यूपी में बड़ा हादसा; बहराइच की राइस मिल में लगी आग, दम घुटने से 5 मजदूरों की मौत, 3 की हालत नाजुक - BIG ACCIDENT IN BAHRAICH

अस्पताल में घायल का हालचाल जानने पहुंचे पुलिस के अधिकारी. ( Photo Credit ETV Bharat )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : April 25, 2025 at 10:27 AM IST | Updated : April 25, 2025 at 11:10 AM IST 3 Min Read

बहराइचः जिले के दरगाह इलाके के राजगढ़िया रईस मिल के गोदाम में शुक्रवार को अचानक आग लग गई. आग लगने के बाद दम घुटने से पांच मजदूरों की मौत हो गई है. जबकि तीन की हालत नाजुक है, जिनका मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है. घटना के बाद मेडिकल कॉलेज में डीएम मोनिका रानी सहित पुलिस प्रशासन के अधिकारी पहुंचकर घायलों हाल जाना और डॉक्टर को उचित इलाके के निर्देश दिया है. पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर कार्रवाई शुरू कर दी है. वहीं, सीएम योगी ने हादसे का संज्ञान लिया है.

जानकारी के मुताबिक, बहराइच शहर के थाना दरगाह इलाके में एक चावल की मिल के गोदाम में रखे चावल के भूसे में अचानक आग लग गई. यह जानकारी होने पर मजदूर आग को बुझाने के लिए नीचे उतरे. चावल के भूसे से निकल रहे जहरीली धुएं के कारण आठ मजदूर बेहोश होकर तुरंत गिर गए. इसके बाद आनन-फानन में मिल मालिक लियोन वाहन से तत्काल मेडिकल कालेज पहुंचाया. जहां कुछ देर बाद डाक्टरों की टीम ने पांच लोगों को मृत घोषित कर दिया. वहीं, तीन घायलों का अभी इलाज जारी है. हादसे के बाद अस्पताल में चीख पुकार मच गई. अस्पताल में पहुंचकर डीएम, एसपी ने घायलों का हालचाल जाना. (Video Credit; ETV Bharat)

मृतकों की पहचान कन्नौज निवासी 40 वर्षीय गफ्फार अली 28 वर्षीय बबलू,35 वर्षीय रजनीश, श्रावस्ती निवासी 50 वर्षीय हूर और बिहार निवासी 30 वर्षीय बिट्टू शाह के रूप में हुई है. वहीं, सुखदेव देवी प्रसाद और सुरेंद्र शुक्ला घायल है. जिनका इलाज मेडिकल कॉलेज के इमरजेंसी वार्ड में चल रहा है.घायल मजदूर ने बताया कि हम यहां दरगाह इलाके की रईस मिल में काम करते थे. मिल के गोदाम में आग लगी एक मजदूर देखने गया था. वो गिरा तो दूसरा और तीसरा ऐसे सभी नीचे गए और गिरते गए. वहां ऑक्सीजन की कमी थी, सभी को अस्पताल लाए हैं. तीन लोग का इलाज चल रहा है. सीएमएस एमएम त्रिपाठी ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में आठ लोग आए थे, जिसमें 5 की पहले ही मौत हो चुकी थी. तीन का इलाज जारी है.जिलाधिकारी मोनिका रानी ने बताया की राइस मिल में आग लग गई थी, जिसमें पांच लोगों की मौत हो गई है. तीन लोग घायल है, जिनका मेडिकल कॉलेज मिला चल रहा है. पुलिस केशव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज वैधानिक कार्रवाई में जुट गई है. मामले में जांच कराई जा रही है. अग्निशमन अधिकारी विशाल गोंड ने कहा कि "मुझे सूचना मिली कि राजगढ़िया फूड्स में आग लग गई है. हमने दो दमकल गाड़ियां भेजीं. हमने देखा कि ड्रायर से धुआं निकल रहा था. धुएं का कारण जानने के लिए आठ लोग ऊपर चढ़े थे और वे बेहोश हो गए. हमारी टीम ने उन्हें बाहर निकाला और अस्पताल भेजा. डॉक्टर से पता चला है कि उनमें से पांच की मौत हो गई और तीन का इलाज चल रहा है. उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में हुए हादसे का संज्ञान लिया है. मुख्यमंत्री ने मृतकों के शोक संतप्त परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की है और जिला प्रशासन के अधिकारियों को उन्हें समुचित उपचार मुहैया कराने के निर्देश दिए हैं. उन्होंने घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की भी कामना की है. इसे भी पढ़ें-चन्दौली में डीडीयू रेल मंडल कार्यालय में लगी भीषण आग, लखनऊ के हजरतगंज में बुजुर्ग महिला को गोद में लेकर भागे फायर कर्मी

