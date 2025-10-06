बिहार विधानसभा चुनाव लड़ेंगी लोकगायिका मैथिली ठाकुर? विनोद तावड़े और नित्यानंद राय से मिलीं
बिहार की चर्चित लोकगायिका मैथिली ठाकुर विधानसभा चुनाव लड़ सकती हैं. बीजेपी के सिंबल पर मैदान में उतरने की तैयारी है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 6, 2025 at 2:28 PM IST
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अधिक से अधिक सीटों पर जीत हासिल करने के लिए भारतीय जनता पार्टी इस बार राजनेताओं के साथ-साथ सेलिब्रिटीज पर भी दांव लगाएगी. इसी के तहत मिथिलांचल से आने वाली मशहूर लोकगायिका मैथिली ठाकुर के नाम की चर्चा जोरों पर है. बीजेपी प्रभारी विनोद तावड़े ने उनसे मुलाकात के बाद तस्वीर शेयर करते हुए इसके स्पष्ट संकेत भी दिए हैं.
तावड़े और नित्यानंद से मिलीं मैथिली: रविवार को बीजेपी के बिहार प्रभारी विनोद तावड़े और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय के साथ मैथिली ठाकुर और उनके पिता रमेश ठाकुर की मुलाकात हुई है. तस्वीर शेयर करते हुए तावड़े ने कहा कि साल 1995 में लालू राज आने के बाद जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए थे, उस परिवार की बेटी और मैथिली लोकगायिका मैथिली ठाकुर अब बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर घर लौटना चाहती हैं.
जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है। हृदय से सम्मानित और आभारी हूँ। 🙏✨— Maithili Thakur (@maithilithakur) October 5, 2025
श्री नित्यानंद राय जी एवं श्री विनोद श्रीधर तावड़े जी 🙏 https://t.co/o6PBAVJaEJ
'बिहार को मैथिली से काफी उम्मीदें': विनोद तावड़े ने आगे कहा कि उन्होंने और केंद्रीय गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मैथिली ठाकुर से गुजारिश की है कि वह बिहार की जनता और बिहार के विकास के लिए आगे आएं. राज्य का हर सामान्य आदमी आपसे उम्मीद करता है, लिहाजा उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें. बीजेपी प्रभारी ने लोकगायिका को भविष्य के लिए शुभकामना भी दी.
"वर्ष 1995 में बिहार में लालू राज आने पर जो परिवार बिहार छोड़कर चले गए, उस परिवार की बिटिया सुप्रसिद्ध गायिका मैथिली ठाकुर जी बदलते बिहार की रफ्तार को देखकर फिर से बिहार आना चाहती हैं. नित्यानंद राज जी और मैंने उनसे आग्रह किया कि बिहार की जनता के लिए और बिहार के विकास के लिए उनका योगदान बिहार का सामान्य आदमी अपेक्षित करता है और वे उनकी अपेक्षाओं को पूरा करें."- विनोद तावड़े, प्रभारी, बिहार बीजेपी
क्या बोलीं मैथिली?: हालांकि मैथिली ठाकुर ने चुनाव लड़ने को लेकर स्पष्ट रूप से कुछ नहीं बोला लेकिन उन्होंने जिस अंदाज में विनोद तावड़े और नित्यानंद राय का आभार जताया और पोस्ट पर रिप्लाई किया है, उससे अंदाजा लगाया जा रहा है कि वह चुनावी मैदान में उतरने के लिए इच्छुक हैं.
"जो लोग बिहार के लिए बड़े सपने देखते हैं, उनके साथ हर बातचीत मुझे दूरदृष्टि और सेवा की शक्ति की याद दिलाती है. हृदय से सम्मानित और आभारी हूं. नित्यानंद राय जी एवं श्री विनोद श्रीधर तावड़े जी."- मैथिली ठाकुर, लोकगायिका
किस सीट से लड़ेंगी चुनाव?: बीजेपी सूत्रों से जो जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक दरभंगा जिले की अलीनगर विधानसभा सीट से मैथिली ठाकुर को मैदान में उतारा जा सकता है. इस सीट से फिलहाल बीजेपी के मिश्री लाल यादव विधायक हैं. हालांकि 2024 में नीतीश कुमार की अगुवाई वाली एनडीए सरकार के बहुमत प्रस्ताव के दौरान उनकी संदिग्ध गतिविधि से पार्टी नाराज है और चर्चा है कि उनको इस बार टिकट नहीं मिलेगा. पिछले दिनों मिश्री लाल को अपने बेटे के साथ राबड़ी आवास के बाहर भी देखा गया था.
कौन हैं मैथिली ठाकुर?: मिथिलांचल के मधुबनी जिले के बेनीपट्टी की रहने वाली 25 वर्षीय मैथिली ठाकुर का बचपन दिल्ली में बीता है. उनके माता-पिता भारती ठाकुर और रमेश ठाकुर 90 के दशक में बिहार छोड़कर दिल्ली में रहने लगे थे. मैथिली ने शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत में प्रशिक्षण प्राप्त किया है. वह मैथिली सहित कई भाषाओं में गाती हैं. 2021 में बिहार के लोक संगीत में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी के उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार के लिए चुना गया था. चुनाव आयोग ने मैथिली को बिहार का 'स्टेट आइकॉन' भी नियुक्त किया था.
ये भी पढ़ें:
माजरा क्या है! चिराग पासवान से मिलीं मैथिली ठाकुर
चुनाव आयोग की आइकॉन बनीं मैथिली ठाकुर, मतदाताओं को करेंगी जागरूक
बिहार की बेटी मैथिली ठाकुर को 'नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड', बोले PM मोदी- 'परमात्मा ने आपको अद्भुत प्रतिभा दी'