IPS सुसाइड केस में हरियाणा DGP, रोहतक SP के खिलाफ चंडीगढ़ में FIR दर्ज, IAS पत्नी ने थाने में की थी शिकायत

चंडीगढ़ पुलिस ने एफआईआर की पुष्टि की : चंडीगढ़ पुलिस ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा है कि वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में एफआईआर दर्ज हुई है. चंडीगढ़ पुलिस ने बताया कि पुलिस स्टेशन सेक्टर 11, यूटी चंडीगढ़ में धारा 108 आरडब्ल्यू 3(5) बीएनएस और 3(1)(आर) पीओए (एससी/एसटी) अधिनियम के तहत वाई पूरन कुमार के फाइनल नोट में जिक्र किए गए आरोपियों के खिलाफ एफआईआर संख्या 156 दर्ज की गई है. पुलिस प्रवक्ता के अनुसार, इस संबंध में आगे की जांच जारी है और मामले के तथ्यों की गहराई से पड़ताल की जा रही है. चंडीगढ़ पुलिस ने कहा है कि जांच पूरी होने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.

हरियाणा डीजीपी, रोहतक एसपी पर एफआईआर : हरियाणा के एडीजीपी और आईपीएस अफसर वाई पूरन कुमार के सुसाइड केस में आईएएस पत्नी अमनीत पी कुमार की शिकायत के बाद आज आखिरकार हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ एफआईआर चंडीगढ़ पुलिस ने दर्ज कर ली है.

चंडीगढ़ : आईपीएस वाई पूरन कुमार सुसाइड केस में हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया के खिलाफ आखिरकार एफआईआर दर्ज कर ली गई है.

डीजीपी, रोहतक एसपी के खिलाफ शिकायत : आपको बता दें कि आईपीएस वाई पूरन कुमार की आईएएस पत्नी अमनीत पी. ​​कुमार ने हरियाणा के डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजारणिया पर अपने आईपीएस पति वाई. पूरन कुमार को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाते हुए चंडीगढ़ पुलिस के सेक्टर-11 थाने में बुधवार को शिकायत दर्ज कराई थी. अमनीत पी. ​​कुमार ने अपनी शिकायत में पति के आठ पन्नों के सुसाइड नोट का हवाला देते हुए उत्पीड़न, जातिगत भेदभाव और उन्हें झूठे मामले में फंसाने की साजिश करने का आरोप लगाया गया है. उन्होंने धारा 108 बीएनएस और एससी/एसटी एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग भी की है.

आईपीएस वाई पूरन कुमार (Etv Bharat)

"पति के खिलाफ सोची समझी साजिश" : अमनीत पी. कुमार ने शिकायत में लिखा था कि " सीएम के साथ जापान दौरा बीच में छोड़कर जब वे घर पहुंचीं तो उन्हें अपने पति के अलमारी में रखे लैपटॉप बैग में आठ पन्नों के सुसाइड नोट की दूसरी कॉपी मिली है, जिसमें उन्होंने अपना पूरा दर्द बयां किया है. उनके पति को SC/ST समुदाय से होने के कारण जातिसूचक गालियां दी गईं और सार्वजनिक रूप से अपमानित तक किया गया. आगे उन्होंने कहा है कि उनके पति की मौत से पहले डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर के कहने पर रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया ने उनके खिलाफ रोहतक के अर्बन एस्टेट थाने में झूठा केस एफआईआर नंबर 0319/2025 दर्ज किया जो कि एक सोची-समझी साजिश थी. एफआईआर दर्ज होने के बाद उनके पति ने डीजीपी शत्रुजीत सिंह कपूर और रोहतक एसपी नरेंद्र बिजारणिया से बात तक करने की कोशिश की लेकिन उन्होंने इस बारे में बात तक करने से मना कर दिया. इसी के चलते उनके पति ने परेशान होकर आत्महत्या कर ली."

अपडेट जारी है...

