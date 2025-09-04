श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में भारी बारिश के बाद कई जिलों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो गई है. अनंतनाग, बडगाम और पुलवामा जिलों में रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से हजारों निवासियों को निकालकर उन्हें सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है. खराब मौसम की स्थिति को देखते हुए, प्रशासन ने एहतियात के तौर पर कश्मीर में सभी शैक्षणिक संस्थान 4 सितंबर को बंद रखने का फैसला लिया है.

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और संभागीय आयुक्त (कश्मीर) अंशुल गर्ग ने बुधवार को जम्मू-कश्मीर में लगातार बारिश के कारण उत्पन्न बाढ़ जैसी स्थिति से निपटने के लिए प्रशासन की तैयारियों की समीक्षा की. उपराज्यपाल सिन्हा ने वरिष्ठ अधिकारियों और सुरक्षा एजेंसियों के साथ बचाव और राहत उपायों की समीक्षा की और राजौरी के सुंदरबनी क्षेत्र के कांगड़ी गांव में हुई त्रासदी पर शोक व्यक्त किया.

जम्मू-कश्मीर प्रशासन के बयान के अनुसार, उपराज्यपाल ने वरिष्ठ अधिकारियों से प्रभावित परिवारों को राशन, कंबल, दवाइयां, रसोई गैस और शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने और बिजली के बुनियादी ढांचे को शीघ्र बहाल करने को कहा. उन्होंने लोगों से हर संभव सावधानी और सुरक्षा उपाय अपनाने का भी आग्रह किया. उपराज्यपाल ने यह भी आश्वासन दिया कि जरूरतमंदों को समय पर सहायता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी.

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जमीनी हालात का आकलन करने के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की. उन्होंने संभागीय और जिला प्रशासनों को प्रतिक्रिया तेज करने, आवश्यक सेवाओं की सुरक्षा करने, जलभराव वाले इलाकों को साफ करने और महत्वपूर्ण क्षेत्रों में समय पर निकासी करने के निर्देश दिए. सीएम उमर ने कहा कि नागरिकों की सुरक्षा और कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है. मैं जनता से सतर्क रहने और सलाह का पालन करने की अपील करता हूं. हम सब मिलकर इस चुनौती से पार पाएंगे. उन्होंने यह भी कहा कि झेलम नदी के बढ़ते जलस्तर और सड़कों व पुलों को हुए नुकसान पर हर घंटे अपडेट लिया जा रहा है.

300 से ज्यादा राहत शिविर तैयार

संभागीय आयुक्त अंशुल गर्ग ने आगाह किया कि अगले छह से आठ घंटे बेहद महत्वपूर्ण होंगे, खासकर श्रीनगर और दक्षिण कश्मीर में. गर्ग ने कहा, "कई जिलों में एहतियाती निकासी अभियान शुरू कर दिया गया है. नागरिकों को सतर्क रहना चाहिए और रात भर सलाह का पालन करना चाहिए." उन्होंने बताया कि जिलों में 300 से ज्यादा राहत शिविर तैयार किए गए हैं, जिनमें भोजन, पानी, कंबल और बिजली की व्यवस्था है.

सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग के बुधवार रात 9 बजे के बुलेटिन के अनुसार, झेलम नदी संगम (25 फीट के मुकाबले 27.49 फीट) और राम मुंशी बाग (21 फीट के मुकाबले 21.67 फीट) पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है. खुदवानी में विशो नाला और वाची में रामबियारा जैसी सहायक नदियां भी चेतावनी स्तर से ऊपर बह रही हैं.

अधिकारियों ने बताया कि अनंतनाग, बडगाम और पुलवामा के 67 गांवों के हजारों निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि पुलवामा और शोपियां जिलों में खानाबदोश परिवारों को अस्थायी आश्रय प्रदान किए गए हैं. श्रीनगर शहर में, नौ राहत आश्रय स्थल तैयार रखे गए हैं.

जम्मू-श्रीनगर हाईवे बंद, हजारों वाहन फंसे

इस बीच, जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कई स्थानों पर ताजा भूस्खलन और गिरते पत्थरों के कारण मार्ग बाधित होने से 3,000 से ज्यादा वाहन फंसे हुए हैं. एक यातायात अधिकारी ने कहा, "बहाली का काम चल रहा है, लेकिन खराब मौसम और गिरते पत्थरों के कारण निकासी में बाधा आ रही है. अगर हालात सुधरते हैं, तो गुरुवार तक दो लेन का यातायात बहाल हो सकता है."

मुगल रोड, सिंथन टॉप और लद्दाख जाने वाले श्रीनगर-सोनमर्ग-गुमरी मार्ग सहित अन्य मुख्य सड़कें भी बंद कर दी गई हैं. राजमार्ग बंद होने से आवश्यक आपूर्ति बाधित हुई है और बाहरी बाजारों की ओर जाने वाले फलों से लदे ट्रक फंस गए हैं. कुलगाम और उधमपुर में पुलिस ने सामुदायिक रसोई स्थापित की और फंसे हुए चालकों और यात्रियों के बीच भोजन और पानी वितरित किया.

दक्षिण कश्मीर में कई इलाके जलमग्न

दक्षिण कश्मीर में, नदियों में उफान के कारण पुलवामा और अनंतनाग के कई इलाके जलमग्न हो गए. लस्सीपोरा औद्योगिक क्षेत्र सहित कई इलाकों में बिजली आपूर्ति लाइनें क्षतिग्रस्त हो गईं, जबकि कुलगाम के खुदवानी-कैमोह और अवंतीपोरा के कैहगाम में जलभराव के कारण परिवार घरों के अंदर फंस गए. अधिकारियों ने कहा कि तटबंधों को मजबूत करने और लोगों को सुरक्षित निकालने में मदद करने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, सेना और सीएपीएफ के साथ बचाव दल संवेदनशील स्थानों पर तैनात हैं.

यह भी पढ़ें- मौसम अपडेट: बारिश के कारण हिमाचल और कश्मीर में सड़कें ब्लॉक, दिल्ली में यमुना 'रौद्र', UP में जलभराव