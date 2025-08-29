ETV Bharat / bharat

श्रीनगर-जम्मू नेशनल हाईवे लगातार चौथे दिन भी बंद, सेब और अन्य सामानों से लदे 1700 से अधिक ट्रक फंसे - FLOOD LANDSLIDES IN JAMMU KASHMIR

आईएमडी ने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है.

Jammu and Kashmir
जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से यातायात प्रभावित (ETV Bharat)
By Mir Farhat Maqbool

Published : August 29, 2025 at 5:08 PM IST

Updated : August 29, 2025 at 5:16 PM IST

श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर में मौसम में सुधार के बाद बाढ़ का खतरा कम हो गया है. हालांकि, मंगलवार को भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन और उधमपुर और रामबन जिलों के बीच सड़क को हुए नुकसान के कारण श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग लगातार चौथे दिन भी यातायात के लिए बंद रहा.

जम्मू-कश्मीर ट्रैफिक पुलिस के प्रवक्ता ने कहा कि, श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग आज भी बंद रहा, जबकि शोपियां और राजौरी के बीच मुगल रोड, किश्तवाड़-सिंथन रोड और श्रीनगर-लेह सड़कें यातायात के लिए खुली हैं. उन्होंने बताया कि, लोगों को जम्मू-श्रीनगर नेशनल हाईवे पर तब तक यात्रा नहीं करनी चाहिए जब तक कि मरम्मत का काम पूरा नहीं हो जाता और सतह यातायात के योग्य नहीं हो जाती.

Jammu and Kashmir
सेब और अन्य वस्तुओं से लदे 1700 से अधिक ट्रक फंसे (ETV Bharat)

प्रवक्ता ने स्पष्ट किया कि सिंथन हल्के मोटर वाहनों के लिए खुला है, मुगल रोड और सोनमर्ग-लेह सड़कें हल्के और भारी दोनों प्रकार के मोटर वाहनों के लिए खुली हैं. कश्मीर और जम्मू के बीच एकमात्र प्रमुख सड़क संपर्क मार्ग, 250 किलोमीटर लंबा यह राजमार्ग, उधमपुर जिले के जखेनी और चेनानी के बीच कई भूस्खलनों के कारण क्षतिग्रस्त हो गया.

ट्रैफिक पुलिस ने मंगलवार से जम्मू के नगरोटा से रियासी, चेनानी, पटनीटॉप, डोडा, रामबन, बनिहाल और श्रीनगर की ओर वाहनों की आवाजाही रोक दी. रामबन और उधमपुर के बीच फंसे यात्री वाहनों को राजमार्ग के भूस्खलन प्रभावित स्थानों पर अस्थायी फुटपाथों से गुजरने की अनुमति दी गई.

Jammu and Kashmir
सड़क से मलबा हटाने का कार्य जारी (ETV Bharat)

राजमार्ग बंद होने से घाटी के काजीगुंड खंड पर कई ट्रक नेशनल हाईवे पर फंसे हुए हैं. इससे कश्मीर से दूसरे राज्यों में फलों की ढुलाई बाधित हो गई है. काजीगुंड में तैनात ट्रैफिक पुलिस उपाधीक्षक मुहम्मद असलम ने ईटीवी भारत को बताया कि राजमार्ग बंद होने के बाद से श्रीनगर-जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग के काजीगुंड खंड पर सेब और अन्य वस्तुओं से लदे 1700 से अधिक ट्रक फंसे हुए हैं.

Jammu and Kashmir
भूस्खलन के कारण सड़कों पर वाहनों की आवाजाही बाधित (ETV Bharat)

रामबन में तैनात एक दूसरे ट्रैफिक पुलिस अधिकारी ने ईटीवी भारत को बताया कि राजमार्ग के उधमपुर खंड पर 250 ट्रक फंसे हुए हैं. उन्होंने कहा कि यात्रियों को ले जाने वाले वाहनों को सुरक्षित रूप से आगे बढ़ने की अनुमति दे दी गई है और अब नाशरी सुरंग के रामबन की ओर से कोई भी यात्री वाहन फंसा नहीं है. एप्पल फार्मर्स फेडरेशन कश्मीर के अध्यक्ष जहूर अहमद भट ने कहा कि उच्च घनत्व वाले सेबों से लदे ट्रक अनंतनाग जिले में काजीगुंड और खानबल के बीच राजमार्ग पर फंसे हुए हैं, जबकि अन्य आवश्यक वस्तुओं से लदे ट्रक कठुआ में फंसे हुए हैं.

Jammu and Kashmir
भारी बारिश से जम्मू कश्मीर में धीमी हुई रफ्तार (ETV Bharat)

भट ने ईटीवी भारत को बताया कि, कश्मीर में फल उत्पादक और व्यापारी, जिन्होंने अपनी सेब की फसल काटी थी, चिंतित हैं क्योंकि ट्रक राजमार्ग पर फंसे हुए हैं. मुगल रोड पर भी भारी ट्रकों की आवाजाही कब तक शुरू होगी फिलहाल कुछ भी कहा नहीं जा सकता है. उच्च घनत्व वाले सेब जल्दी खराब हो जाते हैं. इसका भंडारण जीवन भी स्वादिष्ट किस्म के सेब की तुलना में कम होता है. इसलिए उन्हें उम्मीद है कि सरकार सेब के सुचारू परिवहन के लिए राजमार्ग को जल्द से जल्द बहाल करेगी.

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी ने गुरुवार को जम्मू के संभागीय आयुक्त रमेश कुमार को सूचित किया है कि उधमपुर के समरोली में एनएच 44 के बुरी तरह प्रभावित हिस्से की मरम्मत का काम कल (शुक्रवार) शाम तक पूरा हो जाएगा. प्रवक्ता ने बताया कि लखनपुर से कश्मीर तक आवश्यक सामग्री ले जा रहे ट्रकों को मुगल रोड से जाने की अनुमति है.

Jammu and Kashmir
जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से यातायात प्रभावित (ETV Bharat)

जम्मू-कश्मीर के मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने एक समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक वस्तुओं से लदे वाहनों को प्राथमिकता के आधार पर अनुमति देने का निर्देश दिया है ताकि आपूर्ति श्रृंखला में किसी भी तरह की देरी को रोका जा सके. उन्होंने अधिकारियों से पंजाब से जम्मू आने वाले पेट्रोलियम उत्पादों से लदे रेलवे रैक के परिवहन को प्राथमिकता देने को भी कहा ताकि दूरदराज के इलाकों में समय पर आपूर्ति सुनिश्चित की जा सके.

डुल्लू ने तेल कंपनियों से कहा कि वे जम्मू के तेल डिपो में कम से कम 15 दिनों का स्टॉक बनाए रखने के लिए तत्काल कदम उठाएं, जबकि पूरे क्षेत्र में खुदरा दुकानों पर 10 दिनों का स्टॉक उपलब्ध कराया जाए. साथ ही, कश्मीर घाटी में डिपो स्तर पर 20 दिनों का और खुदरा दुकानों पर 15 दिनों का स्टॉक बनाए रखें.

Jammu and Kashmir
जम्मू कश्मीर में बाढ़ और भूस्खलन से यातायात प्रभावित (ETV Bharat)

खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के निदेशक ओवैस अहमद ने कहा कि मौसम की स्थिति या राजमार्ग बंद होने से घाटी में खाद्य, ईंधन और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति बाधित नहीं हुई है. उन्होंने ईटीवी भारत को बताया कि, उनके पास ईंधन, खाद्य और आवश्यक वस्तुओं का पर्याप्त भंडार उपलब्ध है.

जम्मू क्षेत्र में बाढ़ ने अंतर-जिला राजमार्गों को नुकसान पहुंचाया है जिससे जम्मू, सांबा, कठुआ और उधमपुर जिलों के विभिन्न इलाकों के बीच संपर्क टूट गया है. सीमा सड़क संगठन ने कहा है कि उसने पुंछ और राजौरी जिलों में भारी बारिश और अचानक आई बाढ़ के बाद हुए भूस्खलन के बाद सड़क मार्ग साफ करने का काम शुरू कर दिया है, जिससे पीर पंजाल जिलों के भीतर सड़क संपर्क टूट गया है. इस बीच, भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने रविवार तक मौसम की चेतावनी जारी की है और भूस्खलन संभावित क्षेत्रों में लोगों से सतर्क रहने और असुरक्षित सड़कों और क्षेत्रों की अनावश्यक यात्रा से बचने का आग्रह किया है.

