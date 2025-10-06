ETV Bharat / bharat

बिहार चुनाव से जुड़े पांच विवाद! इनको लेकर क्या है निर्वाचन आयोग की प्रतिक्रिया? जानें

CEC ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद से आयोग पर विपक्षी दलों द्वारा बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने का आरोप लगा है.

मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार (ANI)
नई दिल्ली: भारत निर्वाचन आयोग (ECI) आज शाम 4 बजे बिहार विधानसभा चुनावों के कार्यक्रम की घोषणा करेगा.इस समय चुनाव आयोग अपने इतिहास के सबसे कड़े विश्वसनीयता परीक्षणों में से एक से गुजर रहा है. मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के कार्यभार संभालने के बाद से, आयोग पर विपक्षी दलों द्वारा बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम हटाने, डेटा तक पहुंच को सीमित करने, सीसीटीवी फुटेज को रोकने और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की विश्वसनीयता पर सवालों से बचने का आरोप लगाया गया है.

इन सभी आरोपों का चुनाव आयोग ने आक्रामक बचाव किया है और इस बात पर जोर दे रहा है कि उसकी प्रक्रियाएं पारदर्शी, वैध और राजनीतिक रूप से तटस्थ रहें. यह 2024 के लोकसभा चुनावों के बाद पहला बड़ा चुनावी अभ्यास होगा और कुमार के नेतृत्व में पहला राज्य चुनाव होगा. गौरतलब है कि विपक्षी नेता चुनाव आयोग को समझौतावादी कह रहे हैं और आयोग उन पर पक्षपातपूर्ण लाभ के लिए लोकतंत्र में विश्वास को कम करने का आरोप लगा रहे हैं.

1- वोटर लिस्ट से नाम हटाने के आरोप
इस विवाद का केंद्र बिहार में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) है, जिसके परिणामस्वरूप मतदाता सूची से 68 लाख से ज़्यादा नाम हटा दिए गए हैं. विपक्षी दलों का आरोप है कि एसआईआर के कारण लाखों असली मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं, जिसका महिलाओं, अल्पसंख्यकों और प्रवासी मजदूरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है.

कांग्रेस और आरजेडी नेताओं ने चुनाव आयोग पर मतदाता सूची शुद्धिकरण के बहाने छेड़छाड़ करने का आरोप लगाया है. अपनी मतदाता अधिकार यात्रा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसे बिहार के लिए विशेष पैकेज और वोट चोरी का एक नया रूप कहा था.

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया
आयोग ने आरोपों को निराधार और अपमानजनक बताते हुए खारिज कर दिया है और जोर देकर कहा है कि डुप्लिकेट, मृत और प्रवासी प्रविष्टियों को हटाने के लिए संशोधन जरूरी था. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा है कि यह संशोधन बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था और चुनावों के बाद इसे टालने से मतपत्रों की विश्वसनीयता को नुकसान होगा.

सुप्रीम कोर्ट में दायर एक हलफनामे में चुनाव आयोग ने कहा कि ड्राफ्ट रोल से नाम हटाने का मतलब स्थायी रूप से हटाना नहीं है और बूथ स्तर का विस्तृत डेटा सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा किया गया था. इसने याचिकाकर्ताओं पर संस्था को बदनाम करने के लिए झूठे आख्यान गढ़ने का आरोप लगाया.

2- चुनाव आयोग की हलफनामे की मांग और राहुल गांधी का जवाब
यह टकराव तब और गहरा गया जब चुनाव आयोग ने राहुल गांधी से सात दिनों के भीतर अपने वोट चोरी के दावों की पुष्टि करते हुए एक शपथ पत्र दाखिल करने या सार्वजनिक रूप से माफी मांगने की मांग की. मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने कहा कि निराधार राजनीतिक टिप्पणियों को जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत वैध शिकायतों के रूप में नहीं माना जा सकता.

आयोग ने कहा कि हलफनामे की उसकी मांग प्रक्रियात्मक कानून के अनुरूप है और सार्वजनिक संवाद में जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है. इसने तर्क दिया कि झूठे दावे मतदाताओं के विश्वास को ठेस पहुंचाते हैं और चेतावनी दी कि लगातार गलत सूचना देने पर कानूनी परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं.

विपक्ष की तीखी प्रतिक्रिया
विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और इस मांग को बेतुका करार दिया, यह तर्क देते हुए कि चुनावी आलोचना के लिए राजनीतिक नेताओं को हलफनामा दाखिल करने के लिए बाध्य करने का कोई पूर्व उदाहरण मौजूद नहीं है. गांधी ने जवाब दिया कि चुनाव आयोग को पहले एक हलफनामा दाखिल करना चाहिए जिसमें पुष्टि हो कि उसकी मतदाता सूचियां त्रुटिरहित हैं.

3- 'वोट चोरी'अभियान और वोटर डेटा तक एक्सेस
वोट चोरी का मुद्दा एक राष्ट्रीय अभियान में बदल गया है, जिसमें कांग्रेस का आरोप है कि चुनाव आयोग जानबूझकर मशीन-रीडेबल फॉर्मेट में डिजिटल मतदाता सूचियों तक पहुंच को प्रतिबंधित कर रहा है, जिससे राजनीतिक दल विलोपन और दोहराव की पुष्टि नहीं कर पा रहे हैं. गांधी ने कहा है कि कांग्रेस कई राज्यों में फैले सुनियोजित मतदाता दमन प्रयास पर एक श्वेत पत्र जारी करने की योजना बना रही है.

चुनाव आयोग की प्रतिक्रिया
आयोग ने इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बताया और दोहराया है कि सभी मान्यता प्राप्त दलों को कानून द्वारा निर्धारित प्रारूपों में मतदाता सूचियां प्राप्त होती हैं. इसने कहा कि गोपनीयता और डेटा सुरक्षा कानून इसे ऐसा कच्चा डेटा जारी करने से रोकते हैं जिससे प्रोफाइलिंग या दुरुपयोग हो सकता है. इसने कहा, "आयोग स्वतंत्र रूप से काम करता है और चुनावों की पवित्रता बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध है."

4- EVM और CCTV विवाद
विपक्ष ने ईवीएम की विश्वसनीयता और मतगणना में पारदर्शिता को लेकर अपने लंबे समय से चले आ रहे संदेहों को फिर से उजागर कर दिया है. कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और वामपंथी दलों ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग द्वारा ईवीएम के रॉ डेटा, बैटरी लॉग और मतगणना केंद्रों से पूरी सीसीटीवी फुटेज जारी करने से इनकार करने से परिणामों की स्वतंत्र पुष्टि में बाधा आ रही है.

उन्होंने सवाल उठाया है कि स्ट्रांग रूम और मतदान केंद्रों से सीसीटीवी फुटेज 45 दिनों के बाद क्यों हटा दिए जाते हैं, यह तर्क देते हुए कि इससे चुनाव के बाद की ऑडिटिंग सीमित हो जाती है.

चुनाव आयोग का जवाब
आयोग ने ईवीएम के इस्तेमाल का बचाव करते हुए सुप्रीम कोर्ट के उन फैसलों का हवाला दिया है जिनमें उनकी विश्वसनीयता और सुरक्षा को बरकरार रखा गया है. उसने कहा कि ईवीएम स्वतंत्र, बिना नेटवर्क वाली मशीनें हैं जिनसे छेड़छाड़ या हैक नहीं किया जा सकता.

उसने कहा कि यादृच्छिक परीक्षण और वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट ) वेरिफिकेशन सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की मौजूदगी में किया जाता है. सीसीटीवी मुद्दे पर चुनाव आयोग ने कहा कि रिकॉर्डिंग कानून के अनुसार सुरक्षित रखी जाती है और उचित प्रक्रिया के बिना सार्वजनिक रूप से जारी नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे मतपत्र की गोपनीयता और मतदान केंद्र की सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है.

कुमार ने मतदाताओं, खासकर महिला मतदाताओं की निजता का हवाला देते हुए कहा कि महिलाओं की सीसीटीवी फुटेज सार्वजनिक रूप से उपलब्ध नहीं कराई जाएगी.

5-सुप्रीम कोर्ट की जांच
अदालत में चुनाव आयोग की विश्वसनीयता की भी परीक्षा हो रही है. सुप्रीम कोर्ट एसआईआर प्रक्रिया और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया में बदलाव करने वाले हालिया कानून को चुनौती देने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रहा है. विपक्ष ने चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश की जगह प्रधानमंत्री द्वारा नामित एक मंत्री को नियुक्त करने के लिए किए गए संसोधन को चुनाव आयोग पर राजनीतिक कब्जा बताया है और आरोप लगाया है कि यह संस्थागत स्वतंत्रता को कमजोर करता है.

चुनाव आयोग का जवाब
आयोग का कहना है कि वह पूरी स्वायत्तता के साथ काम करता रहेगा और उसकी नियुक्ति प्रक्रिया संवैधानिक रूप से सुदृढ़ बनी रहेगी. उसने ज्ञानेश कुमार के नेतृत्व में शुरू की गई कई पारदर्शिता पहलों का हवाला दिया है, जिनमें हितधारक परामर्श, ईवीएम जागरूकता अभियान और मतदान अधिकारियों के लिए वीवीपैट प्रशिक्षण का विस्तार शामिल है.

