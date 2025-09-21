जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में सेना के जवानों और आतंकियों की बीच फायरिंग
जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों और आतंकवादियों के बीच रविवार को फायरिंग जारी है.
Published : September 21, 2025 at 6:46 PM IST
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों और आतंकवादियों के बीच रविवार को फायरिंग की खबर हैं. इस बात की जानकारी भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने एक्स पर पोस्ट के माध्यम से दी.
भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर ने पोस्ट किया, "व्हाइट नाइट कोर के सतर्क जवानों ने आज दोपहर लगभग एक बजे किश्तवाड़ के सामान्य क्षेत्र में एक इंटेलिजेंस-बेस्ड ऑपरेशन के दौरान आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया. इस दौरान आतंकवादियों के साथ गोलीबारी हुई. फिलहाल ऑपरेशन जारी है."
इससे पहले शुक्रवार को हुई थी मुठभेड़
इससे पहले किश्तवाड़ इलाके में ही शुक्रवार को सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ हुई थी. इसके बाद बाद अधिकारियों ने उधमपुर में एक और मुठभेड़ की खबर की पुष्टि की थी. सेना के एक बयान के अनुसार, किश्तवाड़ में मुठभेड़ रात करीब 8 बजे शुरू हुई थी.
White Knight Corps, Indian Army tweets, " alert troops of white knight corps at around 1 pm today, while carrying out an intelligence-based operation in the general area of kishtwar, have established contact with terrorists. fire exchanged with terrorists. operation is in… pic.twitter.com/fttki4ZlFU— ANI (@ANI) September 21, 2025
व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने दी जानकारी
इस संबंध में व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक बयान में कहा, "किश्तवाड़ के सामान्य इलाके में एक खुफिया-आधारित अभियान में व्हाइट कॉर्प्स के सतर्क जवानों ने 19 सितंबर 2025 को रात करीब 8 बजे आतंकवादियों से संपर्क स्थापित किया और गोलीबारी हुई."
बाद में जम्मू-कश्मीर पुलिस ने रात 11 बजे मुठभेड़ की खबर की पुष्टि की. पीटीआई की एक रिपोर्ट के अनुसार, उधमपुर मुठभेड़ में सेना का एक जवान घायल हुआ था.
