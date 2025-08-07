Essay Contest 2025

ETV Bharat / bharat

भारी बारिश और खतरनाक रनवे पर हो गई प्लेन की क्रैश लैंडिंग, 21 जानें गईं...5 साल बाद भी न्याय अधूरा - KARIPUR PLANE TRAGEDY

विमान हादसे के समय भारी बारिश हो रही थी. ऐसे में वहां के नागरिक घायल और फंसे हुए लोगों की मदद के लिए आगे आए.

Karipur Plane Tragedy
7 अगस्त 2020 में केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था (AFP)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 7, 2025 at 2:23 PM IST

4 Min Read

मलप्पुरम: केरल के करिपुर एयरपोर्ट पर 7 अगस्त 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान IX 1344 लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसलकर लगभग 35 फीट नीचे खाई में गिर गया था. इस दुखद विमान हादसे को आज पांच साल पूरे हो चुके हैं.

कोरोना काल के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया एक्सप्रेस का यह विमान दुबई से केरल पहुंची थी. विमान में चालक दल समेत 190 यात्री सवार थे. ज्यादातर प्रवासी COVID-19 महामारी के चरम के दौरान घर लौट रहे थे. भारी बारिश के बीच केरल के एयरपोर्ट पर उतरते समय विमान खाई में गिर गया और तीन हिस्सों में टूट गया.

Karipur Plane Tragedy
7 अगस्त 2020 में केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था (AFP)

इस विमान हादसे में 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें दोनों पायलट और 19 यात्री शामिल थे. इस हादसे में 169 लोग घायल हुए थे. यह उड़ान वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के वंदे भारत मिशन का हिस्सा थी.

विमान हादसे के समय भारी बारिश हो रही थी. ऐसे में वहां के नागरिक घायल और फंसे हुए लोगों की मदद के लिए आगे आए. यह नागरिकों द्वारा संचालित सबसे उल्लेखनीय बचाव अभियानों में से एक था. लगातार बारिश, कोविड के डर और विमान हादसे के समय विस्फोट के खतरे का सामना करते हुए, आस-पास के इलाकों के स्थानीय लोग दुर्घटनास्थल पर पहुंचे थे.

आधिकारिक सहायता का इंतजार किए बिना, केरल के नागरिकों ने ऑटोरिक्शा और ट्रकों को अस्थायी एम्बुलेंस में बदल दिया और पीड़ितों को मलप्पुरम और कोझिकोड के नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया.

Karipur Plane Tragedy
लैंडिंग के बाद विमान के कई टुकड़े हो गए थे (AFP)

लोगों के इस साहसिक कार्यों की देश-दुनिया भर में प्रशंसा हुई. स्थानीय नागरिकों ने घायलों को सही समय पर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, जिससे कई लोगों की जिंदगी बच गई. ऐसे में दुनिया ने माना कि, विमान के तीन टुकड़ों में बंट जाने के बावजूद, प्लेन में सवार अधिकांश लोग स्थानीय नागरिकों के प्रयासों की बदौलत बच गए.

जांच में पायलट की गलती की ओर इशारा, सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ीं
कई महीनों की अटकलों और बहस के बाद, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, कैप्टन दीपक साठे ने लो विजिबिलिटी और सह-पायलट अखिलेश कुमार की चेतावनियों के बावजूद, बारिश से भीगे टेबलटॉप रनवे पर मैन्युअल लैंडिंग की कोशिश की. रिपोर्ट में कोच्चि या कोयंबटूर जैसे मौजूदा परिस्थितियों में ज्यादा सुरक्षित माने गए वैकल्पिक हवाई अड्डों पर विमान न उतारने के फैसले की आलोचना की गई.

रिपोर्ट में करीपुर हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचे की सीमाओं को भी उजागर किया गया और बेहतर नियामक निगरानी की जरूरत पर ज़ोर दिया गया. इस त्रासदी ने टेबलटॉप रनवे की सुरक्षा को लेकर, खासकर मानसून के दौरान, बहस को फिर से हवा दे दी है.

Karipur Plane Tragedy
7 अगस्त 2020 में केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था (AFP)

मुआवजे के लिए कानूनी लड़ाई जारी
एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना के पांच साल बाद भी, कई पीड़ित और उनके परिवार न्याय और पर्याप्त मुआवज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि एयर इंडिया ने दुर्घटना के तुरंत बाद कुछ राशि का भुगतान कर दिया था. हालांकि, कई पीड़ितों का आरोप है कि मुआवजा मिलने के बाद उनका इलाज बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें आगे के इलाज का खर्च उठाना पड़ा.

100 से ज्यादा पीड़ित अभी भी चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर रहे हैं. वहीं,कुछ तो स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं. कई लोगों ने नागरिक उड्डयन अधिनियम (धारा 128 एसडीआर) के प्रावधानों का हवाला देते हुए अदालतों का रुख किया है. यह प्रावधान विमानन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा अनिवार्य करता है.

हालांकि, कई लोगों को कथित तौर पर 10 से 15 लाख रुपये तक के कम मुआवजे की पेशकश की गई. इस बात से आक्रोश फैल गया. अदालती मामले अभी भी लंबित हैं, और पीड़ित जवाबदेही और अपने अधिकारों की रक्षा करने वाले फैसले की मांग कर रहे हैं.

Karipur Plane Tragedy
7 अगस्त 2020 में केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था (AFP)

केरल के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय
करीपुर विमान दुर्घटना केरल के इतिहास की सबसे घातक विमानन दुर्घटनाओं में से एक है. इसने न केवल सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियों को उजागर किया, बल्कि संकट के समय मानवीय करुणा की ताकत को भी दुनिया के सामने लाया.

ये भी पढ़ें: अहमदाबाद विमान हादसा: प्रारंभिक रिपोर्ट जारी, पायलट ने की पूरी कोशिश, आखिरी क्षणों में क्या सब हुआ, पढे़ं पूरी जानकारी

मलप्पुरम: केरल के करिपुर एयरपोर्ट पर 7 अगस्त 2020 में एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान IX 1344 लैंडिंग के वक्त रनवे से फिसलकर लगभग 35 फीट नीचे खाई में गिर गया था. इस दुखद विमान हादसे को आज पांच साल पूरे हो चुके हैं.

कोरोना काल के दौरान वंदे भारत मिशन के तहत इंडिया एक्सप्रेस का यह विमान दुबई से केरल पहुंची थी. विमान में चालक दल समेत 190 यात्री सवार थे. ज्यादातर प्रवासी COVID-19 महामारी के चरम के दौरान घर लौट रहे थे. भारी बारिश के बीच केरल के एयरपोर्ट पर उतरते समय विमान खाई में गिर गया और तीन हिस्सों में टूट गया.

Karipur Plane Tragedy
7 अगस्त 2020 में केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था (AFP)

इस विमान हादसे में 21 लोगों की जान चली गई, जिनमें दोनों पायलट और 19 यात्री शामिल थे. इस हादसे में 169 लोग घायल हुए थे. यह उड़ान वैश्विक यात्रा प्रतिबंधों के कारण विदेशों में फंसे भारतीयों को वापस लाने के वंदे भारत मिशन का हिस्सा थी.

विमान हादसे के समय भारी बारिश हो रही थी. ऐसे में वहां के नागरिक घायल और फंसे हुए लोगों की मदद के लिए आगे आए. यह नागरिकों द्वारा संचालित सबसे उल्लेखनीय बचाव अभियानों में से एक था. लगातार बारिश, कोविड के डर और विमान हादसे के समय विस्फोट के खतरे का सामना करते हुए, आस-पास के इलाकों के स्थानीय लोग दुर्घटनास्थल पर पहुंचे थे.

आधिकारिक सहायता का इंतजार किए बिना, केरल के नागरिकों ने ऑटोरिक्शा और ट्रकों को अस्थायी एम्बुलेंस में बदल दिया और पीड़ितों को मलप्पुरम और कोझिकोड के नजदीकी अस्पतालों में पहुंचाया.

Karipur Plane Tragedy
लैंडिंग के बाद विमान के कई टुकड़े हो गए थे (AFP)

लोगों के इस साहसिक कार्यों की देश-दुनिया भर में प्रशंसा हुई. स्थानीय नागरिकों ने घायलों को सही समय पर अस्पताल इलाज के लिए पहुंचाया, जिससे कई लोगों की जिंदगी बच गई. ऐसे में दुनिया ने माना कि, विमान के तीन टुकड़ों में बंट जाने के बावजूद, प्लेन में सवार अधिकांश लोग स्थानीय नागरिकों के प्रयासों की बदौलत बच गए.

जांच में पायलट की गलती की ओर इशारा, सुरक्षा संबंधी चिंताएं बढ़ीं
कई महीनों की अटकलों और बहस के बाद, विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने अपनी अंतिम रिपोर्ट जारी की, जिसमें दुर्घटना के लिए मुख्य रूप से पायलट की गलती को जिम्मेदार ठहराया गया. रिपोर्ट के मुताबिक, कैप्टन दीपक साठे ने लो विजिबिलिटी और सह-पायलट अखिलेश कुमार की चेतावनियों के बावजूद, बारिश से भीगे टेबलटॉप रनवे पर मैन्युअल लैंडिंग की कोशिश की. रिपोर्ट में कोच्चि या कोयंबटूर जैसे मौजूदा परिस्थितियों में ज्यादा सुरक्षित माने गए वैकल्पिक हवाई अड्डों पर विमान न उतारने के फैसले की आलोचना की गई.

रिपोर्ट में करीपुर हवाई अड्डे पर बुनियादी ढांचे की सीमाओं को भी उजागर किया गया और बेहतर नियामक निगरानी की जरूरत पर ज़ोर दिया गया. इस त्रासदी ने टेबलटॉप रनवे की सुरक्षा को लेकर, खासकर मानसून के दौरान, बहस को फिर से हवा दे दी है.

Karipur Plane Tragedy
7 अगस्त 2020 में केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था (AFP)

मुआवजे के लिए कानूनी लड़ाई जारी
एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटना के पांच साल बाद भी, कई पीड़ित और उनके परिवार न्याय और पर्याप्त मुआवज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं. हालांकि एयर इंडिया ने दुर्घटना के तुरंत बाद कुछ राशि का भुगतान कर दिया था. हालांकि, कई पीड़ितों का आरोप है कि मुआवजा मिलने के बाद उनका इलाज बंद कर दिया गया, जिससे उन्हें आगे के इलाज का खर्च उठाना पड़ा.

100 से ज्यादा पीड़ित अभी भी चिकित्सा देखभाल प्राप्त कर रहे हैं. वहीं,कुछ तो स्थायी रूप से विकलांग हो गए हैं. कई लोगों ने नागरिक उड्डयन अधिनियम (धारा 128 एसडीआर) के प्रावधानों का हवाला देते हुए अदालतों का रुख किया है. यह प्रावधान विमानन दुर्घटनाओं के पीड़ितों के लिए उचित मुआवजा अनिवार्य करता है.

हालांकि, कई लोगों को कथित तौर पर 10 से 15 लाख रुपये तक के कम मुआवजे की पेशकश की गई. इस बात से आक्रोश फैल गया. अदालती मामले अभी भी लंबित हैं, और पीड़ित जवाबदेही और अपने अधिकारों की रक्षा करने वाले फैसले की मांग कर रहे हैं.

Karipur Plane Tragedy
7 अगस्त 2020 में केरल में एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था (AFP)

केरल के इतिहास का एक अविस्मरणीय अध्याय
करीपुर विमान दुर्घटना केरल के इतिहास की सबसे घातक विमानन दुर्घटनाओं में से एक है. इसने न केवल सुरक्षा प्रोटोकॉल में खामियों को उजागर किया, बल्कि संकट के समय मानवीय करुणा की ताकत को भी दुनिया के सामने लाया.

ये भी पढ़ें: अहमदाबाद विमान हादसा: प्रारंभिक रिपोर्ट जारी, पायलट ने की पूरी कोशिश, आखिरी क्षणों में क्या सब हुआ, पढे़ं पूरी जानकारी

For All Latest Updates

TAGGED:

AIR INDIA EXPRESSKARIPUR AIRPORTKERALA PLANE TRAGEDYCOVID 19KARIPUR PLANE TRAGEDY

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

उत्तराखंड में भारी बारिश से मचा हाहाकार, रोकी गई केदारनाथ यात्रा, यात्रियों की बढ़ी परेशानियां

बाजार की आज सपाट शुरुआत, सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही गिरावट के साथ खुले

ट्रंप के टैरिफ बम का शेयर बाजार पर असर, सेंसेक्स 265 और निफ्टी 70 अंक टूटा

जानलेवा कचरे से जूझ रहे हैं युगांडा के लोग

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.