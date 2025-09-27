ETV Bharat / bharat

नक्सलियों की जमीन हुई खोखली, खत्म हुआ जनसर्थन!

नक्सलियों के द्वारा लगाए गए बारूदी सुरंग (IED) की वजह से ग्रामीणों को भारी नुकसान उठाना पड़ा है. सारंडा और कोल्हान इलाके में पड़ने वाले दर्जनों गांव अब नक्सलियों के खिलाफ हो गए हैं और पुलिस को सूचनाओं दे रहे हैं. जबकि कभी इन्हीं गांवों में नक्सलियों द्वारा जन अदालत लगाया जाता था. सुरक्षा बलों को ग्रामीणों का भरपूर सहयोग मिल रहा है. इसके बाद सुरक्षा बल भी ग्रामीणों तक चिकित्सा सुविधा से लेकर तमाम तरह की चीजों को पहुंचा रहे हैं.

अब ग्रामीण नक्सलियों के शोषण से ऊबकर पुलिस का साथ दे रहे हैं. यही वजह है की छोटे से लेकर बड़े नक्सली जब भी गांव में पनाह ले रहे हैं पुलिस तक उनकी सूचना पहुंच जा रही है. कई दशकों से नक्सलवाद इसलिए फलता फूलता रहा क्योंकि उन्हें ग्रामीणों का सहयोग मिलता रहा है. लेकिन पिछले 3 साल के दौरान परिस्थितियों काफी बदल रही हैं खासकर चाईबासा में.

एक पुरानी कहावत है किसी सीधे को इतना मत परेशान करो कि वह बिल्कुल ही टेढ़ा हो जाए. यह कहावत कोल्हान से लेकर पारसनाथ तक के मासूम ग्रामीणों पर सटीक बैठता है. पुलिस को ग्रामीणों का दुश्मन बताकर नक्सलियों ने हथियार के बल पर क्रांति लाने की झूठी भाषा बोलकर ग्रामीणों का दशकों तक शोषण किया.

डीजीपी ने दावा किया है कि हम जल्द ही इस समस्या को पूरी तरह से समाप्त कर देंगे. भोले भाले ग्रामीणों को बरगलाकर उन्हें धमकी देकर कल तक जो नक्सली गांव में बना लेते थे अब उन्हें इस तरह की कोई सुविधा हासिल नहीं हो रही है. ग्रामीण भी अब यह समझ गए हैं कि नक्सली उनके सबसे बड़े दुश्मन है.

डीजीपी ने बताया कि अब पूरे झारखंड से नक्सलियों का ग्रामीण सपोर्ट सिस्टम पूरी तरह से खत्म हो गया है ग्रामीण अब पुलिस के साथ हैं. नक्सलियों के चंगुल से छूटकर जो कैडर भी आत्मसमर्पण कर रहे हैं उन्हें हम बेहतर जिंदगी दे रहे हैं. उनके लिए ओपन जेल की व्यवस्था है जिसमें वह अपने परिवार के साथ रह सकते हैं.

चाईबासा में एक साथ 10 नक्सलियों द्वारा आत्मसमर्पण करने के बाद झारखंड डीजीपी अनुराग गुप्ता ने बताया कि सरेंडर करने वाले 10 नक्सलियों में चार लड़कियां थीं. जिन-चार महिला नक्सलियों ने आत्मम्पर्ण किया उनकी उम्र 18 साल से कम थी. डीजीपी ने बताया कि सभी को जोर जबरदस्ती से संगठन में शामिल करवाया गया था लेकिन अब वह मुख्य धारा में लौट आई हैं.

झारखंड गठन के ठीक एक वर्ष पहले लोहरदगा एसपी रहे अजय कुमार सिंह भी नक्सली हमले में शहीद हो गए थे. नक्सलियों के इस आतंक की वजह से पुलिस का अभियान आक्रामक तो हुआ ही साथ ही साथ ग्रामीणों के मन से भी नक्सलियों के लिए मोह खत्म हो चला. खासकर सारंडा में एक दर्जन से ज्यादा ग्रामीणों की विस्फोट में मौत ने नक्सलियों के प्रति जो थोड़ा बहुत सम्मान था उसे भी खत्म कर दिया. नतीजा कोल्हान से लेकर पारसनाथ तक नक्सलियों का ग्रामीण सपोर्ट सिस्टम तबाह हो गया.

नक्सली हिंसा में सांसद सुनील महतो और विधायक रमेश सिंह मुंडा की हत्या हुई. वहीं भाकपा माओवादियों के हुए बड़े हमलों में पाकुड़ के एसपी अमरजीत बलिहार, डीएसपी स्तर के अधिकारी डीएसपी प्रमोद कुमार रांची के बुंडू में, पलामू में देवेंद्र राय, चतरा में विनय भारती तक को नक्सलियों ने अपना निशाना बनाया.

आंकड़े बताते हैं कि झारखंड गठन से लेकर अब तक 2100 से ज्यादा ग्रामीण नक्सली हिंसा में मारे गए हैं. इस हिंसा में मारे गए आमलोगों में सांसद, विधायक से लेकर कई मुखिया और आम नागरिक भी शामिल हैं. वहीं पुलिस के भी कई आला अफसर और जवान शहीदों में शामिल रहे.

अपने आपको गरीबों का मशीहा बताकर ग्रामीणों के सहयोग से लाल आतंक का झंडा फहराने वाले नक्सली झारखंड में हर मोर्चे पर हार का सामना कर रहे हैं. इसके पीछे की वजह खुद नक्सली ही हैं. झारखंड गठन के बाद अब तक नक्सली वारदातों में जहां 600 से ज्यादा पुलिसकर्मी शहीद हुए. वहीं इससे कहीं ज्यादा आमलोग मारे गए.

रांचीः झारखंड में नक्सलवाद का दीया अब बुझने की कगार पर है. इसके पीछे कई सारी वजहें हैं. एक तो झारखंड पुलिस और केंद्रीय बल नक्सलियों के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हैं. लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान नक्सलियों को ग्रामीणों का साथ छोड़ने की वजह से भी हुआ है. ग्रामीणों का सपोर्ट सिस्टम नक्सलियों के लिए लगभग खत्म हो चला है. इसका नतीजा ये हुआ कि न उन्हें नए कैडर मिल रहे और न ही गांव में उन्हें पनाह दी जा रही है.

झारखंड के बूढ़ापहाड़ से नक्सलियों के खात्मे की एक बड़ी वजह ग्रामीणों का सपोर्ट बंद होना था. जब बूढ़ापहाड़ से नक्सलियों का सफाया हो गया तब उन्होंने कोल्हान को अपना मुख्यालय बना लिया. जब से कोल्हान नक्सलियों का नया मुख्यालय बना तब से वहां के ग्रामीण लगातार नक्सलियों के कुचक्र का शिकार हो रहे हैं. नतीजा अब वहां के ग्रामीण भी नक्सलियों के खिलाफ हो चुके हैं.

ग्रामीणों के बीच सुरक्षा बल के जवान (ETV Bharat)

दरअसल कोल्हान में नक्सली अपने वजूद की लड़ाई लड़ रहे हैं. इस लड़ाई में वह किसी भी की बलि लेने से परहेज नहीं कर रहे हैं. वर्तमान समय में नक्सलियों का एकमात्र मकसद है कि किसी भी तरह से अपने ठिकानों तक पुलिस को न पहुंचने दे. पुलिस से बचने के लिए कोल्हान के कुछ इलाकों में नक्सलियों ने आईईडी का एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है जिसे भेद पाने में झारखंड पुलिस अब तक कामयाब नहीं हो पाई है.

इसका नतीजा ये हो रहा कि कोल्हान में लगातार आईईडी बमों की चपेट में आने से ग्रामीणों की जान जा रही है. उनके पशु भी विस्फोट में मारे जा रहे हैं. ग्रामीणों की मौत का आंकड़ा रुकने के बजाय हर दिन बढ़ता ही जा रहा है. जंगल में जाना ग्रामीणों के लिए मजबूरी है तो वहीं नक्सलियों के खात्मे के लिए सुरक्षाबलों के लिए भी जंगलों में उतरना बेहद जरूरी. ऐसे में ग्रामीणों और सुरक्षा बोलो दोनों का ही आईईडी से सामना हो रहा है.

नक्सलियों के IED का निशाना बन रहे आम नागरिक (ETV Bharat)

इसको लेकर आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं. नवंबर 2023 से लेकर अब तक झारखंड पुलिस और केंद्रीय बलों के 24 जवान नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी बमों में विस्फोट की वजह से घायल हुए हैं. लेकिन उससे बुरी स्थिति ग्रामीणों की है नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईडी बमों में विस्फोट की वजह से अब तक 25 ग्रामीण अपनी जान गवां चुके हैं जबकि आधा दर्जन अपंग हो चुके है. पिछले 3 साल में ग्रामीणों के दो दर्जन से ज्यादा बैल, गाय और बकरी जैसे मवेशी भी ब्लास्ट की चपेट में आकर मौत की आगोश में समा चुके हैं.

रोजी-रोटी के चक्कर में ग्रामीण गवां रहे जान

दरअसल, झारखंड के कोल्हान आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जो पहाड़ों और जंगलों से घिरे पड़े हैं. इन क्षेत्रों में रहने वाले ग्रामीणों के लिए आजीविका का सबसे बड़ा साधन जंगल है. जंगल से लकड़ी और कई तरह के जंगली उत्पाद ग्रामीणों को मिलते हैं जिन्हें बेचकर भी अपनी जीविका चलाते हैं. लेकिन इन्ही जंगलों में नक्सलियों ने भी डेरा डाल रखा है. पुलिस से बचाव के लिए नक्सलियों ने जंगल के बड़े क्षेत्र में जमीन के भीतर आईईडी बम बिछा दिया है. नतीजा अब इन्हीं बमों का शिकार लगातार ग्रामीण भी हो रहे हैं.

IED बरामद करते सुरक्षा बल के जवान (ETV Bharat)

हाल के दिनों में नक्सलियों की वजह से सबसे ज्यादा कोल्हान में ग्रामीणों को ननुक्सान उठाना पड़ा है. नक्सलियों के द्वारा लगाए गए आईईडी में विस्फोट की वजह से अब तक 25 ग्रामीण अपनी जान गवां चुके हैं जबकि 10 गंभीर रूप से घायल हुए. इनमें से कई बच्चे, बुजुर्ग ग्रामीण तक शामिल हैं.

जन अदलात तक हुआ बंद!

वैसे तो झारखंड के नक्सल इतिहास में नक्सली संगठन हमेशा से ग्रामीणों को अपना निशाना बनाते रहे हैं कभी मुखबिर के नाम पर तो कभी पनाह नहीं देने के नाम पर. लेकिन पुलिस के जोरदार अभियान के बाद परिस्थितियां बिल्कुल बदल गई हैं. पिछले 3 साल के दौरान झारखंड के किसी भी हिस्से में नक्सलियों के द्वारा जन अदालत नहीं लगाया गया है. यह बताता है कि ग्रामीण उनके खिलाफ हो चुके हैं.

सुरक्षा बलों द्वारा खोजा गया नक्सलियों का लगाया स्पाइक होल (ETV Bharat)

सुरक्षा बलों के ताबड़तोड़ अभियान की वजह से झारखंड के अधिकांश नक्सल होल्ड से माओवादियों को खदेड़ दिया गया है. केवल कोल्हान में कुछ ऐसे भी क्षेत्र है जहां नक्सली अभी भी अपने आप को बचाने में कामयाब हुए हैं लेकिन यह कामयाबी ग्रामीणों के खून से तैयार की गई है.

घनघोर बीहड़ों में नक्सलियों ने खुद को बचाने के लिए पूरे जंगल में ही लैंडमाइंस बिछा दिया है. लैंडमाइंस ऐसे जंगलों में बिछाए गए हैं जहां ग्रामीणों का रोज आना जाना होता है. नतीजा ये हो रहा कि ग्रामीण लगातार लैंड माइंस विस्फोट में अपनी जान गवां रहे हैं. झारखंड के डीजीपी ने दावा किया है कि जल्द ही कोल्हान से भी नक्सलियों का सफाया होगा ग्रामीणों को एक बेहतरीन जीवन कोल्हान में भी मिलेगा.

नक्सलियों की काली करतूत बयां करता स्थानीय भाषा में जारी पोस्टर (ETV Bharat)

पोस्टर से लोगों को बताई जा रही नक्सलियों की काली करतूत

इस अभियान के साथ-साथ सुरक्षा बल अपने हाथ में पोस्टर और बैनर लेकर भी चल रहे हैं जो नक्सल प्रभावित गांव में बांटे जा रहे हैं. सभी पोस्टर्स को स्थानीय भाषा में बनाया गया है ताकि आम ग्रामीण भी उसे पढ़ सके. झारखंड में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर झारखंड पुलिस झारखंड में बोले जाने वाले लोकल भाषाओं का प्रयोग कर आम लोगों को नक्सलियों दोहरे चरित्र को सामने लाने का काम कर रही है.

साइ ऑप्स के जरिए झारखंड पुलिस ने नक्सल प्रभावित इलाकों में बोले जाने वाली भाषा का इस्तेमाल करते हुए पोस्टर और पम्पलेट बनवाया है और उसे गांव गांव में बांटा जा रहा है. दरअसल झारखंड में नक्सली संगठनों के द्वारा इलाकावार बोली जाने वाली भाषा में ही संगठन का प्रचार-प्रसार किया जाता रहा है. नक्सली संगठन गांव-गांव में घूमकर ग्रामीणों और युवाओं को जोड़ने के लिए स्थानीय भाषा में ही लोगों से संपर्क करते हैं. ऐसे में अब झारखंड पुलिस भी स्थानीय भाषाओं का इस्तेमाल अपने पोस्टर में कर रही है. जिसका उन्हें काफी फायदा भी मिला रहा है.

नक्सलियों के खिलाफ स्थानीय भाषा में जारी पोस्टर (ETV Bharat)

क्या है पोस्टर में

नक्सलियों के खिलाफ बनाए गए पोस्टर में नक्सलियों के द्वारा मारे गए आम लोगों के साथ साथ पुलिस के शहीद जवानों के बारे में भी बताया गया है. पोस्टर में बताया गया है कि नक्सली संगठन सिर्फ अपने फायदे के लिए ग्रामीणों का इस्तेमाल करते हैं. जब वे लोगों आम लोग या पुलिस को मारते हैं तब यह नहीं देखते हैं कि वह उनके गांव का है या दूसरे शहर का. चाईबासा में एक दर्जन से ज्यादा लोगों की मौत नक्सलियों के द्वारा लगाए गए बमों से हुआ है. पुलिस के पोस्टर में इस बात का भी जिक्र किया गया है. यहां तक की जो ग्रामीण घायल हुए हैं या मारे गए हैं उनके फोटो भी पोस्टर में लगाए गए हैं.

इसे भी पढ़ें- झारखंड में इस साल मार गिराए 32 नक्सली, कॉमन एनिमी के खिलाफ चल रहा वार, हर सप्ताह एक नक्सली ढेर

इसे भी पढ़ें- 20 साल तक झारखंड में मचाया तांडव, अब आखिरी सांसें गिन रहा नक्सली संगठन TSPC!

इसे भी पढे़ं- नक्सलियों के लिए मानूसन ऑफर: डीजीपी ने कहा- बेहतरीन सरेंडर पॉलिसी का उठाएं लाभ, एनकाउंटर से बचें

इसे भी पढे़ं- झारखंड पुलिस को मिल रहा करोड़ों का इनाम! जानें, कहां से आ रही ये राशि