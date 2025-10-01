ETV Bharat / bharat

जलगांव में पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन के कोच में लगी आग, यात्रियों में मची अफरा-तफरी

जलगांव: महाराष्ट्र के जलगांव जिले में बुधवार को बड़ा रेल हादसा होने से टल गया. चलती पुष्पक एक्सप्रेस ट्रेन में आग लग गई. लोको पायलट को जैसे ही घटना की जानकारी मिली, उन्होंने तुरंत ट्रेन रोक दी और आग पर काबू पा लिया. गनीमत रही कि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ.

अधिकारियों के मुताबिक, लखनऊ-मुंबई पुष्पक एक्सप्रेस (ट्रेन संख्या 12533) बुधवार को निर्धारित समय पर भुसावल रेलवे स्टेशन से मुंबई के लिए रवाना हुई. भुसावल और भाडली के बीच ट्रेन में तकनीकी खराबी आ गई. S-4 स्लीपर कोच के पहिये के पास ब्रेक सिस्टम में घर्षण के कारण धुआं निकला. धुआं देखते ही ड्राइवर और कर्मचारियों ने तुरंत ट्रेन रोक दी. कार्यरत ट्रेन मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने धुएं पर पूरी तरह से काबू पाने के लिए अग्निशामक यंत्र का इस्तेमाल किया.