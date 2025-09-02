ETV Bharat / bharat

Hathnikund Barrage Water Level
By ETV Bharat Haryana Team

Published : September 2, 2025 at 1:20 PM IST

यमुनानगर: लगातार हो रही बारिश के चलते यमुना नदी उफान पर है. नदी के रौद्र रूप का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 1 सितंबर को हथिनीकुंड बैराज में लगातार सात घंटे तक जलस्तर 3 लाख क्यूसेक से ऊपर रहा. बता दें कि हथिनीकुंड बैराज में डेढ़ लाख क्यूसेक पानी आने पर मिनी फ्लड घोषित किया जाता है. जब पानी ढाई लाख क्यूसेक से ऊपर हो तो फ्लड घोषित किया जाता है.

हथिनीकुंड बैराज पर यमुना नदी का रौद्र रूप: 1 सितंबर 2025 को हथिनीकुंड बैराज में लगातार सात घंटे जलस्तर 3 लाख क्यूसेक से ऊपर रहा. जिसके चलते हाई फ्लड घोषित कर दिया गया था. हालांकि अब इसमें कमी आई है. 2 सितंबर की सुबह 10 बजे तक पानी डेढ़ लाख क्यूसेक से ऊपर बह रहा है. जिसके चलते मिनी फल्ड घोषित किया है. अगर जलस्तर ढाई लाख क्यूसेक से ऊपर हुआ तो हाई फ्लड घोषित कर दिया जाएगा.

दिल्ली-हरियाणा में बाढ़ का खतरा, हथिनीकुंड बैराज पर फ्लड का अलर्ट (Etv Bharat)

1 सितंबर को रहा था हाई फ्लड अलर्ट: 1 लाख 61 हजार 515 क्यूसेक पानी आने के बाद 1 सितंबर की सुबह 4 बजे मिनी फ्लड की घोषणा की गई थी. सुबह 7 बजे तक जलस्तर 2 लाख 72 हजार 645 क्यूसेक हो गया. जिसके बाद हाई फ्लड घोषित किया गया. इस सीजन का सर्वाधिक पानी 1 सितंबर 2025 को 3 लाख 29 हजार 313 रिकॉर्ड किया गया. कल दोपहर 3 बजे से आज सुबह 6 बजे तक पानी 2 लाख क्यूसेक के ऊपर बहा.

आज की ताजा स्थिति: अब भी हथिनीकुंड बैराज से पानी डेढ़ लाख क्यूसेक से ऊपर बह रहा है. अब ये पानी दिल्ली में तबाही मचा सकता है. बता दें कि हथिनीकुंड बैराज से दिल्ली तक पानी के पहुंचने में 72 घंटे का वक्त लगता है.

