ETV Bharat / bharat

हिमाचल में बरसात के मौसम में बर्बादी! टनल में रहने को मजबूर लोग, मंडी में फिर मंडरा रहा खतरा - FLOOD IN HIMACHAL

हिमाचल में बरसात के मौसम में तबाही मची हुई है. 3 NH समेत 687 सड़कें बंद हैं. लोग टनल में रहने को मजबूर हैं.

Flood in Himachal
हिमाचल में बाढ़ में बारिश से बेहाल लोग (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 26, 2025 at 7:39 PM IST

5 Min Read

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है. बरसात का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर जगह-जगह से नुकसान की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं. प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा, मंडी किनारा और लाहौल स्पीति जिला सबसे अधिक प्रभावित है. बरसात में बेघर हुए लोग दर-दर भटक रहे हैं. कुछ जिलों में सड़कें बंद होने से कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा रहा है.

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे बंद

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से प्रदेश में तबाही मची हुई है. चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे के बंद होने से बहुत से लोग फंसे हुए हैं. मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास बंद पड़ा है, जिसके चलते छोटे वाहन चालक भी अब हाईवे से होकर ही जा रहे हैं और यहां सड़क बंद होने के कारण फंसे हुए हैं. इस हाईवे पर मंडी जिला में पंडोह से लेकर औट तक विभिन्न स्थानों पर भारी लैंडस्लाइड हुई है. मंगलवार (26 अगस्त) सुबह से ही NHAI और PWD की मशीनरी मार्ग से मलबा हटाने के कार्य में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मलबा हटाने में ज्यादा परेशानी पेश आ रही है.

Flood in Himachal
हिमाचल में बरसात के मौसम में तबाही. (ETV Bharat)

प्रदेश में 3-NH और 687 सड़कें बाधित

प्रदेश में बरसात से नुकसान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि, "पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है. बीते 12 घंटे में प्रदेश भर में हुई बेहद भारी बारिश से कुल्लू और मनाली में भारी नुकसान हुआ है. बरसात की वजह से प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 687 सड़कें बाधित हैं. इसके अलावा 2349 DTR प्रभावित हुए हैं और 234 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं."

टनल में हजारों ने लोगों ने ली है शरण

भारी बारिश और हाईवे बंद होने के कारण खुले आसमान के नीचे रहना संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में हजारों लोगों के लिए कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बनी टनल शरणस्थली बनी हुई है. इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन के साथ-साथ हणोगी माता मंदिर और बाबा बालक नाथ मंदिर पंडोह समेत अन्य माध्यमों से फंसे हुए लोगों तक भोजन और पानी पहुंचाया जा रहा है.

Flood in Himachal
टनल में रहने को मजबूर लोग (ETV Bharat)

मंडी में फिर मंडरा रहा खतरा!

बरसात के मौसम में आपदा से सबसे अधिक मंडी जिले में नुकसान हुआ है. एक बार फिर से दर्जनों परिवार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. बालीचौकी उपमंडल के मुख्य बाजार बालीचौकी में जमीन धंसने के चलते 13 घरों में से चार घर जमींदोज हो गए हैं. पहाड़ी धंसने के कारण करीब 35 रिहायशी घरों पर खतरा मंडरा रहा है. अपने आशियाने को अपनी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरता देख लोगों का रो रोकर बुरा हाल है. आपदा प्रभावित परिवारों ने सरकार से अधिक से अधिक मदद की गुहार लगाई है.

Flood in Mandi
एनएच डूबने से लारजी पावर हाउस को खतरा (ETV Bharat)

बारिश से बचने के लिए अब देवी देवताओं की शरण में ग्रामीण

हिमाचल में भारी बारिश के चलते जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है तो वहीं आसमानी आफत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे भारी बारिश से बचाव के लिए, अब कुल्लू जिले में लोग देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं. जिला कुल्लू की उझी घाटी के देवता नाग धूंबल फिर से अपने हरियानों को आदेश जारी करने वाले हैं. हालांकि, पिछले दिनों भी देवता के रथ को मंदिर से बाहर निकाला गया था और ग्रामीणों ने देवता के समक्ष घाटी में मौसम साफ रखने की गुहार लगाई थी. देवता ने अपने हरियानों के माध्यम से इलाके की परिक्रमा करने के बारे में भी आदेश दिए हैं.

Heavy Rain in Himachal
बारिश से बचने के लिए देवी-देवताओं की शरण में ग्रामीण (ETV Bharat)

मनाली के बाहंग में ब्यास नदी में बह गया रेस्तरां

कुल्लू जिले में हो रही भारी बारिश के चलते ब्यास नदी भी उफान पर है. ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते मनाली के बिंदु ढांक के नजदीक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. ऐसे में पतलीकूहल से मनाली सड़क वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद हो गई है. इसके अलावा बाहंग में भी एक रेस्टोरेंट शेर-ए-पंजाब बाढ़ की चपेट में आकर बह गया. गनीमत यह रही कि रेस्टोरेंट को समय रहते ही खाली कर दिया गया था.

Heavy Rain in Himachal.
हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: बाल सेविका और सहायिकाओं को ढाई साल से नहीं मिला मानदेय, जीत राम के सवाल पर CM सुक्खू ने कही ये बात

ये भी पढ़ें: हिमाचल पर 98,182 करोड़ का कर्ज, जानिए सुखविंदर सरकार ने अब तक कितना लोन लिया ?

शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है. बरसात का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर जगह-जगह से नुकसान की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं. प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा, मंडी किनारा और लाहौल स्पीति जिला सबसे अधिक प्रभावित है. बरसात में बेघर हुए लोग दर-दर भटक रहे हैं. कुछ जिलों में सड़कें बंद होने से कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा रहा है.

चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे बंद

पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से प्रदेश में तबाही मची हुई है. चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे के बंद होने से बहुत से लोग फंसे हुए हैं. मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास बंद पड़ा है, जिसके चलते छोटे वाहन चालक भी अब हाईवे से होकर ही जा रहे हैं और यहां सड़क बंद होने के कारण फंसे हुए हैं. इस हाईवे पर मंडी जिला में पंडोह से लेकर औट तक विभिन्न स्थानों पर भारी लैंडस्लाइड हुई है. मंगलवार (26 अगस्त) सुबह से ही NHAI और PWD की मशीनरी मार्ग से मलबा हटाने के कार्य में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मलबा हटाने में ज्यादा परेशानी पेश आ रही है.

Flood in Himachal
हिमाचल में बरसात के मौसम में तबाही. (ETV Bharat)

प्रदेश में 3-NH और 687 सड़कें बाधित

प्रदेश में बरसात से नुकसान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि, "पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है. बीते 12 घंटे में प्रदेश भर में हुई बेहद भारी बारिश से कुल्लू और मनाली में भारी नुकसान हुआ है. बरसात की वजह से प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 687 सड़कें बाधित हैं. इसके अलावा 2349 DTR प्रभावित हुए हैं और 234 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं."

टनल में हजारों ने लोगों ने ली है शरण

भारी बारिश और हाईवे बंद होने के कारण खुले आसमान के नीचे रहना संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में हजारों लोगों के लिए कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बनी टनल शरणस्थली बनी हुई है. इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन के साथ-साथ हणोगी माता मंदिर और बाबा बालक नाथ मंदिर पंडोह समेत अन्य माध्यमों से फंसे हुए लोगों तक भोजन और पानी पहुंचाया जा रहा है.

Flood in Himachal
टनल में रहने को मजबूर लोग (ETV Bharat)

मंडी में फिर मंडरा रहा खतरा!

बरसात के मौसम में आपदा से सबसे अधिक मंडी जिले में नुकसान हुआ है. एक बार फिर से दर्जनों परिवार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. बालीचौकी उपमंडल के मुख्य बाजार बालीचौकी में जमीन धंसने के चलते 13 घरों में से चार घर जमींदोज हो गए हैं. पहाड़ी धंसने के कारण करीब 35 रिहायशी घरों पर खतरा मंडरा रहा है. अपने आशियाने को अपनी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरता देख लोगों का रो रोकर बुरा हाल है. आपदा प्रभावित परिवारों ने सरकार से अधिक से अधिक मदद की गुहार लगाई है.

Flood in Mandi
एनएच डूबने से लारजी पावर हाउस को खतरा (ETV Bharat)

बारिश से बचने के लिए अब देवी देवताओं की शरण में ग्रामीण

हिमाचल में भारी बारिश के चलते जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है तो वहीं आसमानी आफत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे भारी बारिश से बचाव के लिए, अब कुल्लू जिले में लोग देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं. जिला कुल्लू की उझी घाटी के देवता नाग धूंबल फिर से अपने हरियानों को आदेश जारी करने वाले हैं. हालांकि, पिछले दिनों भी देवता के रथ को मंदिर से बाहर निकाला गया था और ग्रामीणों ने देवता के समक्ष घाटी में मौसम साफ रखने की गुहार लगाई थी. देवता ने अपने हरियानों के माध्यम से इलाके की परिक्रमा करने के बारे में भी आदेश दिए हैं.

Heavy Rain in Himachal
बारिश से बचने के लिए देवी-देवताओं की शरण में ग्रामीण (ETV Bharat)

मनाली के बाहंग में ब्यास नदी में बह गया रेस्तरां

कुल्लू जिले में हो रही भारी बारिश के चलते ब्यास नदी भी उफान पर है. ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते मनाली के बिंदु ढांक के नजदीक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. ऐसे में पतलीकूहल से मनाली सड़क वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद हो गई है. इसके अलावा बाहंग में भी एक रेस्टोरेंट शेर-ए-पंजाब बाढ़ की चपेट में आकर बह गया. गनीमत यह रही कि रेस्टोरेंट को समय रहते ही खाली कर दिया गया था.

Heavy Rain in Himachal.
हिमाचल में भारी बारिश से जनजीवन अस्त-व्यस्त (ETV Bharat)

ये भी पढ़ें: बाल सेविका और सहायिकाओं को ढाई साल से नहीं मिला मानदेय, जीत राम के सवाल पर CM सुक्खू ने कही ये बात

ये भी पढ़ें: हिमाचल पर 98,182 करोड़ का कर्ज, जानिए सुखविंदर सरकार ने अब तक कितना लोन लिया ?

For All Latest Updates

TAGGED:

FLOOD IN HIMACHALHEAVY RAIN IN HIMACHALFLOOD IN KULLUहिमाचल में बरसातFLOOD IN HIMACHAL

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

कैंसर के मामलों में हिमाचल दूसरे नंबर पर, मरीजों की बढ़ती संख्या को कम करने के लिए सरकार कर रही ये काम

सीएम सुक्खू का बिजली बिल 3.76 लाख, आरएस बाली ने फूंकी मुख्यमंत्री से दोगुनी बिजली

शिमला में स्ट्रीट डॉग्स को मिलेगी 'DIGITAL पहचान', गले में लटका होगा QR कोड और GPS ट्रैकर

हिमाचल में बढ़ेगा BPL का दायरा, अब ये परिवार भी सूची में होंगे शामिल, बदलेगा नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.