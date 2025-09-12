ETV Bharat / bharat

बिहार विधानसभा चुनाव में युवा होंगे डिसाइडिंग फैक्टर, पहली बार वोट देने वाले क्या सोचते हैं?

'वोट देने को लेकर एक्साइटेड' : खगड़िया के रहने वाले सुधांशु कुमार कहते हैं कि मैं बहुत एक्साइटेड हूं इस बार वोट करने को लेकर. बचपन से मैंने देखा है कि मम्मी, पापा, भैया अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट देते रहे हैं. इस बार भी मैं पहली बार वोट दूंगा तो अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दूंगा. ऐसे उम्मीदवार को वोट दूंगा जो मेरे राज्य और जिला हित में काम करे, विकास का काम करें.

'मैं मनपसंद उम्मीदवार को वोट दूंगी' : खगड़िया की रहने वाली ईशा कुमारी कहती हैं कि मैं 18 साल की हो चुकी हूं. बचपन में मैं अपने माता-पिता के साथ वोटिंग बूथ पर जाती थी लेकिन, वोट नहीं करती थी. हालांकि इस बार मैं अपने मतों का प्रयोग करूंगी. मैं अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट दूंगी. हालांकि ईशा कुमारी ने यह नहीं बताया कि वह किसे वोट करेंगी और किस आधार पर मतदान करेंगी.

युवाओं की राय अलग : बिहार के युवाओं की अपनी अलग सोच है कि वो किस आधार पर वोट देंगे. उन्होंने अपनी एक अलग समझ बनाई है. पहली बार वोट देने को लेकर वो काफी उत्साहित हैं. उनकी समझ है कि जात-पात से उठकर विकास के नाम पर वोट देंगे. बिहार के अलग-अलग क्षेत्रों के पहली बार वोट डालने वालों से ईटीवी भारत ने बात की, तो सभी ने एक सुर में विकास को प्राथमिकता दी. साथ ही रोजगार और शिक्षा को भी अहमियत दी रहे हैं.

वैसे तो जनवरी 2025 की चुनाव आयोग के तरफ से जारी आंकड़े के मुताबिक बिहार में 7 करोड़ 80 लाख 22 हजार 933 वोटर हैं. इनमें से सबसे अधिक युवा वर्ग के वोटरों की संख्या है. जिनकी उम्र 18 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक हैं. यह लगभग 50 फीसदी के आसपास है. इसमें से भी जो फर्स्ट टाइमर वोटर हैं वह भी कम नहीं हैं. इस बार 8 लाख 8 हजार 857 ऐसे वोटर हैं, जो पहली बार बिहार विधानसभा चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे.

पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 कई मायनों में खास रहने वाला है. इस चुनाव में हर वर्ग के लोगों को अपने पक्ष में करने की राजनीति अलग-अलग राजनीतिक दल कर रहे हैं. इन सभी वर्गों में एक खास वर्ग युवाओं का है जो इस चुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर होंगे.

'बेहतर भविष्य के लिए वोट' : गया के गुरुवा विधानसभा के रहने वाले यशवंत कुमार सिंह पहली बार वोट देने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं. उन्होंने कहा कि मैं ऐसे कैंडिडेट का चुनाव करूंगा जो हमारे राज्य हित में काम करें. हमारे समाज में एक ऐसा नेता आना चाहिए जो युवाओं के बारे में सोचे. शिक्षा में बेहतर काम करें. युवाओं के बेहतर भविष्य के लिए काम करे.

यशवंत कुमार सिंह (ETV Bharat)

'रोजगार के लिए वोट' : मुजफ्फरपुर के रहने वाले राजीव कुमार कहते हैं कि पहले कभी वोट नहीं दिया है. मेरा पहली बार नाम वोटर लिस्ट में आया है, देखकर काफी खुशी हुई है. बिहार में जो बेहतर काम करेंगे, उसी को हम वोट देने वाले हैं. रोजगार, नौकरी, शिक्षा को लेकर वोट देंगे. जिनका रोड मैप विकास का होगा, उन्हीं को वोट करेंगे.

राजीव कुमार (ETV Bharat)

वहीं, मुजफ्फरपुर के ही शुभम कुमार भी बताते हैं कि इस बार ऐसी सरकार बने जो युवाओं को रोजगार दे, नौकरी दे. पहली बार वोट करने को लेकर मैं काफी खुश हूं.

शुभम कुमार (ETV Bharat)

जहानाबाद की सलोनी राज काफी खुश हुई. मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ बोलीं कि, मैं मतदान के लिए काफी उत्साहित हूं. सोच विचार करने के बाद अपने मनपसंद उम्मीदवार को वोट करूंगी. जहानाबाद के ही सत्यम कुमार कहते हैं काफी उत्सुक्ता है. काफी सोच विचार के बाद अपने प्रत्याशी का चयन करूंगा.

सलोनी राज (ETV Bharat)

सत्यम कुमार (ETV Bharat)

रिझा रही पार्टियां : बता दें कि इस बार के चुनाव में Gen-z पर सभी पार्टियां फोकस कर रही है. पार्टियां उनके जेनरेशन और आने वाले भविष्य का हवाला दे रही है. चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर ऐसे युवा वोटरों पर खासा ध्यान दे रहें है, उन्हें भविष्य की दुहाई भी दे रहे हैं. हालांकि सत्तारूढ़ जेडीयू-बीजेपी भी लगातार युवा वोटरों को अपने पक्ष में करने को लेकर अलग-अलग सरकारी योजना लांच कर रहे हैं. यहां तक कि विपक्ष के तेजस्वी यादव ने तो सरकार में आने पर शिक्षा-रोजगार की लंबी फेहरिस्त बना रखी है.

'अलग समझ रखते हैं Gen Z' : वरिष्ठ पत्रकार और अधिवक्ता किसलय सिंह बताते हैं कि इस बार 10 फीसदी ऐसे वोटर होंगे जो पहली बार वोट देंगे, ये सभी नए वोटर अपनी एक अलग समझ रखते है. अभी वो पढ़ाई कर रहे उन्हें अपनी भविष्य की चिंता ज्यादा है, उन्हें ये चिंता है कि किस नेता की क्या सोच है.

सचिन कुमार (ETV Bharat)

''ये Gen-Z हैं, ये डिजिटल सहित कई माध्यमों से नेताओं की कुंडली अपने पास रख सकते हैं. मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूं कि पहली बार वोट देने वाले ये समझ रखते हैं, ये समझ 50 वर्ष तक के युवा अपनी बेहतर सूझबूझ के साथ वोट देते हैं.''- किसलय सिंह, वरिष्ठ पत्रकार

डिसाइडिंग फैक्टर हैं युवा : बता दें कि बिहार में सबसे अधिक संख्या में 30-39 वर्ष के युवा वोटर हैं, इनकी संख्या 2 करोड़ 4 लाख 24 हजार 920 हैं. वही दूसरे नंबर पर 40 से 49 वर्ष के 1 करोड़ 69 लाख 26 हजार 86 वोटर हैं और तीसरे नम्बर पर 20-29 साल के युवा 1 करोड़ 55 लाख 90 हजार 481 हैं. कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये तीनों ग्रुप बिहार विधान सभा चुनाव के डिसाइडिंग फैक्टर होंगे.

ये भी पढ़ें :-

Bihar SIR: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आधार कार्ड होगा मान्य

'बिहार में वोटर बन रहे हैं गुजराती', बिहार में SIR पर तेजस्वी यादव का बड़ा आरोप