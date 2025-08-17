गुरुग्राम: गुरुग्राम में यूट्यूबर एल्विश यादव के घर पर फायरिंग का मामला सामने आया है. बाइक सवार बदमाश घटना को अंजाम देकर फरार हो गए. गुरुग्राम सेक्टर 57 स्थित एल्विश यादव के घर के बाहर तीन नकाबपोश बदमाशों ने गोलीबारी की. घटना सुबह करीब 5:30 बजे हुई. 24 से ज़्यादा राउंड फायरिंग की गई. गुरुग्राम पीआरओ संदीप कुमार ने बताया कि गोलीबारी के समय एल्विश यादव अपने घर पर नहीं थे. पुलिस की जांच जारी है.
एल्विश यादव के घर पर फायरिंग: बता दें कि एल्विश यादव फिलहाल विदेश में हैं. वारदात के दौरान घर पर एल्विश की मां और केयरटेकर मौजूद थे. परिवार ने बताया कि उन्हें किसी तरह की कोई धमकी नहीं मिली है. ना ही उनको किसी पर शक है. क्योंकि उनकी किसे से कोई दुश्मनी भी नहीं है. फिलहाल गुरुग्राम पुलिस मौके पर मौजूद है. गुरुग्राम पुलिस पीआरओ ने कहा 'आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए नाकाबंदी कर दी गई है. सीसीटीवी के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी के प्रयास तेज कर दिए गए हैं.'
#WATCH | Haryana: Visuals from the residence of YouTuber and Big Boss OTT winner Elvish Yadav in Gurugram, where three masked miscreants opened fire at around 5:30 AM this morning. pic.twitter.com/dfABTnW82g— ANI (@ANI) August 17, 2025
एल्विश यादव और विवाद: YouTuber and Big Boss OTT winner एल्विश यादव कई विवादों में शामिल रहे हैं, जो उनकी लोकप्रियता के साथ-साथ चर्चा का विषय बने.
टिकटॉकर्स के साथ विवाद (2020): एल्विश ने अपने यूट्यूब वीडियो में टिकटॉकर्स को रोस्ट किया, जिसके बाद टिकटॉक स्टार्स जैसे आमिर सिद्दीकी ने उनके खिलाफ जवाबी वीडियो बनाए. इससे यूट्यूब बनाम टिकटॉक का विवाद सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. एल्विश ने टिकटॉकर्स पर कंटेंट की गुणवत्ता को लेकर तंज कसे, जिसे कुछ लोगों ने अपमानजनक माना.
लिंगभेदी टिप्पणियों का आरोप: उनके कुछ वीडियो और बिग बॉस ओटीटी 2 के दौरान की गई टिप्पणियों को लेकर उन पर लिंगभेदी होने का आरोप लगा. खासकर, उनके हास्य और रोस्ट में इस्तेमाल किए गए कुछ शब्दों को आलोचकों ने महिलाओं के प्रति असंवेदनशील माना.
सांप के जहर की तस्करी का मामला (2023): सांप के जहर की तस्करी और रेव पार्टियों में इसके इस्तेमाल के आरोप में एल्विश पर नोएडा पुलिस ने कार्रवाई की. उन पर वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के उल्लंघन का केस दर्ज हुआ. जांच में उनके रेव पार्टियों से कथित संबंधों की बात सामने आई, और उनके दोस्तों के साथ जहर की आपूर्ति का दावा किया गया. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत मिल गई, और एल्विश ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया.
मैक्सटर्न के साथ विवाद (2024): यूट्यूबर मैक्सटर्न (सागर ठाकुर) ने एल्विश पर मारपीट और धमकी देने का आरोप लगाया. मैक्सटर्न का दावा था कि एल्विश ने उन्हें एक वीडियो को लेकर धमकाया और उनके साथ मारपीट की. इस मामले में दोनों पक्षों की ओर से सोशल मीडिया पर बयानबाजी हुई, और पुलिस में शिकायत भी दर्ज की गई.
कौन हैं एल्विश यादव? एल्विश यादव का असली नाम सिद्धार्थ यादव है. एल्विश यूट्यूबर, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, और गायक हैं. उनका जन्म 14 सितंबर 1997 को हरियाणा के गुरुग्राम में एक मध्यमवर्गीय हिंदू अहीर परिवार में हुआ. वो अपने देसी हरियाणवी अंदाज और हास्य वीडियो के लिए जाने जाते हैं. एल्विश ने 2016 में यूट्यूब पर अपने करियर की शुरुआत की और उनके मुख्य चैनल "Elvish Yadav" पर 14.3 मिलियन से अधिक सब्सक्राइबर हैं. उनके व्लॉग चैनल "Elvish Yadav Vlogs" और गेमिंग चैनल भी लोकप्रिय हैं.
बिग बॉस ओटीटी 2 में वाइल्ड कार्ड विजेता: एल्विश ने 2023 में बिग बॉस ओटीटी 2 में वाइल्ड कार्ड प्रतियोगी के रूप में हिस्सा लिया और इसे जीतकर इतिहास रचा, क्योंकि वो पहले वाइल्ड कार्ड विजेता बने. इसके अलावा वो "सिस्टम क्लोदिंग" और "एल्ग्रो वुमेन" जैसे कपड़ों के ब्रांड और "एल्विश यादव फाउंडेशन" नामक एक एनजीओ के मालिक हैं. जो जरूरतमंदों को शिक्षा और भोजन प्रदान करता है.
