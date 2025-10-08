ETV Bharat / bharat

'पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराएं', शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की विदेश यात्रा की अनुमति पर बॉम्बे हाई कोर्ट

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने उनसे कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपियों को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती. हाई कोर्ट ने कि पहले पूरे 60 करोड़ रुपये अदालत में जमा करें, फिर हम आपके अनुरोध पर विचार करेंगे.

बता दें कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस तीन महीने के लिए निलंबित किया जाए.

हाई कोर्ट का राहत देने से इनकार

बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुश्किलों में घिरे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. गौरतलब है कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. दोनों ने पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर 2 से 5 अक्टूबर तक पारिवारिक यात्रा पर थाइलैंड के फुकेत जाने की अनुमति मांगी थी.

दोनों के खिलाफ गंभीर वित्तीय अपराध लंबित हैं. इस वजह से राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध किया था. इसके बाद दोनों ने फिर से हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस तीन महीने के लिए स्थगित किया जाए. बुधवार को चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की पीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई.

याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि यह मामला कुछ साल पुराना है. राज कुंद्रा एक ब्रिटिश नागरिक और होटल व्यवसायी हैं और उन्होंने कई जगहों पर निवेश किया है. उन्हें यूट्यूब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के लिए कोलंबो आमंत्रित किया गया है. अदालत ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को निमंत्रण की डिटेल पेश करने और मूल शिकायतकर्ता कोठारी को याचिका की एक कॉपी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.