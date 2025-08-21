श्रीनगर: जम्मू कश्मीर, जहां हरे-भरे जंगल खुशी से हंसते हैं और जिगलिंग करती धारा बहती है, यहीं मछुआरे रोमांच का आनंद लेते हैं, चारा डालते हैं और चुपचाप बेशकीमती मछली पकड़ने का इंतजार करते हैं. यह सब एक ट्रेंबलिंग लाइन से शुरू होता है और पल भर में धैर्य उत्साह में बदल जाता है. इस बीच यह खामोशी कौशल और शक्ति की परीक्षा का रूप ले लेती है.

इस दुनिया के इस हिस्से में मछली पकड़ना सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक कला, एक आध्यात्मिक प्रवास, धैर्य की परीक्षा और एक प्रकार का ध्यान है. यहां युवा और बूढ़े, सभी हाथ में छड़ी लिए नदी के किनारे बैठकर प्रकृति में डूब जाते हैं, लहरों को देखते हैं, पत्तों की सरसराहट सुनते हैं और मछली पकड़ने की उम्मीद करते हैं.

एक स्थानीय मछुआरे बशीर अहमद का कहना है, "इससे बेहतर कोई जगह नहीं है. इसका अनुभव करने के लिए आपको यह करना ही होगा. यह एक ऐसा सुकून जो कहीं और मिलना मुश्किल है. बशीर ने कहते हैं कि जब जम्मू-कश्मीर पर्यटन विभाग और मत्स्य विभाग ने ट्राउट मछली पकड़ने के लिए जलधाराएं निर्धारित करना शुरू किया था , तब से हम लंबी दूरी तक मछलियों का पीछा करते हैं.

कश्मीर में मिछली पकड़ता युवक (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि अनंतनाग या पहलगाम के सुरक्षित वातावरण में पैदल चलने से ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक और क्या हो सकता है. सुबह से शाम तक, हम इस खेल में लगे रहते हैं और साथ ही प्रकृति का आनंद लेते हैं. जब हम किसी मछली को पकड़ लेते हैं, तो यह हमारे लिए विश्व कप जीतने जैसा होता है."

मछुआरा बनने के लिए धैर्य रखना जरूरी है , लेकिन डोरी खींचने से शांति टूट जाती है. हालांकि, अनुभवी मछुआरे पानी के रहस्यों से वाकिफ होते हैं, जैसे कि चारा कहां सबसे अच्छा काम करता है, नदी के किस मोड़ पर सबसे ज़्यादा मछलियां पकड़ी जाती हैं और किस मौसम में सबसे अच्छी मछलियां मिलती हैं. कुछ शौकिया मछुआरे सावधानी से कोशिश करना और रोड के साथ इंतजार करते हुए इस काम के गुर सीखना पसंद करते हैं.

एक और स्थानीय मछुआरे आमिर अहमद कहता हैं कि वह अपना पूरा दिन इसी खेल में बिताते हैं. पर्यटकों के लिए कश्मीर आकर मछली पकड़ने के साथ-साथ इसकी खूबसूरती का आनंद लेने से ज़्यादा आनंददायक कुछ नहीं है. वे बताते हैं कि उन्होंने यह खेल अपने दादा से सीखा था. उन्होंने कहा, "यहां खूबसूरत पहाड़, पानी की धाराएं और रंग-बिरंगी प्रकृति है. यह मछली पकड़ने के शौकीनों के लिए एक आदर्श जगह है." वे आगे कहते हैं, "मैं उन्हें मछली पकड़ते हुए देखकर बड़ा हुआ हूं और मुझे मछली पकड़ने और इंतजार करने, प्रकृति की खुशबू में सांस लेने से ज़्यादा खुशी किसी और चीज से नहीं मिलती."

कश्मीर में मछली पकड़ने का मौसम अप्रैल से अक्टूबर तक चलता है, जब ट्राउट प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती हैं. यहां की भूरी और इंद्रधनुषी ट्राउट अनोखी हैं और चटख रंगों में आती हैं. इस दौरान पानी का तापमान मध्यम रहता है. सरकार भी मछली पकड़ने को बढ़ावा देने के लिए विशेष परमिट, ट्रेनिंग और सुविधाएं प्रदान करती है.

आमिर कहते हैं, "मुझे लगता है कि दोनों विभागों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पर्यटकों को प्रोत्साहित करने के लिए नदियों की नियमित सफाई हो और युवाओं के लिए जागरूकता और प्रशिक्षण आयोजित किया जाए ताकि वे सही भावना से इस खेल में शामिल हों."

मछुआरों के लिए कोकरनाग एक बेहतरीन जगह है. यहां की ब्रेंगी नदी बेहतरीन ब्राउन ट्राउट मछली पकड़ने की जगह है जो आकार में बड़ी, स्वाद में लाजवाब और सुंदरता में बेजोड़ होती हैं. युवा अक्सर इन किनारों पर समय बिताते हुए देखे जाते हैं, जिससे उन्हें आधुनिक जीवन की चुनौतियों से तनावमुक्त रहने में मदद मिलती है.

मत्स्य पालन के सहायक निदेशक शब्बीर अहमद कहते हैं,"आज के हालात में जब कई युवा तनाव और नशे की लत के शिकार हो रहे हैं, मछली पकड़ना एक हेल्थी पासटाइम है. यह धैर्य सिखाता है, शांत रखता है और लोगों को प्रकृति के करीब लाता है."

वह यह भी बताते हैं कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और जम्मू-कश्मीर के कृषि उत्पादन विभाग के समग्र कृषि विकास कार्यक्रम (HADP) जैसी सरकारी योजनाओं के तहत लगभग 3.5 लाख ब्राउन ट्राउट अंडे और 10 लाख रेनबो ट्राउट अंडे डेनमार्क से आयात किए गए हैं और स्टॉक बनाए रखने के लिए कश्मीरी नदियों में ट्रांसप्लांट किए गए हैं.

उन्होंने बताया, "मछुआरों को प्रोत्साहित करने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं. अनंतनाग में अलग-अलग जगहों पर मछली पकड़ने के लिए जगहें बनाई गई हैं और परमिट ऑनलाइन आसानी से उपलब्ध हैं. नदियों और नालों की सुरक्षा के लिए स्वच्छता अभियान भी चलाए जा रहे हैं."

अहमद कहते हैं कि हर मछुआरे को संरक्षण के प्रभाव को ध्यान में रखना चाहिए. वे जल्दी से कहते हैं, "एक सच्चा मछुआरा कभी भी जरूरत से ज़्यादा मछली नहीं पकड़ता और अक्सर जलीय जीवन के संतुलन को बनाए रखने के लिए 'कैच एंड रिलीज' की प्रैक्टिस करता है."

कई प्रकृति प्रेमी ऐसे हैं जिनके लिए मछली पकड़ना सिर्फ मछली पकड़ने तक सीमित नहीं है. बल्कि प्रकृति को महसूस करने और समय की गति को भूलने के लिए काफी देर तक स्थिर बैठना है. बशीर कहते हैं, "कभी-कभी दिन के अंत तक आपको एहसास होता है कि आपको मछली पकड़ना नहीं, बल्कि आपके अंदर का सुकून ही संतुष्टि देता है."

चाहे आप अनुभवी मछुआरे हों या मछली पकड़ने की रोड पर पकड़ बनाने की कोशिश कर रहे नए मछुआरे, कश्मीर की नदियां मछलियों से ज्यादा मन की शांति प्रदान करती हैं. कुछ मछुआरे कहते हैं, "हम मछली पकड़ने को सिर्फ़ एक खेल नहीं मानते. हमारे लिए, यह जीने का एक तरीका बन गया है, एक ऐसी जगह जहां हम शांत होकर प्रकृति के साथ जुड़ सकते हैं. यह हमें तरोताजा और शांति पाने में मदद करता है."

