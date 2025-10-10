ETV Bharat / bharat

भूखे लोगों को देखकर बना डाला 'फूड बैंक': नौ साल से गरीबों को खिला रहा खाना

तेलंगाना में फूड बैंक. ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Hindi Team Published : October 10, 2025 at 6:27 PM IST | Updated : October 10, 2025 at 6:36 PM IST 3 Min Read

निजामाबाद: हम पैसों का लेन-देन करने वाले 'बैंकों' से वाकिफ हैं. लेकिन, क्या आपने ऐसा बैंक देखा है जो भूख से तड़प रहे लोगों को रोज खाना खिलाता हो? तेलंगाना के निजामाबाद में नवीन चांटी एक फूड बैंक की शुरुआत की है जो जरूरतमंदों को रोज खाना खिलाता है. वह, भूखों को खाना खिलाना सबसे बड़ा दान मानते हैं. फटे-पुराने कपड़े, बिखरे बाल और खाली पेट वाले गरीबों को देखकर वह बहुत दुखी होते थे. उन्होंने सोचा कि क्या एक निवाला भी उनकी भूख मिटा सकता है. इसी करुणा ने नवीन चांटी को चार साथी युवाओं की मदद से एक फ़ूड बैंक स्थापित करने के लिए प्रेरित किया. तेलंगाना में फूड बैंक. (ETV Bharat) पहले वर्ष उन्होंने हर रविवार कम से कम 100 लोगों को भोजन कराया. दूसरे वर्ष से, वे प्रतिदिन भोजन उपलब्ध करा रहे हैं. उनकी इस उल्लेखनीय सेवा की प्रधानमंत्री मोदी ने भी प्रशंसा की है. नवीन चांटी कहते हैं, "यह कार्यक्रम 14 फरवरी, 2016 को सिर्फ चार स्वयंसेवकों के साथ शुरू हुआ, जिनमें मेरे साथी कर्मचारी भी शामिल थे. पहले साल, हम सिर्फ़ रविवार को ही भोजन उपलब्ध कराते थे. दूसरे साल से, हम रोज़ाना भोजन परोसने लगे. अब इसमें 200 कर्मचारी और युवा स्वयंसेवक शामिल हैं."

नवीन बताते हैं, "हम ख़ुद किसी से दान नहीं लेते. इसके बजाय, हम हर फ़रवरी में राइस बैग चैलेंज चलाते हैं ताकि पूरे साल के लिए पर्याप्त चावल और सामग्री इकट्ठा हो सके." कोविड-19 महामारी के दौरान, नवीन और उनकी टीम ने राष्ट्रीय राजमार्गों पर प्रवासी मजदूरों को भोजन और नाश्ता उपलब्ध कराया. निजामाबाद में इस कार्यक्रम के फलते-फूलते रहने के साथ, राज्य भर में आठ और फूड बैंक स्थापित किए गए हैं, और नवीन को विश्वास है कि इसका और विस्तार होगा. फूड बैंक के स्वयंसेवक युगेंद्रचारी और श्रवण कुमार कहते हैं- "इस स्वयंसेवी संस्था के माध्यम से, हमने दस लाख से ज़्यादा लोगों की भूख मिटाई है. हम काम पर जाने से पहले सुबह 5 से 8 बजे तक खाना परोसते हैं." रोजाना भोजन के अलावा, संस्था दशहरे पर नए कपड़े और सर्दियों में कंबल भी वितरित करता है. स्वयंसेवक गर्व से बताते हैं कि प्रधानमंत्री ने मन की बात में बेघरों की समस्या के समाधान के लिए फूड बैंक की सराहना की थी. वे कहते हैं, "हमारा लक्ष्य इस कार्यक्रम का पूरे राज्य में विस्तार करना है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भूख मिटाई जा सके. हम जिले के युवाओं से इस मिशन में आगे आकर हमारा साथ देने का आह्वान करते हैं." इसे भी पढ़ेंः 'विशेज एंड ब्लेसिंग्स' संस्था की पहल, हर गरीब को मिले खाना

