'सुक्खू ने बुलाया है, भुक्खे ही तड़पाया है' नारा लगाने वाली छात्राओं पर FIR, बीजेपी ने उठाए सवाल

दाड़लाघाट में एक कार्यक्रम में सीएम सुखविंदर सिंह के खिलाफ नारेबाजी करने वाली छात्राओं पर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसको लेकर विपक्ष हमलावर है.

छात्राओं पर दर्ज FIR मामले में जयराम ने सीएम सुक्खू को घेरा
छात्राओं पर दर्ज FIR मामले में जयराम ने सीएम सुक्खू को घेरा (ETV Bharat)
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : October 7, 2025 at 5:22 PM IST

शिमला: सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू सोलन जिला के दाड़लाघाट में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे. राज्य की एक निजी मिल्क सोसायटी के आयोजन में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के खिलाफ नारेबाजी हुई. दरअसल, कार्यक्रम में पहुंची छात्राओं से कथित रूप से कहा गया था कि आयोजन में भोजन का भी इंतजाम किया गया है. छात्राओं को भोजन नहीं मिला तो वहीं आयोजन स्थल पर उन्होंने नारेबाजी शुरू कर दी. छात्राओं ने नारे लगाए-सुक्खू ने बुलाया है, भुक्खे ही तड़पाया है. इस नारेबाजी की वीडियो वायरल हो गया. मामले में आयोजनकर्ता सोसायटी ने पुलिस के समक्ष शिकायत की. सोलन पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है.

एसपी सोलन गौरव सिंह ने ईटीवी भारत से बात में एफआईआर की पुष्टि की है. एसपी ने बताया, "मामले में एफआईआर दर्ज की गई है. ये कार्यक्रम लाभार्थियों के लिए आयोजित किया गया था. जिन छात्राओं ने नारेबाजी की है, उन्हें कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया था. ये छात्राएं सरकारी डिग्री कॉलेज की हैं. आरोप है कि बिन बुलाए आई छात्राओं ने सरकारी की छवि खराब करने का प्रयास किया है. साथ ही ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश है. आयोजनकर्ता संस्था ने एफआईआर दर्ज करवाई है और मामले में जांच की जा रही है".

क्या है पूरा मामला?

शनिवार को सोलन जिला के दाड़लाघाट में राज्य की निजी मिल्क सोसायटी कामधेनू की तरफ से एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू मुख्य रूप से शामिल हुए. अर्की विधानसभा क्षेत्र के तहत दाड़लाघाट में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने दूध प्रोत्साहन योजना व परिवहन अनुदान की शुरुआत की थी. कार्यक्रम में सोलन जिला की दो और बिलासपुर जिला की दो समितियों से जुड़े 8000 पशु पालकों को दूध खरीद के 1.45 करोड़ रुपए डीबीटी से प्रदान किए. इसी कार्यक्रम में छात्राएं भी आई थीं, उन्हें कथित रूप से बताया गया था कि वहां दिन के भोजन यानी लंच का भी इंतजाम है. छात्राएं भूखी-प्यासी कार्यक्रम में बैठी रही, लेकिन जब लंच नहीं मिला तो वहां नारेबाजी की गई. ये छात्राएं दाड़लाघाट कॉलेज की बताई जा रही हैं.

वहीं, छात्राओं के ऊपर की गई एफआईआर को पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया है. जयराम ने कहा, "सीएम सुक्खू पर तानाशाही इस कदर हावी हो चुकी है कि अब वे स्कूली बच्चों को भी नहीं वख्श रहे हैं. जिसकी बहुत बड़ी कीमत सीएम सुक्खू को आने वाले समय में चुकानी पड़ेगी. लोकतंत्र में सीएम सुक्खू इतने तानाशाह हो गए हैं कि अपने खिलाफ कुछ भी सुनना नहीं चाहते हैं. आपदा में भी प्रदेश सरकार की ओर से एफआईआर करने की हरकतें सामने आई हैं".

बीजेपी विधायक का वरिष्ठ पार्टी प्रवक्ता त्रिलोक जम्वाल ने कहा, "राज्य में तानाशाही चल रही है. छात्राओं के खिलाफ मामला दर्ज करना निंदनीय है. छात्राओं के खिलाफ मामले में दर्ज एफआईआर वापस होनी चाहिए. मौजूदा सरकार ने आपदा में प्रभावितों और मीडिया कर्मियों पर भी एफआईआर हुई. यहां तक कि समोसे व जंगली मुर्गे के मुद्दे पर भी प्राथमिकी दर्ज हुई। ऐसी सरकार राज्य में आज से पहले नहीं देखी गई".

वहीं, इस मामले को लेकर अर्की विधानसभा से कांग्रेस विधायक संजय अवस्थी ने भाजपा नेताओं पर पलटवार किया. संजय अवस्थी ने कहा, "सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के दाड़लाघाट प्रवास के दौरान नारेबाजी की घटना भाजपा की पूर्व नियोजित साजिश थी. पुलिस ने इस संबंध में प्राथमिकी दर्ज की है और यह नियमित प्रक्रिया है. मामले की जांच की जा रही है. पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी इस प्रकार की एफआईआर दर्ज की गई थी. प्रदेश सरकार की अभूतपूर्व उपलब्धियों से भाजपा बौखला गई है".

SLOGANS RAISED AGAINST CM SUKHUJAIRAM ON FIR AGAINST STUDENTSFIR AGAINST COLLEGE STUDENTSMILK SOCIETY KAMDHENUCM SUKHVINDER SINGH SUKHU

