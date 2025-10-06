ETV Bharat / bharat

ओणम बंपर लॉटरी ने खोला शरत की किस्मत का सितारा, 25 करोड़ी बने

अलप्पुझा: अलप्पुझा जिले के थुरवूर निवासी शरत एस नायर ने 2025 ओणम बंपर लॉटरी में ₹25 करोड़ का शीर्ष पुरस्कार जीता है. इसने पूरे केरल को रोमांचित कर दिया था. नेट्टूर स्थित निप्पॉन पेंट्स में कार्यरत शरत ने नेट्टूर से TH 577825 नंबर वाला यह लकी टिकट खरीदा था.

शरत ने बताया कि उन्होंने काम से घर लौटते समय अपने सहकर्मियों के साथ यह टिकट खरीदा था. जब उन्होंने टिकट देखा और पाया कि उन्होंने पहला इनाम जीत लिया है, तो उन्हें पहले तो यकीन ही नहीं हुआ.

उन्होंने तुरंत थुरवूर के थाइकट्टुसेरी स्थित एसबीआई शाखा में विजेता टिकट जमा कर दिया और लॉटरी विभाग की आधिकारिक प्रक्रिया शुरू कर दी. शरत ने बेहद खुशी जताई और बताया कि दूसरी लॉटरी खरीदने के बावजूद, यह उनका पहला बंपर लॉटरी टिकट था. वह नेट्टूर की इसी दुकान पर 12 साल से काम कर रहे हैं.

थुरवूर के ₹25 करोड़ के ओणम बंपर विजेता शरत एस. नायर ने कहा कि उन्होंने पहली बार ओणम बंपर टिकट खरीदा है, और उन्हें बेहद खुशी है कि किस्मत ने उन पर तुरंत मेहरबान हो गई. शरत ने मुस्कुराते हुए कहा, "जब ड्रॉ हुआ, तब मैं ऑफिस में था. पहला इनाम जीतने की खबर मिलने के बाद मैंने सिर्फ़ अपने भाई और पत्नी को ही बताया. मुझे जीतने की उम्मीद नहीं थी, और मेरा परिवार बेहद खुश है." हालांकि वह कभी-कभार छोटी लॉटरी टिकटें खरीद लेते हैं, लेकिन उन्होंने पहले कभी बंपर लॉटरी में अपनी किस्मत नहीं आजमाई थी.

उन्होंने विनम्रता से कहा, "मैंने अभी तक तय नहीं किया है कि इन पैसों का क्या करुंगा." बी.कॉम स्नातक, शरत पिछले 12 सालों से नेट्टूर स्थित निप्पॉन पेंट्स के एक आउटलेट में काम कर रहे हैं. वह अपने माता-पिता, पत्नी और छह महीने के बच्चे के साथ रहते हैं, और कहते हैं कि इस जीवन बदल देने वाली किस्मत के बाद वह अपने अगले कदमों की सावधानीपूर्वक योजना बनाने के लिए समय निकालना चाहते हैं.

इस साल के ओणम बंपर में राज्य लॉटरी विभाग के इतिहास में सबसे बड़ी इनामी राशि है. नेट्टूर के लॉटरी एजेंट एम.टी. लतीश, जिन्होंने विजेता टिकट बेचा, भी इस सौभाग्य में भागीदार हैं. लतीश ने प्रथम पुरस्कार संख्या वाली श्रृंखला के 9 अन्य टिकट बेचे, जिनमें से प्रत्येक को ₹5 लाख का सांत्वना पुरस्कार मिलेगा.