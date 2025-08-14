ETV Bharat / bharat

ब्रिटिश यूनियन जैक पर तिरंगे की जीत, झंडे की उड़ान का गवाह जबलपुर का टाउन हॉल

18 मार्च 1923 को भारत में सबसे पहले जबलपुर में फहराया गया था तिरंगा. जबलपुर से शुरू हुआ या झंडा सत्याग्रह पूरे देश में आग की तरह फैल गया था.

जबलपुर के टाउन हॉल में फहराया था तिरंगा (ETV Bharat)
Published : August 14, 2025

Updated : August 14, 2025

जबलपुर (विश्वजीत सिंह): स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पूरे देश में तिरंगा फहराया जाएगा. हर सरकारी इमारत पर तिरंगा होगा. पर क्या आपको इस बात की जानकारी है कि भारत में सबसे पहले किस सरकारी इमारत पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज कब फहराया गया और कहां फहराया गया. इस सवाल का जवाब आता है जबलपुर से. जब जबलपुर के टाउन हॉल पर 1923 में स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने पहली बार किसी सरकारी इमारत पर तिरंगा फहरा दिया था. इस घटना ने राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन की दिशा और दशा बदल दी थी.

असहयोग आंदोलन की शुरुआत

1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी. असहयोग आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक लड़ाई थी. असहयोग आंदोलन लगातार सफलताएं प्राप्त कर रहा था. इसी बीच में गोरखपुर में 1922 में चौरी चौरा कांड में असहयोग आंदोलन के एक प्रदर्शन के दौरान आंदोलनकारियों ने एक थाने पर हमला किया और उसमें आग लगा दी. जिसमें 22 पुलिस वाले जलकर मर गए. इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया. कांग्रेस में भी फूट पड़ गई और मोतीलाल नेहरू ने अलग से पार्टी बना ली. राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन 1922 में लगभग शांत हो गया था.
झंडे की उड़ान का गवाह जबलपुर का टाउन हॉल (ETV Bharat)

कांग्रेस ने बनाई सत्याग्रह जांच समिति
जबलपुर के इतिहासकार सतीश त्रिपाठी बताते हैं कि, ''एक साल तक देश में बिल्कुल शांति थी. गांधी जी को भले ही इस घटना से सदमा लगा था लेकिन देश के कई नेता असहयोग आंदोलन को बंद करने के पक्ष में नहीं थे. लेकिन गांधी जी पीछे हट गए और देश में स्वतंत्रता आंदोलन पूरी तरह शांत हो गया. शांत पड़ी कांग्रेस ने सत्याग्रह जांच समिति बनाई और देश में जहां-जहां भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे उनके सम्मान में कार्यक्रम रखे गए. ऐसा ही एक आयोजन जबलपुर में 18 मार्च 1923 में रखा गया था. यह आयोजन शाम 5:00 बजे जबलपुर के टाउन हॉल में होना था. टाउन हॉल जबलपुर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की संपत्ति थी. इसलिए उसे समय के डिप्टी कमिश्नर से यहां कार्यक्रम करने की अनुमति मांगी गई थी.''

जबलपुर का टाउन हॉल (ETV Bharat)

अंग्रेजों ने लगाई थी तिरंगा फहराने पर पाबंदी
इसी कार्यक्रम के दौरान उस्ताज प्रेमचंद जैन जो मूलत दमोह के रहने वाले थे, वे भी जबलपुर आए हुए थे. उनके साथ खुशहाल जैन परमानंद जैन और सीताराम जाधव की टीम थी. इन लोगों ने तय किया था कि जब टाउन हॉल में कार्यक्रम हो रहा होगा इस दौरान टाउन हॉल के ऊपर से यूनियन जैक (ब्रिटिश झंडा) हटाकर तिरंगा फहरा दिया जाएगा. इसके पहले तक आंदोलन में क्रांतिकारी तिरंगा लेकर चल रहे थे लेकिन 1923 तक तिरंगा कभी भी किसी सरकारी इमारत के ऊपर नहीं फहराया गया था. अंग्रेजों ने तिरंगा लहराने पर पूरी तरह पाबंदी लगा दी थी. जनता में इस बात का आक्रोश भी था.

ब्रिटिश यूनियन जैक पर तिरंगे की जीत (ETV Bharat)

डिप्टी कमिश्नर को और पुलिस को जब इस बात की जानकारी मिली कि स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की टाउन हॉल पर तिरंगा फहराने की तैयारी है तो अंग्रेज पुलिस सतर्क हो गई और सबसे पहले टाउन हॉल में कार्यक्रम करने की अनुमति रोक दी गई. टाउन हॉल के चारों तरफ पुलिस ही पुलिस थी. किसी को भी टाउन हॉल में जाने की अनुमति नहीं थी. जबलपुर के तत्कालीन कांग्रेस के अध्यक्ष पंडित सुंदरलाल शर्मा, सुभद्रा कुमारी चौहान, माखनलाल चतुर्वेदी, जबलपुर नगर निगम के अध्यक्ष कंनछेदी लाल जैसे कई नेता लगभग 300 कार्यकर्ताओं के साथ टाउन हॉल तक पहुंच गए थे.

जबलपुर के टाउनहॉल में सबसे पहले फहराया गया तिरंगा (ETV Bharat)

उस्ताज प्रेमचंद जैन ने टाउन हॉल में फहराया तिरंगा
लेकिन इस भीड़ से उस्ताज प्रेमचंद जैन अपने चार दोस्तों के साथ गायब थे. पुलिस चारों तरफ से टाउन हॉल को घेर रखी थी, लेकिन पहलवानी करने वाले प्रेमचंद जैन पीछे से टाउन हॉल की इमारत में घुस गए और यूनियन जैक हटाकर उसकी जगह तिरंगा लहरा दिया. 18 मार्च 1923 भारत के इतिहास का वह पहला दिन था जब भारतीय तिरंगा झंडा किसी सरकारी इमारत पर पहली बार फहराया गया था. घटना बहुत छोटी थी लेकिन इसके तुरंत बाद अंग्रेजों ने इन चारों को पकड़ लिया और इन चारों की जमकर पिटाई हुई. लेकिन इसी दौरान अंग्रेज अफसर ने तिरंगे को अपने पैरों तले कुचल दिया.

आजादी के नायक उस्ताद प्रेमचंद जैन (ETV Bharat)

यह देखकर स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की भीड़ उग्र हो गई और इन लोगों ने सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बाद बने स्मारक घंटाघर पर तिरंगा लहराया. इसके बाद ग्वारीघाट में रामलीला मैदान में तिरंगा लहराया गया. पूरे शहर में आक्रोश की लहर थी. जबलपुर की जिला अदालत पर भी तिरंगा फहरा दिया गया. जेल के भीतर बंद क्रांतिकारियों ने अपने खून से तिरंगा बनाया और जेल में तिरंगा फहरा दिया.

जबलपुर में निकाली गई तिरंगा यात्रा (ETV Bharat)

इतिहासकार सतीश त्रिपाठी बताते हैं कि, ''सबसे ज्यादा समय 3 घंटे तक जबलपुर रेलवे स्टेशन पर तिरंगा फहराता रहा. क्रांतिकारी यही नहीं रुके बल्कि उन्होंने जबलपुर नगर निगम में भी तिरंगा झंडा फहरा दिया. इस घटना के बाद कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, कुछ लोग घायल भी हुए. लेकिन इस घटना ने भारत के शांत पड़े हुए स्वतंत्रता संग्राम में जान फूंक दी और इसके बाद नागपुर में झंडा सत्याग्रह को एक स्वरूप दिया गया और बाद में इस पूरे देश में फैलाया गया. जहां जगह-जगह लोगों ने सरकारी इमारत पर झंडा फहराने की कोशिश की. जबलपुर से शुरू हुआ या झंडा सत्याग्रह पूरे देश में आग की तरह फैल गया.''

''यह झंडा सत्याग्रह कितनी बड़ी घटना थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उसे समय के अंग्रेज अफसरों ने इसकी रिपोर्टिंग इंग्लैंड तक की. क्योंकि यूनियन जैक ब्रिटिश सरकार का झंडा उस जमाने का सबसे ताकतवर झंडा माना जाता था. उसे हटाकर दूसरा झंडा फहराना बड़ी खिलाफत मानी जाती थी.''

उस्ताद प्रेमचंद जैन इस घटना के बाद वापस दमोह लौटे और पूरे जीवन स्वतंत्रता आंदोलन में लगे रहे. उस्ताद प्रेमचंद जैन एक पहलवान थे उन्होंने अपनी एक टीम बनाकर रखी हुई थी जो गांधी जी के आदर्शों को तो मानती थी. लेकिन गरम पंथी विचारधारा से ज्यादा प्रेरित थी. इस घटना को 100 साल से ज्यादा बीत गए हैं, उस जमाने में झंडा फहराने की वजह से अंग्रेजों की लाठियां खाने वाले क्रांतिकारियों की वजह से आज हम घर घर तिरंगा फहरा रहे हैं.''

