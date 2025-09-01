ETV Bharat / bharat

हथिनीकुंड बैराज के सभी फ्लड गेट खोले गए, हाई फ्लड की घोषणा, दिल्ली के लिए बढ़ा खतरा, देखिए ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट - FLOOD IN YAMUNA NAGAR

भारी बारिश के चलते हथिनी कुंड बैराज के सभी गेट खोले गए हैं. हाई फ्लड की घोषणा की गयी है.

हथिनी कुंड बैराज के सभी फ्लड गेट खोले गए
हथिनी कुंड बैराज के सभी फ्लड गेट खोले गए (Etv Bharat)
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 1, 2025 at 9:11 AM IST

Updated : September 1, 2025 at 10:19 AM IST

यमुनानगर: हरियाणा, पंजाब और हिमाचल में भारी बारिश से जहां पहले से ही लोग काफी दिक्कतों का सामना कर रहे हैं. वहीं, अब यमुना ने भी रौद्र रूप धारण कर लिया है. इस मानसून में पहली बार यमुना में पानी हाई फ्लड के पास पहुंच गया है. जिसमें यमुना का हथिनीकुंड बैराज पर जलस्तर 2 लाख 38 हजार 751 क्यूसेक दर्ज किया गया है. जलस्तर लगातार बढ़ रहा है. जिससे आने वाले कुछ घंटे में दिल्ली, हरियाणा एवं उत्तर प्रदेश के यमुना के साथ लगते इलाकों में बाढ़ के हालात बनेंगे. सिंचाई विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने हरियाणा के विभिन्न जिलों के साथ-साथ दिल्ली सरकार को भी अवगत करा दिया है. ताकि समय रहते इंतजाम किए जा सके.

हथिनीकुंड बैराज के खोले गए गेट (Etv Bharat)

हथिनीकुंड बैराज के खोले गए गेट: जानकारी के मुताबिक, यमुना का जलस्तर देर रात से ही बढ़ना शुरू हुआ. सुबह 4 बजे 1 लाख 65000 और 5 बजे 2 लाख 10 हजार 361 क्यूसेक तक पहुंच गया. जबकि 7:00 बजे 2 लाख 38 हजार 758 क्यूसेक पानी का जलस्तर हथिनीकुंड बैराज पर पहुंच गया. 2.50 लाख के बाद हाई फ्लड माना जाता है. यमुना में जितना भी पानी हथिनीकुंड बैराज से आ रहा है. पूरे का पूरा पानी यमुना में छोड़ा जा रहा है. जिससे यमुना के साथ लगते हरियाणा के विभिन्न जिले प्रभावित होंगे.

बाढ़ का हाई अलर्ट जारी (Etv Bharat)

दिल्ली पहुंचेगा पानी, बाढ़ का अलर्ट: इसके अलावा, यह पानी अगले 48 घंटे तक दिल्ली पहुंचेगा. वहां भी बाढ़ जैसे हालात पैदा होने की संभावना है. सिंचाई विभाग के सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर आर एस मित्तल ने बताया कि 'हथिनीकुंड बैराज से 2 लाख 40000 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज हुआ है, जो हाई फ्लड हैं और अब इसको लेकर जिला प्रशासन सहित अन्य अधिकारियों को अलर्ट कर दिया गया है'. उन्होंने कहा कि 'पानी अगले 48 घंटे में दिल्ली पहुंचेगा और जलस्तर भी बढ़ेगा. क्योंकि यमुना के कैचमेंट एरिया में लगातार बारिश हो रही है. जिससे हथिनी कुंड बैराज पर जलस्तर और बढ़ रहा है'.

