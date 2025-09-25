ETV Bharat / bharat

FSSAI ने आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों के लिए लाइसेंसिंग विंडो शुरू की, जानें यह कैसे करेगा काम

नई दिल्ली: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने गुरुवार को अपने खाद्य सुरक्षा अनुपालन सिस्टम (FoSCoS) पोर्टल पर आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन विंडो शुरू की है.

एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि इस कदम से भारत भर के आयुर्वेदिक निर्माता foscos.fssai.gov.in के माध्यम से पारंपरिक आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन और मार्केटिंग संबंधी लाइसेंस के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे.

अधिकारी ने बताया कि, आयुर्वेद आहार के लिए नए प्रकार के व्यवसाय (केओबी) ढांचे का उद्देश्य इस क्षेत्र को औपचारिक और सुव्यवस्थित बनाना है, और पारंपरिक नुस्खों को, जैसा कि आधिकारिक आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित है, समकालीन खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के साथ व्यवस्थित करना है. यह कदम इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक विनियमित मार्ग बनाकर खाद्य और आयुर्वेद उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है.

आयुर्वेद आहार का अर्थ है नियमों की 'अनुसूची ए' के ​​अंतर्गत सूचीबद्ध आयुर्वेद की प्रामाणिक पुस्तकों में दिए गए विधि के मुताबिक व्यंजनों या कंपोनेंट्स या प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किया गया भोजन, जिसमें आयुर्वेद आहार की अवधारणा के अनुसार अन्य वानस्पतिक कंपोनेंट्स वाले उत्पाद शामिल हैं. हालांकि, इसमें आयुर्वेदिक औषधियां या स्वामित्व वाली आयुर्वेदिक औषधियां और औषधीय उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, मादक (Narcotic) या मन:प्रभावी (Psychotropic) पदार्थ शामिल नहीं हैं.

अधिकारी के मुताबिक, यह रेगुलेशन व्यक्तिगत पोषण के मूल आयुर्वेदिक सिद्धांत पर आधारित है, जो व्यक्ति की विशिष्ट संरचना (प्रकृति) के अनुसार आहार तैयार करता है.