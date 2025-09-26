लौट रहे मानसून का कहरः महाराष्ट्र का यह इलाका पांचवीं बार मुख्यालय से कटा
महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में इस मानसून में पांचवीं बार भामरागढ़ तालुका का ज़िला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है.
गढ़चिरौली: दक्षिण-पश्चिम मानसून, जो अब वापसी की ओर है कहर बरपा रहा है. इस साल मानसून के दौरान बार-बार आने वाली बाढ़ के कारण, महाराष्ट्र का भामरागढ़ तालुका एक 'द्वीप' जैसा बन गया है. छात्रों, किसानों और मरीजों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि तालुका का अब तक पांच बार जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है.
तेज बारिश का असरः
गुरुवार, 25 सितंबर को छत्तीसगढ़ और भामरागढ़ तालुका में भारी बारिश के कारण पर्लकोटा नदी में बाढ़ आ गई. अल्लापल्ली-भामरागढ़ राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित पुल पर पानी आ जाने से यातायात पूरी तरह ठप हो गया है. करीब 50 से ज़्यादा गांवों का संपर्क टूट गया है.
पुल पर बैरिकेडिंगः
पुल पर पानी घुसने के कारण प्रशासन ने एहतियात के तौर पर बैरिकेड्स लगा दिए हैं. सुरक्षा के लिए राजस्व और पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है. इस वजह से भामरागढ़ में महाराष्ट्र राज्य परिवहन निगम की कई बसें और निजी वाहन फंस गए हैं.
पहले भी हुई है भारी क्षतिः
पिछले कुछ वर्षों में, भामरागढ़ तालुका के नागरिकों को पर्लकोटा नदी में बाढ़ के कारण भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है. 22 सितंबर, 2019 को आई भीषण बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ था. उस समय कई घरों, खेतों और सार्वजनिक संपत्ति को भारी नुकसान पहुंचा था.
वैकल्पिक व्यवस्था की आवश्यकताः
प्रशासन के अनुसार, दोपहर तक पुल पर पानी कम होने की संभावना है. बार-बार बन रही इस स्थिति के कारण नागरिकों की सुरक्षा और आवागमन के लिए वैकल्पिक मार्गों की आवश्यकता एक बार फिर सामने आ गई है.
मौसम विभाग का पूर्वानुमानः
क्षेत्रीय मौसम विभाग ने स्पष्ट किया है कि विदर्भ में मानसून अभी भी सक्रिय है. नागपुर मौसम विज्ञान केंद्र ने जानकारी दी है कि अक्टूबर के पहले या दूसरे हफ़्ते में विदर्भ में बारिश की वापसी शुरू हो सकती है.
बंगाल की खाड़ी में एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन गया है. इसके कारण चक्रवात मध्य भारत की ओर बढ़ रहा है. इसका असर नागपुर और विदर्भ में सबसे ज़्यादा देखा जा सकता है. इस हफ़्ते भी भारी बारिश की संभावना है.
