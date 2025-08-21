ETV Bharat / bharat

हैदराबाद: एक ही परिवार के पांच लोग मृत पाए गए, पुलिस को आत्महत्या का संदेह - HYDERABAD MYSTERIOUS DEATH

हैदराबाद के मियापुर इलाके में रहस्यमयी परिस्थितियों में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत की दर्दनाक खबर सामने आयी है.

हैदराबाद में एक ही परिवार के पांच लोग मृत पाए गए (प्रतीकात्मक फोटो) (ETV Bharat)
हैदराबाद: तेलंगाना के हैदराबाद के मियापुर थानाक्षेत्र में मक्था महाबूबपेट में गुरुवार को एक ही परिवार के पांच सदस्य अपने घर में रहस्यमय परिस्थितियों में मृत पाए गए. घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं, सभी दृष्टिकोणों से इस पूरी घटना की जांच में जुटी है.

बताया जाता है कि मृतकों में एक व्यक्ति, उसकी पत्नी, बेटी, दामाद और एक दो साल का बच्चा शामिल है. उनकी पहचान लक्ष्मैया (60), वेंकटम्मा (55), अनिल (32), कविता (24) और अप्पू (2) के रूप में हुई है. वे कर्नाटक के गुलबर्गा जिले के रहने वाले थे और पिछले छह सालों से हैदराबाद में रह रहे थे.

मियापुर पुलिस ने बताया, 'हमें सूचना मिली कि महबूबपेट इलाके के मक्था स्थित अपने घर में एक ही परिवार के पांच सदस्य मृत पाए गए हैं. मृतकों में एक पुरुष, उसकी पत्नी, उनकी बेटी, दामाद और पोती शामिल हैं.' उन्होंने आगे बताया, 'हमने मामला दर्ज कर लिया है और फिलहाल मामले की जाँच कर रहे हैं.'

प्रारंभिक जांच के अनुसार पुलिस को संदेह है कि उन्होंने आत्महत्या की है. पुलिस ने बताया कि मौत के सही कारण का पता लगाने के लिए शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है. साइबराबाद पुलिस की एक टीम महत्वपूर्ण साक्ष्य जुटाने के लिए घटनास्थल पर पहुँची.

घर पहुंचे कुछ रिश्तेदारों ने बताया कि उन्हें मौत का कारण पता नहीं है. लक्ष्मैया एक कंस्ट्रक्शन वर्कर थे और अपनी पत्नी के साथ रहते थे. उनकी बेटी और दामाद अजीज नगर में किसी दूसरी जगह रहते थे. रिश्तेदारों और दोस्तों के मुताबिक, कविता अपने पति के साथ एक हफ्ते पहले अपने मायके आई थी और दूसरा घर ढूंढ रही थी. अनिल ने बुधवार शाम अपने एक दोस्त को फोन करके बताया था कि उसे घर मिल गया है और वह गुरुवार को शिफ्ट हो जाएगा.

पुलिस ने बताया कि अनिल कंस्ट्रक्शन फिल्ड में मजदूरी भी करता था. वह परिवार, आजीविका और कुछ कर्ज चुकाने के लिए हैदराबाद चला गया था. पुलिस को शक है कि आर्थिक तंगी के कारण उसने यह कदम उठाया होगा. एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि मौत का कारण पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिलने के बाद पता चलेगा और जांच अधिकारी जांच के तहत रिश्तेदारों और दोस्तों के बयान दर्ज कर रहे हैं.

