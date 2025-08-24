गुवाहाटी: असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा को ले जा रही इंडिगो की एक फ्लाइट को रविवार को खराब मौसम के कारण डायवर्ट कर दिया गया. न्यूज एजेंसी ANI ने असम के मुख्यमंत्री कार्यालय (सीएमओ) के हवाले से बताया कि डिब्रूगढ़ से रवाना हुई गुवाहाटी जाने वाली उड़ान को अगरतला भेज दिया गया.

इससे पहले इंडिगो ने एक ट्रैवल एडवाइजरी जारी कर यात्रियों को गुवाहाटी में संभावित व्यवधानों के बारे में चेतावनी दी थी. एयरलाइन ने कहा, "लगातार बारिश और गरज के साथ छींटे गुवाहाटी को प्रभावित कर रहे हैं, जिससे फ्लाइट ऑपरेशन प्रभावित हो रहा है."

फ्लाइट स्टेट्स चेक करने की सलाह

एयरलाइन ने आगे कहा, "हमारी टीमें स्थिति पर कड़ी नजर रख रही हैं, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि स्थिति में सुधार होते ही आपकी यात्रा फिर से शुरू हो सके. अगर आप आज यात्रा कर रहे हैं, तो हम आपको हवाई अड्डे के लिए रवाना होने से पहले हमारी वेबसाइट या ऐप पर अपनी फ्लाइट स्टेट्स चेक करने की सलाह देते हैं. कृपया अतिरिक्त यात्रा समय का भी ध्यान रखें."

गुवाहाटी के लिए आईएमडी का पूर्वानुमान

बता दें कि गुवाहाटी क्षेत्रीय मौसम विभाग ने असम की राजधानी के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जिसमें रविवार 24 अगस्त को गरज के साथ बिजली गिरने का अनुमान लगाया गया है. इसके अलावा मंगलवार 26 अगस्त के लिए भी एक और येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मौसम विभाग ने भारी बारिश और गरज के साथ बिजली गिरने की आशंका जताई है.

फ्लाइट टर्बुलेंस की संख्या में इजाफा

पिछले कुछ वर्षों में खराब मौसम के कारण उड़ान टर्बुलेंस या उड़ानों के मार्ग परिवर्तन की खबरों में बढ़ोतरी देखने को मिली है. पिछले हफ़्ते ही, मुंबई में भारी बारिश के कारण 250 उड़ानें विलंबित हुईं, जबकि दो का मार्ग परिवर्तित किया गया. मई में देश की राजधानी में हुई मूसलाधार बारिश के कारण कम से कम 49 उड़ानें प्रभावित हुईं थी. इनमें 32 घरेलू, 17 अंतरराष्ट्रीय फ्लाइट थीं.

यह भी पढ़ें- 8वां वेतन आयोग: टीचर्स की मांग, तत्काल लागू किया जाए नया पे कमीशन