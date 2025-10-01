ETV Bharat / bharat

जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

रेलवे प्रशासन ने कहा कि घटना में किसी यात्री को कोई नुकसान या चोट नहीं आई. ट्रेन को मुंबई की ओर रवाना कर दिया गया.

Fire Caught in Pushpak Express Train coach near Jalgaon Maharashtra
महाराष्ट्र के जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में लगी आग, बड़ा हादसा टला (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 1, 2025 at 8:35 PM IST

1 Min Read
जलगांव: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार को बड़ा रेल हादसा होने से टल गया. चलती पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई. लोको पायलट को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ट्रेन रोक दी और आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

अधिकारियों के मुताबिक, लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12533) बुधवार को निर्धारित समय पर भुसावल रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हुई. भुसावल और भाडली के बीच ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई. S-4 स्लीपर कोच के पहिये के पास ब्रेक सिस्टम में घर्षण के कारण धुआं निकला. धुआं देखते ही ड्राइवर और कर्मचारियों ने तुरंत ट्रेन रोक दी. कार्यरत ट्रेन मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने धुएं पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया.

महाराष्ट्र के जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में लगी आग (ETV Bharat)

रेलवे प्रशासन ने कहा, "ट्रेन में कोई आग नहीं लगी. किसी यात्री को कोई नुकसान या चोट नहीं आई. सुरक्षा सुनिश्चित करने के बाद, ट्रेन को सुरक्षित रूप से मुंबई की ओर रवाना कर दिया गया." रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे अफवाहों पर ध्यान न दें और आधिकारिक जानकारी के लिए रेलवे के निर्देशों, वेबसाइट या हेल्पलाइन पर ही भरोसा करें.

यह भी पढ़ें- रेलवे ने की दो नई अमृत भारत ट्रेनों के संचालन की घोषणा, जानें रूट और समय-सारणी

