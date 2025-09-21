ETV Bharat / bharat

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों और आतंकियों की बीच फायरिंग

जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों और आतंकियों की बीच फायरिंग ( फाइल फोटो ANI )

श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों और आतंकवादियों के बीच रविवार को फायरिंग की खबर हैं. इस बात की जानकारी भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी.

भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने पोस्ट किया, "व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों ने आज दोपहर लगभग एक बजे किश्तवाड़ के सामान्य क्षेत्र में एक इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया. इस दौरान आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई. फिलहाल ऑपरेशन जारी है."

इससे पहले शुक्रवार को हुई थी मुठभेड़

इससे पहले किश्तवाड़ इलाके में ही शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इसके बाद बाद अधिकारियों ने उधमपुर में एक और मुठभेड़ की खबर की पुष्टि की थी. सेना के एक बयान के अनुसार, किश्तवाड़ में मुठभेड़ रात करीब 8 बजे शुरू हुई थी.