नहीं किया. अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए, वे कहते हैं कि, उन्हें अब तक अपने जीवन में किसी भी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा. वे अपने पार्टी जीवन से पूरी तरह संतुष्ट हैं.

उन्होंने कहा कि, उन्हें पार्टी कार्यालय के अलावा किसी और की जरूरत महसूस नहीं हुई. वे आज युवा छात्र संगठनों द्वारा किए जा रहे त्याग को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि, भोजन के पैकेट पहुंचाने सहित उनकी गतिविधियाँ और संघर्ष, त्याग की मानसिकता को दर्शाते हैं.

पार्टी द्वारा दिए जाने वाले भत्ते और दिव्यांगजनों के लिए पेंशन पर जीवनयापन करने वाले भास्करन कहते हैं कि उन्हें कभी आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ा. वे वृद्धावस्था पेंशन लेने से इनकार करते हैं, क्योंकि उनका मानना ​​है कि,एक कम्युनिस्ट और उसके परिवार को केवल ऐसी जीवन-स्थिति की कामना करनी चाहिए जो सभी के लिए सुलभ हो.

भास्करन की राजनीतिक सक्रियता बचपन से ही शुरू हो गई थी. 1969 में, चेरुमावा के यूपी स्कूल में सातवीं कक्षा में पढ़ते समय, वे पेरालास्सेरी में के.एस.यू. और के.एस.एफ. द्वारा संचालित छात्र हड़तालों की ओर आकर्षित हुए. अपने पिता अप्पू, जो एक राजमिस्त्री और कम्युनिस्ट सहयोगी थे, से प्रेरित होकर, भास्करन ने पेरालास्सेरी हाई स्कूल में दाखिला लिया, जहां काफी राजनीतिक सक्रियता थी.