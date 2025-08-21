संतु दास

नई दिल्ली : केंद्रीय कोयला मंत्रालय द्वारा देश भर में विभिन्न खदानों में शुरू की जा रही फर्स्ट माइल कनेक्टिविटी (एफएमसी) परियोजनाएं प्राकृतिक संसाधनों और हरित आवरण के संरक्षण में योगदान दे रही हैं. दरअसल, केंद्रीय कोयला मंत्रालय राष्ट्रीय कोयला लॉजिस्टिक योजना के विकास में लगा हुआ है, जिसमें कोयला खदानों के पास स्थित रेलवे साइडिंग के जरिये एफएमसी को शामिल किया गया है. इसने एफएमसी पहल के तहत मशीनीकृत कोयला परिवहन और लदान प्रणाली को बढ़ाने की रणनीति तैयार की है.

सतत विकास और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में अपने निरंतर प्रयासों में, एफएमसी अवधारणा एक परिवर्तनकारी समाधान के रूप में उभरी है. यह उन्नत दृष्टिकोण कोयला परिवहन में आमूलचूल परिवर्तन ला रहा है, जिससे पर्यावरण पर सकारात्मक और स्थायी प्रभाव पड़ रहा है.

एफएमसी, कन्वेयर बेल्ट या निकटतम रेलवे साइडिंग तक जाने वाली सड़कों का उपयोग करके खनन क्षेत्रों में कोयले के सड़क परिवहन की जरूरत को समाप्त करता है. कन्वेयर बेल्ट या सड़क के माध्यम से निकटतम रेलवे साइडिंग तक कोयला परिवहन की सुविधा प्रदान करके, एफएमसी सड़कों पर ट्रकों की संख्या कम करता है और वायु प्रदूषण, यातायात की भीड़ और सड़कों को नुकसान जैसे संबंधित पर्यावरणीय प्रभावों को कम करता है, जिससे स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण में योगदान मिलता है.

कोयला ढुलाई का एफएमसी पर्यावरण के प्रति जागरूक समाजों के निर्माण में आशा की किरण के रूप में उभर रहा है, जो परिवहन चुनौतियों का मुकाबला करेगा और देश में कनेक्टिविटी को बढ़ाएगा.

केंद्रीय कोयला मंत्रालय के अनुसार, वित्त वर्ष 2030 तक 1092 मीट्रिक टन क्षमता वाली 102 एफएमसी परियोजनाएं स्थापित करने की योजना बनाई गई है. वर्तमान में, 429.5 मीट्रिक टन क्षमता वाली 44 एफएमसी परियोजनाएं चालू हैं. एफएमसी परियोजनाओं के लिए अनुमानित कुल पूंजीगत व्यय लगभग 31,367.66 करोड़ रुपये है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए केंद्रीय कोयला मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि एफएमसी खनन क्षेत्रों में कोयले के ट्रकों की आवाजाही को कम करता है, जिससे कार्बन उत्सर्जन और अन्य गैसीय उत्सर्जन में कमी सुनिश्चित होती है. एफएमसी परियोजनाएं खनन क्षेत्रों में पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) को कम करती हैं.

ऐसी परियोजनाओं के लाभों पर बात करते हुए वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, "एफएमसी परियोजनाएं प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण कर रही हैं. इससे परिवहन प्रणाली में सुधार हो रहा है और जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम हो रही है."

वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि परिवहन प्रणालियों को बेहतर बनाने और जीवाश्म ईंधन से चलने वाले वाहनों पर निर्भरता कम करने से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन में बड़ी कमी आएगी, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटा जा सकेगा और इसके हानिकारक प्रभावों को कम किया जा सकेगा.

वरिष्ठ अधिकारी ने आगे कहा कि वायु प्रदूषण में कमी और यातायात की भीड़भाड़ में कमी से श्वसन संबंधी बीमारियों और तनाव संबंधी स्थितियों में कमी आने से लोगों के स्वास्थ्य पर लाभकारी प्रभाव पड़ता है.

