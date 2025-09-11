ETV Bharat / bharat

दिल्ली से बिहार जा रही स्पेशल ट्रेन की लगेज बोगी में लगी भीषण आग, मची अफरा-तफरी

एक्सप्रेस ट्रेन की आखिरी बोगी में आग ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Delhi Team Published : September 11, 2025 at 11:09 AM IST 2 Min Read