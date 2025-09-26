ETV Bharat / bharat

लौट रहे मानसून का कहरः महाराष्ट्र का यह इलाका पांचवीं बार मुख्यालय से कटा

बाढ़ के कारण यातायात प्रभावित. ( ETV Bharat )

गढ़चिरौली: दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो अब वापसी की ओर है कहर बरपा रहा है. इस साल मानसून के दौरान बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण, महाराष्ट्र का भामरागढ़ तालुका एक 'द्वीप' जैसा बन गया है. छात्रों, किसानों और मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तालुका का अब तक पांच बार जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है. तेज बारिश का असरः गुरुवार, 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ और भामरागढ़ तालुका में भारी बारिश के कारण पर्लकोटा नदी में बाढ़ आ गई. अल्लापल्ली-भामरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुल पर पानी आ जाने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. करीब 50 से ज़्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है. बाढ़ के कारण यातायात प्रभावित. (ETV Bharat) पुल पर बैरिकेडिंगः पुल पर पानी घुसने के कारण प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं. सुरक्षा के लिए राजस्व और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. इस वजह से भामरागढ़ में महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की कई बसें और निजी वाहन फंस गए हैं. पहले भी हुई है भारी क्षतिः