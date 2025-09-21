ETV Bharat / bharat

तेजस्वी और MLA मुकेश पर FIR, आरजेडी की सभा में पीएम मोदी को अपशब्द कहने का मामला

बिहार अधिकार यात्रा के दौरान सभा में तेजस्वी यादव और विधायक मुकेश रोशन पर पीएम मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहने पर FIR...पढ़ें-

Etv Bharat
तेजस्वी यादव और मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ शिकायत दर्ज (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 21, 2025 at 4:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

पटना : बिहार की सियासत एक बार फिर गरमा गई है. नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव और महुआ के राजद विधायक मुकेश कुमार रोशन के खिलाफ पटना के गांधी मैदान थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है. दोनों नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपमानजनक टिप्पणी की और जनसभा के दौरान अनुचित शब्दों का इस्तेमाल किया.

भाजपा नेता ने दर्ज कराई शिकायत : यह मामला उस समय सामने आया जब बिहार भाजपा प्रदेश कार्यसमिति सदस्य कृष्ण सिंह कल्लू ने गांधी मैदान थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. अपनी शिकायत में उन्होंने आरोप लगाया कि 'बिहार अधिकार यात्रा' के दौरान आयोजित जनसभा में तेजस्वी यादव और विधायक मुकेश रोशन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर अपशब्द कहे. यही नहीं, सभा में आरएसएस के खिलाफ भी आपत्तिजनक नारे लगाए गए. भाजपा नेता ने इसे लोकतंत्र और समाज की मर्यादा के खिलाफ बताते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की.

शिकायत पर दर्ज हुई FIR
शिकायत पर दर्ज हुई FIR (ETV Bharat)

पहले भी हो चुका है विवाद : भाजपा नेता कृष्ण सिंह कल्लू ने आरोप लगाया कि यह कोई पहला मौका नहीं है जब महागठबंधन के नेताओं ने इस तरह की बयानबाजी की हो. इससे पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की 'वोटर अधिकार यात्रा' के दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया गया था. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के व्यक्तिगत जीवन और उनके परिवार पर टिप्पणी करना निंदनीय है और इसकी पुनरावृत्ति किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

भाजपा का महागठबंधन पर हमला : प्राथमिकी दर्ज होने के बाद बिहार भाजपा ने महागठबंधन पर सीधा हमला बोला है. भाजपा नेताओं का कहना है कि जब जनता से मुद्दों पर बहस नहीं कर पाते तो राजद और उसके साथी व्यक्तिगत टिप्पणी करने पर उतर आते हैं. भाजपा प्रवक्ताओं ने कहा कि जनता ऐसे नेताओं को कभी माफ नहीं करेगी. पार्टी ने प्रशासन से भी मांग की है कि मामले की निष्पक्ष जांच हो और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए.

गांधी मैदान थाना
गांधी मैदान थाना (ETV Bharat)

पुलिस जुटी जांच में : गांधी मैदान थाना प्रभारी अखिलेश मिश्रा ने पुष्टि की है कि भाजपा नेता की लिखित शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. बयानबाजी की जांच के लिए जनसभा के वीडियो फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जांच के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें-

For All Latest Updates

TAGGED:

FIR AGAINST TEJASHWI YADAVPM NARENDRA MODIतेजस्वी यादव की सभापीएम मोदी की मां को अपशब्दBIHAR ELECTION 2025HATE REMARK ON PM NARENDRA MODI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

बिहार में महिला वोटबैंक साधने के लिए कांग्रेस ने बदला गियर, राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका की एंट्री

'राहुल गांधी ने तेजस्वी को ठगा..' ऋतुराज सिन्हा बोले- 'कांग्रेस की यात्रा से RJD को हुआ नुकसान'

चुनाव जीतकर भी नहीं बन सके थे विधायक, जानिए कब और कैसे बना ये इतिहास?

शाहाबाद-मगध फतह करने की अमित शाह की चाल, क्या भाजपा की जीत हो जाएगी सुपरहिट?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.