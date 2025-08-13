पटना/अरवल: बिहार के पटना जिले में दूध पीने से एक ही परिवार के तीन बच्चों की मौत हो गई है. घटना पालीगंज के कलेर प्रखंड के मसदपुर गांव की है. घटना के बाद पूरे गांव में मातम पसर गया है.

राखी पर नानी के घर आए थे बच्चे: मृतक के परिवार वाले अरवल जिले के रहने वाले हैं. रक्षाबंधन पर सभी बच्चे अपनी मां के साथ पटना के खिड़ी गांव ननिहाल आए थे. ननिहाल में परिजन दूसरे घर से प्रतिदिन दूध खरीद कर लाते थे. मृतक के परिजन ने बताया कि खाना खाने के बाद दूध पीया. रात में पेट दर्द हुआ और मौत हो गई.

दूध पीने से 3 बच्चों की मौत (ETV Bharat)

"दूध स्थानीय निवासी रामबाबू महतो के घर से लाया गया था. प्रतिदिन हम दूध उनसे लिया करते थे. उनसे कोई विवाद भी नहीं है. खाना खाने के बाद सभी बच्चे दूध पीकर सोये थे, तभी पेट में दर्द होने लगा. अस्पताल ले गए, लेकिन मौत हो गई." -श्रीपाल, मृतकों के परिजन

क्या बोले परिजन?: मृतकों के नाना कमलेश ठाकुर ने बताया कि घटना सोमवार शाम की है. घर में लिट्टी चोखा बना था. पूरे परिवार ने लिट्टी चोखा खाया और उसके बाद तीनों बच्चों को दूध पीने के लिए दिया गया. सभी बच्चे दूध पीकर सो गए. 11 बजे रात में मेरी बेटी ने कहा कि 'पापा तीनों बच्चों के पेट में दर्द हो रहा है.'

रास्ते में हुई मौत: जानकारी मिलने के बाद सभी बच्चों को पालीगंज अनुमंडलीय अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया, लेकिन बच्चों का पेट दर्द ठीक नहीं हुआ. कुछ देर बाद डॉक्टर ने बताया कि यहां ठीक नहीं होगा. इन्हें अस्पताल ले जाइये. अस्पताल ले जाने के दौरान दो बच्चों की मौत हो गई, जबकि तीसरे की मौत पीएमसीएच में इलाज के दौरान हो गई.

पिता गुजरात में करते हैं नौकरी: मृत बच्चों की पहचान 5 वर्षीय विकास कुमार, 3 वर्षीय मोहित कुमार, 6 वर्षीय निधि कुमारी के रूप में हुई है. बच्चों के पिता मोहन ठाकुर गुजरात में प्राइवेट नौकरी करते हैं. घटना का पता चलने के बाद मोहन ठाकुर और मां मीरा देवी का रो-रोकर बुरा हाल है.

फूड सेफ्टी विभाग को दी गई जानकारी: फिलहाल पालीगंज पुलिस ने बच्चों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है. फूड सेफ्टी विभाग को भी इसकी जानकारी दी गई है. घटना की जांच के बाद पुलिस आगे की छानबीन करेगी.

ये भी पढ़ें-