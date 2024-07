ETV Bharat / bharat

कर्नाटक: डेंगू से स्वास्थ्य अधिकारी की मौत, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट - First Victim Of Dengue In Mysore

By ETV Bharat Hindi Team Published : Jul 4, 2024, 2:35 PM IST

मैसूर में डेंगू से एक स्वास्थ्य अधिकारी की मौत ( ETV Bharat )

मैसूर: कर्नाटक के मैसूर में डेंगू से एक स्वास्थ्य अधिकारी की मौत हो गई है. स्वास्थ्य विभाग ने इस घटना की जानकारी गुरुवार को दी. मृतक स्वास्थ्य अधिकारी की पहचान 35 वर्षीय नागेंद्र के रुप में हुई है. वे हुनसूर तालुक के गुरुपुर गांव के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में स्वास्थ्य अधिकारी के पद पर कार्यरत थे. जिले में डेंगू के कारण मौत का यह पहला मामला दर्ज किया गया है. बता दें, हुनसूर में कार्यरत सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी नागेंद्र की पिछले सोमवार की सुबह मौत हो गई थी. वे डेंगू के संक्रमण से पीड़ित थे और अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था. जानकारी के मुताबिक, मैसूर जिले के साथ-साथ राज्य में डेंगू के मामले दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं. इस संदर्भ में जिला स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कई उपाय किए गए है. इसके साथ ही डेंगू के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए अभियान भी चलाया जा रहा है. डेंगू के लक्षण और इसके संक्रमण को रोकने के लिए स्वास्थय विभाग की तरफ से कई कोशिशें की जा रही है. डेंगू के 479 सक्रिय मामले

मैसूर जिले में वर्तमान में डेंगू के 479 सक्रिय मामले हैं. इस संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए, इसे बढ़ने से रोकने के लिए कई उपाय किए जा रहे हैं. जिला स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण अधिकारी कुमारस्वामी ने 'ईटीवी भारत' को जानकारी दी. ये भी पढ़ें- दिल्ली में डेंगू की रोकथाम के लिए अभियान तेज, जनवरी से अब तक आ चुके हैं 50 से ज्यादा केस - NDMC intensified DENGUE campaign