ओणम बंपर लॉटरी ने खोला शरत की किस्मत का सितारा, 25 करोड़ी बने
नेट्टूर स्थित निप्पॉन पेंट्स में कार्यरत शरत एस. नायर ने नेट्टूर से TH 577825 नंबर वाला यह लकी टिकट खरीदा था.
Published : October 6, 2025 at 4:00 PM IST
अलप्पुझा: अलप्पुझा जिले के थुरवूर निवासी शरत एस नायर ने 2025 ओणम बंपर लॉटरी में ₹25 करोड़ का शीर्ष पुरस्कार जीता है. इसने पूरे केरल को रोमांचित कर दिया था. नेट्टूर स्थित निप्पॉन पेंट्स में कार्यरत शरत ने नेट्टूर से TH 577825 नंबर वाला यह लकी टिकट खरीदा था.
शरत ने बताया कि उन्होंने काम से घर लौटते समय अपने सहकर्मियों के साथ यह टिकट खरीदा था. जब उन्होंने टिकट देखा और पाया कि उन्होंने पहला इनाम जीत लिया है, तो उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ.
उन्होंने तुरंत थुरवूर के थाइकट्टुसेरी स्थित एसबीआई शाखा में विजेता टिकट जमा कर दिया और लॉटरी विभाग की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी. शरत ने बेहद खुशी जताई और बताया कि दूसरी लॉटरी खरीदने के बावजूद, यह उनका पहला बंपर लॉटरी टिकट था. वह नेट्टूर की इसी दुकान पर 12 साल से काम कर रहे हैं.
थुरवूर के ₹25 करोड़ के ओणम बंपर विजेता शरत एस. नायर ने कहा कि उन्होंने पहली बार ओणम बंपर टिकट खरीदा है, और उन्हें बेहद खुशी है कि किस्मत ने उन पर तुरंत मेहरबान हो गई. शरत ने मुस्कुराते हुए कहा, "जब ड्रॉ हुआ, तब मैं ऑफिस में था. पहला इनाम जीतने की खबर मिलने के बाद मैंने सिर्फ़ अपने भाई और पत्नी को ही बताया. मुझे जीतने की उम्मीद नहीं थी, और मेरा परिवार बेहद खुश है." हालांकि वह कभी-कभार छोटी लॉटरी टिकटें खरीद लेते हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी बंपर लॉटरी में अपनी किस्मत नहीं आजमाई थी.
उन्होंने विनम्रता से कहा, "मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि इन पैसों का क्या करुंगा." बी.कॉम स्नातक, शरत पिछले 12 सालों से नेट्टूर स्थित निप्पॉन पेंट्स के एक आउटलेट में काम कर रहे हैं. वह अपने माता-पिता, पत्नी और छह महीने के बच्चे के साथ रहते हैं, और कहते हैं कि इस जीवन बदल देने वाली किस्मत के बाद वह अपने अगले कदमों की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के लिए समय निकालना चाहते हैं.
इस साल के ओणम बंपर में राज्य लॉटरी विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी इनामी राशि है. नेट्टूर के लॉटरी एजेंट एम.टी. लतीश, जिन्होंने विजेता टिकट बेचा, भी इस सौभाग्य में भागीदार हैं. लतीश ने प्रथम पुरस्कार संख्या वाली श्रृंखला के 9 अन्य टिकट बेचे, जिनमें से प्रत्येक को ₹5 लाख का सांत्वना पुरस्कार मिलेगा.
लतीश ने ये टिकट तिरुवनंतपुरम के अट्टिंगल स्थित भगवती एजेंसी की व्यट्टिला शाखा से खरीदे थे. ₹25 करोड़ के प्रथम पुरस्कार से कर और एजेंसी कमीशन काटने के बाद, शरत को लगभग ₹15.75 करोड़ मिलने की उम्मीद है. एजेंट लतीश को भी लगभग ₹2.5 करोड़ का कमीशन मिलेगा.
थिरुवोनम बंपर का ड्रॉ, जो मूल रूप से 27 सितंबर को होना था, 4 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दिया गया था. भारी बारिश और जीएसटी कार्यान्वयन से संबंधित बदलावों के कारण एजेंटों और विक्रेताओं के अनुरोधों को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया.
इस वर्ष, थिरुवोनम बंपर लॉटरी के 75 लाख टिकट छापे और बेचे गए. पलक्कड़ जिले में सबसे ज़्यादा 14,07,100 टिकट बिके. उसके बाद त्रिशूर में 9,37,400 और तिरुवनंतपुरम में 8,75,900 टिकट बिके. पलक्कड़ में बिक्री त्रिशूर से 5 लाख से ज़्यादा टिकटों से ज़्यादा रही.
लॉटरी प्रचार अधिकारी श्रीकांत के अनुसार, केवल ₹25,000 से अधिक की पुरस्कार राशि पर ही कर लगेगा. ₹25,000 से अधिक की राशि पर, विजेता को शेष राशि देने से पहले 12% एजेंसी कमीशन और 30% आयकर काटा जाएगा.
इस बीच, 2024 ओणम बंपर लॉटरी का पहला इनाम कर्नाटक के मूल निवासी अल्ताफ ने जीता. कर्नाटक के पांडवपुरा के अल्ताफ ने वायनाड जिले के सुल्तान बाथरी स्थित एनजीआर लॉटरी की दुकान से टीजी 434222 टिकट खरीदा था और उस साल ₹25 करोड़ का इनाम जीता था.
ये भी पढ़ें- केरल ओणम बंपर लॉटरी: 25 करोड़ रुपये जीतने वाला लापता, जानें क्या बोले लॉटरी एजेंट?