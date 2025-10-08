'पहले 60 करोड़ रुपये जमा कराएं', शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा की विदेश यात्रा की अनुमति पर बॉम्बे हाई कोर्ट
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुश्किलों में घिरे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है.
Published : October 8, 2025 at 5:19 PM IST
मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने बुधवार को राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई की. इस दौरान अदालत ने उनसे कहा कि वित्तीय धोखाधड़ी के आरोपियों को विदेश यात्रा की अनुमति नहीं दी जा सकती. हाई कोर्ट ने कि पहले पूरे 60 करोड़ रुपये अदालत में जमा करें, फिर हम आपके अनुरोध पर विचार करेंगे.
बता दें कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी दोनों ने बॉम्बे हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर मांग की थी कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) द्वारा उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस तीन महीने के लिए निलंबित किया जाए.
हाई कोर्ट का राहत देने से इनकार
बॉम्बे हाई कोर्ट ने मुश्किलों में घिरे राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को कोई राहत देने से इनकार कर दिया है. गौरतलब है कि आर्थिक अपराध शाखा (EOW) ने दोनों के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया है. दोनों ने पिछले हफ्ते हाई कोर्ट में एक याचिका दायर कर 2 से 5 अक्टूबर तक पारिवारिक यात्रा पर थाइलैंड के फुकेत जाने की अनुमति मांगी थी.
दोनों के खिलाफ गंभीर वित्तीय अपराध लंबित हैं. इस वजह से राज्य सरकार ने इस याचिका का विरोध किया था. इसके बाद दोनों ने फिर से हाई कोर्ट से अनुरोध किया कि उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस तीन महीने के लिए स्थगित किया जाए. बुधवार को चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस गौतम अंखड़ की पीठ के समक्ष इस याचिका पर सुनवाई हुई.
याचिकाकर्ताओं ने अदालत को बताया कि यह मामला कुछ साल पुराना है. राज कुंद्रा एक ब्रिटिश नागरिक और होटल व्यवसायी हैं और उन्होंने कई जगहों पर निवेश किया है. उन्हें यूट्यूब द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम के लिए कोलंबो आमंत्रित किया गया है. अदालत ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी को निमंत्रण की डिटेल पेश करने और मूल शिकायतकर्ता कोठारी को याचिका की एक कॉपी भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
इसके साथ ही दोनों को कोई राहत देने से भी इनकार कर दिया और कहा कि गंभीर वित्तीय अपराधों के आरोपियों को विदेश यात्रा की अनुमति देना संभव नहीं है. फिलहाल, मामले की सुनवाई 14 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है.
राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी के बयान दर्ज
उनके वकीलों ने अदालत को बताया कि मुंबई पुलिस मामले की जांच कर रही है. मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने 60 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी के मामले में राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी से लगभग पाँच घंटे तक अलग-अलग पूछताछ की और उनके बयान दर्ज किए. दोनों ही जांच में पुलिस का सहयोग कर रहे हैं.
क्या है मामला?
शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा के साथ एक अन्य व्यक्ति के खिलाफ अगस्त 2025 में धोखाधड़ी का मामला दर्ज किया गया था. आरोपियों पर एक कारोबारी से 60 करोड़ रुपये की ठगी करने का आरोप है. यह मामला लोटस कैपिटल फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड के निदेशक दीपक कोठारी की शिकायत पर दर्ज किया गया है.
शिकायत का आरोप है कि यह धोखाधड़ी 2015 से 2023 के बीच वित्तीय लेनदेन में हुई थी. शिल्पा शेट्टी और राज कुंद्रा ने यह पैसा अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए लिया था. हालांकि, निवेश के छह महीने के भीतर ही दोनों ने कंपनी बंद कर दी और धोखाधड़ी की.
यह भी पढ़ें- गाजा के समर्थन के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया जाएगा: एमके स्टालिन