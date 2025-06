ETV Bharat / bharat

अमेठी सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत; हरियाणा से शव लेकर बिहार जा रहे थे, पिकअप से हुई भिड़ंत - AMETHI NEWS

अमेठी सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत. ( Photo Credit: ETV Bharat )

Published : June 15, 2025 at 9:09 AM IST | Updated : June 15, 2025 at 9:22 AM IST

अमेठी: पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर रविवार सुबह हुए भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई. सभी लोग एक डेडबॉडी लेकर हरियाणा से बिहार जा रहे थे. उनकी एंबुलेंस सड़क पर आगे जा रही पिकअप से टकरा गई. इस हादसे में एंबुलेंस सवार पांचों लोगों की मौत हो गई है. जबकि एक व्यक्ति घायल है. मौके पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. दुर्घटना अमेठी जिले के शुकुल बाजार थाना क्षेत्र में पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे पर 59 Km. प्वाइंट के पास हुई. मृतकों की पहचान राजकुमार शर्मा उर्फ सतीश पुत्र अशोक शर्मा, निवासी राम भद्रपुर, थाना कल्यानपुर, जिला समस्तीपुर, बिहार, रवि शर्मा पुत्र बलराम निवासी राम भद्रपुर, थाना कल्यानपुर, जिला समस्तीपुर बिहार, सरफराज निवासी नालहर हरियाणा, आबिद पुत्र हामिद निवासी फिरोजपुर, थाना व जनपद नूंह हरियाणा, फुलो शर्मा पुत्र स्व. राम प्रसाद शर्मा निवासी रवि टोला, थाना हथौड़ी, जिला समस्तीपुर बिहार के तौर पर हुई है. वहीं, शंभू राय पुत्र योगेश्वर राय निवासी पुरी नाही, थाना वारिस नगर, समस्तीपुर बिहार घायल हैं. आग चल रही पिकअप में टकराई एंबुलेंस: जानकारी के मुताबिक, यह लोग शव लेकर हरियाणा से बिहार जा रहे रहे. एंबुलेंस HR 74 B 2657 ने आगे जा रही पिकअप UP 71 BT 3957 में पीछे से टक्कर मार दी. इससे एम्बुलेंस सवार 5 लोगों की मौत हो गई. एक लोग लोग घायल हो गए हैं. मरने वालों में दो एंबुलेंस ड्राइवर और तीन लोग अन्य लोग हैं, जो शव लेकर जा रहे थे. पिकअप ड्राइवर को भी हल्की चोटें आई हैं. मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल को इलाज के लिए स्थानीय सीएचसी में भर्ती कराया है. पुलिस ने मृतकों के शव की पहचान कर ली है. इनके परिजनों को भी जानकारी दे दी गई है. थानाध्यक्ष शुकुल बाजार अभिनेष कुमार ने बताया कि परिजनों को सूचना देकर विधिक कार्रवाई की जा रही है. यह भी पढ़ें: वाराणसी सड़क हादसे में BSF जवान सहित 3 की मौत; ट्रक की टक्कर से ओवरब्रिज से नीचे गिरी कार

