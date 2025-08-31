रायपुर: टीएमसी सांसद महुआ मित्रा के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ विवादित टिप्पणी पर रायपुर में एफआईआर दर्ज की गई है. रायपुर के माना थाने में शनिवार को पहले शिकायत दर्ज कराई गई. उसके बाद इसमें पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया है. शिकायतकर्ता गोपाल सामन्तो और अंजना गाइन की शिकायत पर महुआ मित्रा के खिलाफ यह एफआईआर दर्ज की गई है.

"महुआ मोइत्रा का बयान उकसाने वाला": शिकायतकर्ता गोपाल सामन्तो और अंजना गाइन ने शनिवार को मीडिया से चर्चा के दौरान कहा था कि महुआ मोइत्रा का यह बयान उकसावे वाला बयान है. यह काफी चिंता का विषय है. इसलिए हमने माना थाने में शिकायत दर्ज कराई है.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर केस दर्ज (ETV BHARAT)

"महुआ के बयान से पहुंची ठेस": शिकायतकर्ता गोपाल सामन्तो ने कहा कि जब एक सांसद द्वारा इस प्रकार का बयान दिया जाता है, तो यह न केवल लोकतंत्र की गरिमा को ठेस पहुंचाता है, बल्कि यह समाज में अराजकता, अशांति और असामाजिक तत्वों को बढ़ावा देने का भी कार्य करता है.सांसद महुआ मोइत्रा का यह बयान देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा है और इससे देश के नागरिकों में आक्रोश व्याप्त है. इस प्रकार के बयान संविधान और लोकतंत्र के मूल्यों के खिलाफ हैं.

हम मांग करते हैं कि इस मामले को संज्ञान में लेते हुए महुआ मोइत्रा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 196, 197 और 109 के तहत केस दर्ज किया जाए. इसके अलावा उनके खिलाफ अन्य प्रासंगिक धाराओं के अंतर्गत एफआईआर दर्ज कर कठोर कार्रवाई की जाए- गोपाल सामन्तो, शिकायतकर्ता

रायपुर के माना थाने में केस दर्ज: शनिवार को की गई इस शिकायत के बाद रायपुर के माना थाने में टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ केस दर्ज हुआ है. इस एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 196 के तहत केस दर्ज हुआ है. यह धारा धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के मामलों में लगता है. इसके अलावा बीएनएस की धारा 197 भी इसमें जोड़ा गया है.

महुआ मोइत्रा पर क्या है आरोप ?: टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने कथित तौर पर यह कहकर विवाद खड़ा कर दिया था कि अगर अमित शाह बांग्लादेश से घुसपैठ रोकने में विफल रहते हैं, तो "सबसे पहले आपको अमित शाह का सिर काटकर अपनी मेज पर रखना चाहिए". उन्होंने कथित तौर पर यह बयान गुरुवार को पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में एक कार्यक्रम से इतर पत्रकारों से बात करते हुए दिया था.