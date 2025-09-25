FSSAI ने आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों के लिए लाइसेंसिंग विंडो शुरू की, जानें यह कैसे करेगा काम
FSSAI के इस कदम से खाद्य और आयुर्वेद उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
Published : September 25, 2025 at 8:03 PM IST
नई दिल्ली: फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (FSSAI) ने गुरुवार को अपने खाद्य सुरक्षा अनुपालन सिस्टम (FoSCoS) पोर्टल पर आयुर्वेद आहार उत्पादों के लिए एक समर्पित लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन विंडो शुरू की है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि इस कदम से भारत भर के आयुर्वेदिक निर्माता foscos.fssai.gov.in के माध्यम से पारंपरिक आयुर्वेदिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन और मार्केटिंग संबंधी लाइसेंस के लिए आसानी से आवेदन कर सकेंगे.
अधिकारी ने बताया कि, आयुर्वेद आहार के लिए नए प्रकार के व्यवसाय (केओबी) ढांचे का उद्देश्य इस क्षेत्र को औपचारिक और सुव्यवस्थित बनाना है, और पारंपरिक नुस्खों को, जैसा कि आधिकारिक आयुर्वेद ग्रंथों में वर्णित है, समकालीन खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता मानकों के साथ व्यवस्थित करना है. यह कदम इन उत्पादों को बाजार तक पहुंचाने के लिए एक विनियमित मार्ग बनाकर खाद्य और आयुर्वेद उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है.
आयुर्वेद आहार का अर्थ है नियमों की 'अनुसूची ए' के अंतर्गत सूचीबद्ध आयुर्वेद की प्रामाणिक पुस्तकों में दिए गए विधि के मुताबिक व्यंजनों या कंपोनेंट्स या प्रक्रियाओं के अनुसार तैयार किया गया भोजन, जिसमें आयुर्वेद आहार की अवधारणा के अनुसार अन्य वानस्पतिक कंपोनेंट्स वाले उत्पाद शामिल हैं. हालांकि, इसमें आयुर्वेदिक औषधियां या स्वामित्व वाली आयुर्वेदिक औषधियां और औषधीय उत्पाद, सौंदर्य प्रसाधन, मादक (Narcotic) या मन:प्रभावी (Psychotropic) पदार्थ शामिल नहीं हैं.
अधिकारी के मुताबिक, यह रेगुलेशन व्यक्तिगत पोषण के मूल आयुर्वेदिक सिद्धांत पर आधारित है, जो व्यक्ति की विशिष्ट संरचना (प्रकृति) के अनुसार आहार तैयार करता है.
इन पारंपरिक योगों के मानकीकरण से, FSSAI के इस कदम से खाद्य और आयुर्वेद उद्योगों के विकास को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है. इसके अलावा, प्रामाणिक और विनियमित आयुर्वेद आहार की उपलब्धता, निर्धारित आयुर्वेदिक उपचार योजनाओं के लिए एक महत्वपूर्ण आधार के रूप में काम करेगी.
अधिकारी ने आगे बताया कि, उद्योग के लिए एक सुचारु परिवर्तन की सुविधा के लिए, एफएसएसएआई ने 25 जुलाई 2025 के आदेश के माध्यम से 91 अनुमोदित आयुर्वेद आहार व्यंजनों की एक सूची पहले ही प्रकाशित कर दी है. यह खाद्य व्यवसाय संचालकों को इस नई श्रेणी के तहत उत्पादों के मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक स्पष्ट, पूर्व-अनुमोदित संदर्भ प्रदान करता है, जिससे प्रामाणिकता और नियामक अनुपालन दोनों सुनिश्चित होते हैं.
आयुष मंत्रालय के घनिष्ठ सहयोग से विकसित यह पहल, आयुर्वेद के गहन ज्ञान को आधुनिक खाद्य सुरक्षा प्रथाओं के साथ जोड़ने की भारत सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिससे उद्योग के हितधारकों और सार्वजनिक स्वास्थ्य दोनों को लाभ होगा.
आयुर्वेद आहार और व्यंजनों में शामिल हैं
अलिकामत्स्य/अलिकामच्छ (काले चने के पकोड़े), अंगारकर्कटी (गेहूं के गोले-बेक्ड), दधि गुड़ (गुड़ दही), तक्र (प्रोसेस्ड छाछ), अग्निवर्धक तक्र (स्वादिष्ट छाछ), दिव्य तक्र (कपूर अदरक छाछ), वात्य मंडा (पका हुआ जौ का पानी) वगैरह शामिल हैं.
