ETV Bharat / bharat

तेजस्वी यादव और संजय यादव समेत महागठबंधन के चार नेताओं पर FIR, महिला ने लगाया ये आरोप

तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के 4 नेताओं पर दरभंगा में FIR दर्ज कराया गया है. 'माई बहिन योजना' के तहत ठगी का आरोप है.

fir against tejashwi Yadav
तेजस्वी यादव समेत चार पर FIR (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 16, 2025 at 10:20 AM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

दरभंगा: सोमवार 15 सितंबर को तेजस्वी यादव ने एक यूट्यूबर से मारपीट का आरोप लगाया और कथित पीड़ित के साथ दरभंगा के सिंहवाड़ा थाने पहुंचकर मंत्री जीवेश मिश्रा पर एफआईआर दर्ज करवाया था. इसके कुछ घंटे बाद एक नया विवाद सामने आया और उसी थाने में एक महिला ने नेता प्रतिपक्ष व आरजेडी नेता तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के चार नेताओं पर ठगी का मामला दर्ज कराया है.

तेजस्वी यादव समेत चार पर FIR: दरअसल दरभंगा के सिंहवाड़ा थाना क्षेत्र में रहने वाली गुड़िया देवी ने प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव, राज्यसभा सांसद संजय यादव, पूर्व विधायक और राजद नेता ऋषि मिश्रा और कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी मस्कुर अहमद उस्मानी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है.

'माई बहिन योजना' के तहत ठगी का आरोप: वहीं थाने में दिये आवेदन में सिंहवाड़ा नगर पंचायत वार्ड 7 की रहने वाली गुड़िया देवी नामक महिला ने आरोप लगाया है कि उनसे माई बहिन योजना का फॉर्म भरने के नाम पर 200 रुपये लिए गए. इस योजना में 2500 रुपये का लाभ देने की बात कही गई थी. महिला का कहना है कि फॉर्म भरने के दौरान उनसे आधार कार्ड नंबर, बैंक खाता संख्या और मोबाइल नंबर भी लिए गए.

महिलाओं को गुमराह कर पैसे ठगने का आरोप: महिला ने आरोप लगाया है कि योजना नेताओं के नाम पर चलाई जा रही थी. भोली-भाली महिलाओं को गुमराह कर उनसे पैसे लिए जा रहे हैं. वहीं सिंहवाड़ा थाना प्रभारी बसंत कुमार ने बताया की शिकायत के आधार पर तेजस्वी यादव, संजय यादव, ऋषि मिश्रा और मस्कुर अहमद उस्मानी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है.

"फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है. आरोपों की सच्चाई सामने आने के बाद ही स्पष्ट होगा कि यह योजना फर्जी है या सही है."-बसंत कुमार,सिंहवाड़ा थाना प्रभारी

आवेदन में क्या कहा गया है?: आवेदन में लिखा गया है कि महिला गुड़िया देवी, सिंहवाड़ा वार्ड नंबर 7 निवासी मिथिलेश भगत की पत्नी हैं. विगत तीन-चार दिन पहले कुछ लोग मेरे दरवाजे पर आए और योजना के बारे में समझाते हुए बोले कि और भी महिलाओं को बुला लीजिए. उनके कहने पर मैंने कुछ महिलाओं को बुला लिया.

फिर उनलोगों ने अपनी गाड़ी से कुछ फॉर्म निकाला और वहां मौजूद महिलाओं को आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और 200 रुपये देने को कहा. उन्होंने आश्वासन दिया कि हर महीने बैंक अकाउंट में 2500 रुपया चला जाएगा और हमलोगों के सारे कागजात लेकर चले गए.

थोड़ी देर बाद जब मेरे पति घर आए और उन्हें इस बात की जब जानकारी दी तो मेरी सुनकर पति मिथिलेश भगत ने कहा कि तुमलोगों को वह लोग ठग कर चले गए. तब हमें ठगी का पता चला. थाने में दिए गए आवेदन में लिखा गया है कि इस सबके पीछे राजद के बड़े कद्दावर नेता का हाथ है, जिसमें प्रमुख रूप से लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव, प्रभात लाल यादव के पुत्र संजय यादव, मशकुर अहमद और विजय मिश्रा के पुत्र ऋषि मिश्रा शामिल हैं.

क्या है माई बहिन योजना?: बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर सभी दल जनता को अपने पाले में करने के लिए कई वादे कर रही है. ऐसे में राजद की ओर से माई बहिन योजना की घोषणा की गयी थी. माई बहिन योजना के बाद राज्य की महिलाओं को 2500 रुपये प्रतिमाह देने का वादा किया गया है.

ये भी पढ़ें

माई बहिन योजना में 200-200 वसूली, JDU के आरोप पर तेजस्वी बोले- 'गैर कानूनी है तो..'

Explainer: रोजगार के बाद 'माई बहिन मान योजना', तेजस्वी यादव के मुद्दों को क्यों 'हड़पना' चाहती है कांग्रेस?

'महिलाओं को 2500 से अधिक राशि तो CM नीतीश दे रहे हैं', RJD-कांग्रेस की 'माई बहिन मान योजना' पर JDU का तंज

For All Latest Updates

TAGGED:

DARBHANGA NEWSतेजस्वी यादव पर एफआईआरFIR AGAINST MP SANJAY YADAVSINGHWARA POLICE STATIONFIR AGAINST TEJASHWI YADAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनमाफिक 70 सीटें और NO सीएम फेस.. कांग्रेस का बिहार प्लान, क्या मानेंगे लालू-तेजस्वी?

बिहार चुनाव की लड़ाई और उस सियासत के नए चेहरे, सवाल- कौन बनेगा किंग मेकर?

'बिहार में जनता की पसंद हैं चिराग पासवान', बोले राजू तिवारी- ताकत तो दिखानी पड़ती है

'तेजस्वी यादव बनेंगे बिहार के CM', पशुपति पारस का दावा- फ्रीबीज के बावजूद नहीं बचेगी NDA की सरकार

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.