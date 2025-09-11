दिल्ली से बिहार जा रही स्पेशल ट्रेन की लगेज बोगी में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी
दिल्ली के आनंद विहार से बिहार के पूर्णिया जा रही स्पेशल ट्रेन के लगेज बोगी में लगी आग
Published : September 11, 2025 at 11:09 AM IST
नई दिल्ली: गुरूवार सुबह दिल्ली के आनंद विहार से बिहार के पूर्णिया जा रही ट्रेन में उस समय हड़कंप मच गया जब साहिबाबाद स्टेशन पर ट्रेन की लगेज बोगी में अचानक आग लग गई. कुछ देर में लगेज बोगी से लपटें उठने लगी. आनन फानन में रेलवे कर्मचारियों द्वारा फायर विभाग को सूचना दी गई. फायर विभाग की टीम ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आप पर काबू पाया.
मिली जानकारी के मुताबिक आनंद विहार से पूर्णिया जा रही आनंद विहार पूर्णिया एक्सप्रेस की आखिरी बोगी में अचानक आग लग गई. जब आग लगी तब ट्रेन गाजियाबाद के साहिबाबाद स्टेशन पर थी. रेलवे अधिकारी और स्टाफ तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे. आग ट्रेन के अन्य कोचों में फैलने से रोकने के लिए ट्रेन की आखिरी बोगी को अलग किया गया.
गनीमत रही कि किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई. आग लगने के पीछे कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है. हालांकि, अभी इसकी औपचारिक पुष्टि नहीं हुई है.
राहुल पाल मुख्य अग्निशमन अधिकारी, गाजियाबाद ने बताया कि "आज सुबह 6:00 बजे फायर स्टेशन साहिबाबाद को सूचना प्राप्त हुई थी कि पूर्णिया आनंद विहार एक्सप्रेस ट्रेन के एक डिब्बे में आग लग गई है. फायर सेफ्टी ऑफिसर के साथ दो गाड़ियों को घटनास्थल पर रवाना किया गया. ट्रेन की आखिरी बोगी में आग लगी हुई थी.
आखरी बोगी के आधे हिस्से में जनरेटर और आधी हिस्से में समान था. तुरंत फायर विभाग की टीम द्वारा आग बुझाने का कार्य शुरू किया गया. करीब दो से ढाई घंटे की मशक्कत के बाद फायर विभाग की टीम ने आग पर काबू पाया. डिब्बा चारों तरफ से बंद था ऐसे में अंदर प्रवेश करना काफी मुश्किल था.
बोगी को दो तरफ से काटा गया और समान निकल गया. फिलहाल आपको पूर्ण रूप से बुझा दिया गया है घटना में किसी प्रकार की कोई जनहानी नहीं है."
