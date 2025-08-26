शिमला: हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश, बाढ़ और बादल फटने से भारी नुकसान हुआ है. बरसात का कहर अभी थमने का नाम नहीं ले रहा है. एक बार फिर जगह-जगह से नुकसान की डरावनी तस्वीरें सामने आ रही हैं. प्रदेश में कुल्लू, कांगड़ा, मंडी किनारा और लाहौल स्पीति जिला सबसे अधिक प्रभावित है. बरसात में बेघर हुए लोग दर-दर भटक रहे हैं. कुछ जिलों में सड़कें बंद होने से कई किलोमीटर पैदल चलकर लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचना पड़ा रहा है.
चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे बंद
पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही भारी बारिश की वजह से प्रदेश में तबाही मची हुई है. चंडीगढ़-मनाली नेशनल हाईवे के बंद होने से बहुत से लोग फंसे हुए हैं. मंडी से कुल्लू वाया कटौला मार्ग भी कन्नौज के पास बंद पड़ा है, जिसके चलते छोटे वाहन चालक भी अब हाईवे से होकर ही जा रहे हैं और यहां सड़क बंद होने के कारण फंसे हुए हैं. इस हाईवे पर मंडी जिला में पंडोह से लेकर औट तक विभिन्न स्थानों पर भारी लैंडस्लाइड हुई है. मंगलवार (26 अगस्त) सुबह से ही NHAI और PWD की मशीनरी मार्ग से मलबा हटाने के कार्य में जुटी है, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से मलबा हटाने में ज्यादा परेशानी पेश आ रही है.
प्रदेश में 3-NH और 687 सड़कें बाधित
प्रदेश में बरसात से नुकसान पर राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी ने कहा है कि, "पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में लगातार बारिश हो रही है. बीते 12 घंटे में प्रदेश भर में हुई बेहद भारी बारिश से कुल्लू और मनाली में भारी नुकसान हुआ है. बरसात की वजह से प्रदेश में 3 नेशनल हाईवे और 687 सड़कें बाधित हैं. इसके अलावा 2349 DTR प्रभावित हुए हैं और 234 पेयजल परियोजनाएं भी प्रभावित हुई हैं."
टनल में हजारों ने लोगों ने ली है शरण
भारी बारिश और हाईवे बंद होने के कारण खुले आसमान के नीचे रहना संभव नहीं हो पा रहा है. ऐसे में हजारों लोगों के लिए कीरतपुर-मनाली फोरलेन प्रोजेक्ट के तहत बनी टनल शरणस्थली बनी हुई है. इस मुश्किल घड़ी में प्रशासन के साथ-साथ हणोगी माता मंदिर और बाबा बालक नाथ मंदिर पंडोह समेत अन्य माध्यमों से फंसे हुए लोगों तक भोजन और पानी पहुंचाया जा रहा है.
मंडी में फिर मंडरा रहा खतरा!
बरसात के मौसम में आपदा से सबसे अधिक मंडी जिले में नुकसान हुआ है. एक बार फिर से दर्जनों परिवार पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं. बालीचौकी उपमंडल के मुख्य बाजार बालीचौकी में जमीन धंसने के चलते 13 घरों में से चार घर जमींदोज हो गए हैं. पहाड़ी धंसने के कारण करीब 35 रिहायशी घरों पर खतरा मंडरा रहा है. अपने आशियाने को अपनी आंखों के सामने ताश के पत्तों की तरह बिखरता देख लोगों का रो रोकर बुरा हाल है. आपदा प्रभावित परिवारों ने सरकार से अधिक से अधिक मदद की गुहार लगाई है.
बारिश से बचने के लिए अब देवी देवताओं की शरण में ग्रामीण
हिमाचल में भारी बारिश के चलते जहां करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है तो वहीं आसमानी आफत अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही है. ऐसे भारी बारिश से बचाव के लिए, अब कुल्लू जिले में लोग देवी देवताओं की शरण में जा रहे हैं. जिला कुल्लू की उझी घाटी के देवता नाग धूंबल फिर से अपने हरियानों को आदेश जारी करने वाले हैं. हालांकि, पिछले दिनों भी देवता के रथ को मंदिर से बाहर निकाला गया था और ग्रामीणों ने देवता के समक्ष घाटी में मौसम साफ रखने की गुहार लगाई थी. देवता ने अपने हरियानों के माध्यम से इलाके की परिक्रमा करने के बारे में भी आदेश दिए हैं.
मनाली के बाहंग में ब्यास नदी में बह गया रेस्तरां
कुल्लू जिले में हो रही भारी बारिश के चलते ब्यास नदी भी उफान पर है. ब्यास नदी में आई बाढ़ के चलते मनाली के बिंदु ढांक के नजदीक सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है. ऐसे में पतलीकूहल से मनाली सड़क वाहनों के लिए पूरी तरह से बंद हो गई है. इसके अलावा बाहंग में भी एक रेस्टोरेंट शेर-ए-पंजाब बाढ़ की चपेट में आकर बह गया. गनीमत यह रही कि रेस्टोरेंट को समय रहते ही खाली कर दिया गया था.
