ETV Bharat / bharat

'विकसित भारत' के दृष्टिकोण को आकार देने में महिलाओं की भूमिका अहम : ओम बिरला

तिरुपति में पहला राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला,राज्यसभा के उपसभापति व राज्यपाल न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर समेत अन्य ने भाग लिया.

Lok Sabha Speaker Om Birla and others at the National Women Empowerment Conference
राष्ट्रीय महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला व अन्य (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 14, 2025 at 7:36 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

तिरुपति : आंध्र प्रदेश के तिरुपति में ‘विकसित भारत के लिए महिला नेतृत्व’ के नारे के साथ ‘नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ द कमेटी ऑन वूमेन पार्लियामेंट एंड स्टेट एंड यूनियन टेरीटरी लेजिस्लेचर्स’ के दो दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया.

तिरुपति स्थित राहुल कन्वेंशन में आयोजित सम्मेलन में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह और आंध्र प्रदेश के राज्यपाल न्यायमूर्ति अब्दुल नज़ीर ने सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भाग लिया.

इस अवसर पर आंध्र विधानसभा के अध्यक्ष अय्यन्नापतरुडु , उपाध्यक्ष रघुरामकृष्ण राजू , मंत्री पय्यावुला केशव, संसदीय समिति (महिला सशक्तिकरण) की अध्यक्ष डी पुरंदेश्वरी सहित कई मंत्री, सांसद, विधायक, एमएलसी, गठबंधन नेता और विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे.

इस अवसर पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि महिलाओं का सम्मान प्राचीन काल से ही भारतीय परंपरा रही है. उन्होंने कहा कि देश में आध्यात्मिक और सामाजिक आंदोलनों में महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है.

उन्होंने कहा, "महिलाओं ने भी स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी. उनकी भागीदारी के बिना कोई भी देश विकसित नहीं हुआ है. महिलाओं ने सामाजिक बंधनों को तोड़कर अनेक आंदोलनों में भाग लिया है. संविधान में उनके लिए अनेक प्रावधान किए गए हैं. नारी शक्ति के कारण ही भारत आज विश्व में एक महत्वपूर्ण देश बना है."

बिरला ने कहा, "भारतभूमि में महिला नेतृत्व की शुरुआत सदियों पहले हुई थी. आज, वे अनेक क्षेत्रों में अग्रणी पदों पर उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रही हैं. वे राजनीति, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, और सेना में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं. एक आदिवासी पृष्ठभूमि की महिला वर्तमान में राष्ट्रपति हैं.

महिला सशक्तिकरण एक दिन में संभव नहीं है. यह तभी संभव है जब कई कार्यक्रम लागू किए जाएं. हमने विधानमंडलों में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण देने का कानून बनाया है."

एनटीआर को श्रद्धांजलि
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह ने कहा कि एनटीआर ने महिला सशक्तिकरण के लिए बहुत काम किया है और मैं उन्हें नमन करता हूं. उन्होंने कहा कि कई विकसित देशों ने महिलाओं को प्राथमिकता दी है.

उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम शुरू किए हैं. हरिवंश ने कहा कि बिहार में पहली बार स्थानीय निकाय चुनावों में महिलाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया गया है.

Women and others present at the conference
सम्मेलन में उपस्थित महिलाएं व अन्य (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि आधी से ज़्यादा महिलाओं के जन-धन योजना में खाते हैं. उन्होंने कहा कि संयुक्त आंध्र प्रदेश को टेक्नोलॉजी हब बनाने में सीएम चंद्रबाबू नायडू ने अहम भूमिका निभाई है.

उन्होंने कहा कि देश में पहली बार आंध्र प्रदेश में कौशल जनगणना की गई. उन्होंने कहा कि श्री सिटी में आधी से ज़्यादा महिलाएं रोज़गार में हैं.

स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाएं
संसदीय समिति (महिला सशक्तिकरण) की अध्यक्ष एवं सांसद डी पुरंदेश्वरी ने कहा कि महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लाई गई हैं.

उन्होंने कहा कि बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और महिला सम्मान निधि समेत कई योजनाएं शुरू की गई हैं. उन्होंने कहा कि कई महिलाओं ने सामाजिक बाधाओं को पार करके स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया है. उन्होंने कहा कि वे महिलाओं की आर्थिक, शैक्षिक और राजनीतिक समानता के लिए लड़ रही हैं.

विधानसभा में उपस्थित हुए बिना भी वेतन ले रहे विधायक
विधानसभा अध्यक्ष अय्यन्नापतरुडु ने कहा कि कुछ विधायक विधानसभा में उपस्थित हुए बिना भी वेतन ले रहे हैं. उन्होंने कहा, "लोगों ने हमें सार्वजनिक समस्याओं के समाधान के लिए चुना है. अगर कोई कर्मचारी काम पर नहीं आता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं."

अय्यन्नापतरुडु ने सवाल किया, "छोटे कर्मचारी भी 'काम नहीं, वेतन नहीं' की नीति पर चल रहे हैं. लोकसभा अध्यक्ष को निर्देश देना चाहिए कि अगर वे विधानसभा में उपस्थित नहीं होते हैं तो क्या कदम उठाए जाएं. अगर साल में 45 दिन विधानसभा सत्र हों और वे उसमें उपस्थित न हों तो क्या होगा?"

उन्होंने कहा, "हमें सभी दलों में महिला सशक्तिकरण के लिए काम करना चाहिए. एनटीआर एकमात्र नेता थे जिन्होंने कहा था कि आधी संपत्ति महिलाओं को दी जानी चाहिए. यह उनकी ही देन है कि तिरुपति में पद्मावती महिला विश्वविद्यालय की स्थापना हुई ताकि लड़कियां पढ़ सकें. वहीं दूसरी ओर, चंद्रबाबू ने स्वयं सहायता समूहों को मज़बूत किया है."

अय्यन्नापतरुडु ने कहा, "राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ा है. आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में तीन महिलाएं हैं."

महिला सशक्तिकरण के लिए कार्यक्रम
मंत्री केशव का मानना ​​है कि केवल योजनाओं के क्रियान्वयन से महिला सशक्तिकरण हासिल नहीं किया जा सकता. उन्होंने विधान सभाओं की महिला सशक्तिकरण समितियों के राष्ट्रीय सम्मेलन में स्पष्ट किया कि विकास में समान भागीदारी सुनिश्चित की जानी चाहिए. पय्यावुला केशव ने कहा कि दूरदर्शी नेता चंद्रबाबू के नेतृत्व में आंध्र प्रदेश में महिला सशक्तिकरण के लिए कई कार्यक्रम लागू किए जा रहे हैं.

सीएम चंद्रबाबू का तिरुपति दौरा रद्द
हालांकि, आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू का तिरुपति दौरा रद्द कर दिया गया. अधिकारियों ने बताया कि खराब मौसम के कारण यह दौरा रद्द किया गया है. मुख्यमंत्री को तिरुपति में एक महिला सशक्तिकरण सम्मेलन में भाग लेना था. लेकिन अमरावती और तिरुपति के बीच घने बादलों के कारण विमानन अधिकारियों ने अनुमति नहीं दी. इस कारण उनका दौरा रद्द कर दिया गया.

ये भी पढ़ें- 'सभी भारतीय भाषाओं का सम्मान करें': हिंदी दिवस पर अमित शाह की अपील

For All Latest Updates

TAGGED:

LOK SABHA SPEAKER OM BIRLA IN APWOMEN EMPOWERMENT IN TIRUPATIWOMEN EMPOWERMENT CONFERENCE IN APWOMEN EMPOWERMENT PROGRAMFIRST WOMEN EMPOWERMENT CONFERENCE

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

IND vs PAK मैच का क्रेज, दुबई स्टेडियम के बाहर प्रशंसकों की उमड़ी भारी भीड़, 7:30 बजे होगा टॉस

स्पेन:  मैड्रिड के बार में विस्फोट, 25 लोग घायल

IND vs PAK: फ्री, फ्री, फ्री... न लें कोई सब्सक्रिप्शन, न करें 1 भी पैसा खर्च, जानिए कहां देखें मुफ्त में इंडिया-पाकिस्तान मैच

WATCH: नोएडा फिल्म सिटी से राजनीति तक, इन मुद्दों पर रजा मुराद ने खुलकर की बात, शायराना अंदाज से बांधा समां

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.