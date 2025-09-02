नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन राज्यों से सवाल किया, जो राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ के खिलाफ तर्क दे रहे थे, कि क्या कोर्ट संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति द्वारा शक्तियों के उपयोग के लिए एक निश्चित दिशानिर्देश (स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला) तय कर सकता है? शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि वह कोर्टरूम को राजनीतिक विवाद का मंच नहीं बनने देगी. न ही यह मामला इस आधार पर तय किया जाएगा कि सत्ता में कौन सी राजनीतिक पार्टी है या थी.

पांच जजों की पीठ ने की सुनवाईः

मुख्य न्यायाधीश बी. आर. गवई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ में जस्टिस सूर्यकांत, विक्रम नाथ, पी. एस. नरसिम्हा और ए. एस. चंदूरकर शामिल हैं. यह पीठ राष्ट्रपति द्वारा भेजे गए संदर्भ पर सुनवाई कर रही है. इस संदर्भ में सवाल उठाया गया है कि क्या कोर्ट राज्यपालों और राष्ट्रपति के लिए विधानसभाओं द्वारा पारित बिलों पर फैसला लेने की समय सीमा तय कर सकता है.

कोर्टरूम राजनीतिक विवाद का मंच नहींः

राष्ट्रपति संदर्भ पर छठे दिन की सुनवाई के दौरान, केंद्र और तमिलनाडु सरकार के वकीलों के बीच बिलों में देरी को लेकर तीखी बहस हुई. मुख्य न्यायाधीश ने तमिलनाडु सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील ए. एम. सिंघवी को स्पष्ट किया, "आप कह सकते हैं कि अनिश्चितकाल तक बिलों को रोकना स्वीकार्य नहीं है, लेकिन हमें तथ्यों में नहीं जाना चाहिए... वरना हमें 1977, 1975 की घटनाओं को भी सुनना पड़ेगा. हम कोर्टरूम को राजनीतिक विवाद में नहीं बदलना चाहते."

पीठ ने जोर देकर कहा कि वह केवल संविधान की व्याख्या करेगी. जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, "हमारा फैसला डेटा पर आधारित नहीं है." मुख्य न्यायाधीश ने कहा, "हमारा फैसला संविधान की व्याख्या और कानूनी सवालों पर आधारित होगा."

राज्यपाल के पास बिल रोकने की असीमित शक्ति:

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, जो केंद्र का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ने कहा कि अगर तमिलनाडु और केरल सरकारें आंध्र प्रदेश जैसे उदाहरणों पर भरोसा करेंगी, तो उन्हें जवाब दाखिल करना होगा, क्योंकि उन्होंने उन पहलुओं पर कोई तर्क नहीं दिए. मेहता ने कहा, "हमें यह दिखाना होगा कि संविधान को शुरू से ही कैसे हल्के में लिया गया... क्या हम उस गंदे रास्ते पर जाना चाहते हैं?" मुख्य न्यायाधीश ने स्पष्ट किया कि कोर्ट आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या कर्नाटक जैसे व्यक्तिगत मामलों में नहीं जाएगी और केवल संविधान की धाराओं की व्याख्या करेगी.

बिलों का 'फॉल थ्रू' होने का मतलब:

सिंघवी ने तर्क दिया कि जब राज्यपाल अनुच्छेद 200 के तहत बिल को पुनर्विचार के लिए विधानसभा को लौटाते हैं, तो विधानसभा इसे दोबारा भेजना नहीं चाहती, पास नहीं करना चाहती, या नीति बदल देती है, तो बिल स्वाभाविक रूप से 'फॉल थ्रू' हो जाता है. पीठ ने पूछा कि अगर राज्यपाल बिल को रोक लेता है और विधानसभा को वापस नहीं भेजता, तो क्या होगा? केंद्र का दावा है कि राज्यपाल को बिल रोकने की पूर्ण शक्ति है. सिंघवी ने तर्क दिया कि अगर राज्यपाल को बिलों को अनिश्चितकाल तक रोकने की अनुमति दी गई, तो यह बिलों को मारने के समान होगा.

अनुच्छेद 142 के तहत दिशानिर्देश संभवः

मुख्य न्यायाधीश ने सिंघवी से पूछा, "क्या हम अनुच्छेद 142 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति की शक्तियों के उपयोग के लिए एक निश्चित दिशानिर्देश तय कर सकते हैं?" सिंघवी ने जवाब दिया कि अगर कोई कानून अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है, तो कोर्ट को अनुच्छेद 200 पर समयसीमा तय करने से पहले पुनर्विचार करना पड़ सकता है. उन्होंने कहा, "मान लीजिए कि संविधान के किसी अन्य अनुच्छेद में यह निहित है कि अनुच्छेद 200 पर समयसीमा नहीं लगाई जानी चाहिए, तो क्या कोर्ट अनुच्छेद 142 का उपयोग करेगा? यह एक और सीमा पैदा करने का सवाल है."

मामले की पृष्ठभूमिः

शीर्ष अदालत ने पहले तमिलनाडु के राज्यपाल मामले में देखा था कि दो जजों की पीठ ने अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करते हुए 10 बिलों को मंजूरी मान लिया था, क्योंकि ये बिल लंबे समय से लंबित थे. जस्टिस जे. बी. पारदीवाला और आर. महादेवन की पीठ ने 8 अप्रैल को फैसला सुनाया था कि तमिलनाडु के राज्यपाल का 10 बिलों को मंजूरी न देना 'अवैध' और 'मनमाना' था. राष्ट्रपति के लिए बिलों को मंजूरी देने की तीन महीने की समयसीमा तय की थी.

मई में, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शीर्ष अदालत को संदर्भ भेजा था कि क्या इस प्रक्रिया के लिए संवैधानिक समयसीमा की अनुपस्थिति में न्यायिक आदेशों के माध्यम से ऐसा किया जा सकता है.

