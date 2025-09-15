ETV Bharat / bharat

ऐश्वर्या राय के बाद करण जौहर पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, बिना अनुमति व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग की

ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन के बाद अब मशहूर फिल्ममेकर करण जौहर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट, व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा के लिए हाईकोर्ट का खटखटाया दरवाजा.

फिल्म निर्माता करण जौहर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट
फिल्म निर्माता करण जौहर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट
ETV Bharat Delhi Team

September 15, 2025

नई दिल्ली : फिल्म अभिनेता अभिषेक बच्चन और अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के बाद अब फिल्म निर्माता करण जौहर ने भी दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर कर बिना उनकी अनुमति के उनके फोटो, आवाज और अन्य व्यक्तिगत प्रतीकों का इस्तेमाल नहीं करने की मांग की है. इसके पहले हाईकोर्ट अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय को उनके नाम, आवाज और तस्वीरों के साथ उनकी व्यक्तिगत चीजों के अनाधिकृत रुप से इस्तेमाल करने पर रोक लगा दिया था.

अभिषेक बच्चन के मामले में यूआरएल (वेबलिंक) को हटाने का था निर्देश :हाईकोर्ट ने अभिषेक बच्चन की याचिका पर सनवाई करते हुए कहा था कि किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व से संबंधित किसी भी प्रतीक का इस्तेमाल उसके निजता के अधिकार का उल्लंघन है और इससे उसकी गरिमा के साथ जीने के अधिकार भी प्रभावित होते हैं. हाईकोर्ट ने संबंधित यूआरएल (वेबलिंक) को हटाने का निर्देश दिया था जो बिना अनुमति के अभिषेक बच्चन के व्यक्तित्व से जुड़ी किसी भी चीज का इस्तेमाल कर रहे थे.

एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का हो रहा गलत उपयोग : कोर्ट ने कहा था कि एआई और डीपफेक जैसी तकनीक का इस्तेमाल कर उनके नाम और छवि का गलत उपयोग कर न केवल आर्थिक रुप से नुकसान पहुंचा रहे हैं बल्कि उनकी प्रतिष्ठा, गरिमा और सद्भावना को भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है.

फिल्म निर्माता करण जौहर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट
फिल्म निर्माता करण जौहर भी पहुंचे दिल्ली हाईकोर्ट (ETV Bharat)

ऐश्वर्या मामले में भी बिना अनुमति के इस्तेमाल पर लगी रोक : बता दें कि इसके पहले हाईकोर्ट ने अभिनेत्री ऐश्वर्या राय के व्यक्तित्व से जुड़े प्रतीक और कंटेंट को बिना अनुमति इस्तेमाल करने पर रोक लगाया है. ऐश्वर्या राय की याचिका में कहा गया था कि नेशन वेल्थ नामक एक फर्म ऐश्वर्या राय की तस्वीर का इस्तेमाल अपने लेटरहेड में चेयरपर्सन के रुप में करती है. जबकि ऐश्वर्या राय को इसके बारे में पहले से कोई जानकारी भी नहीं है. ऐसा करना पूरे तरीके से फर्जीवाड़ा है. याचिका में उन वेबसाइट और ऐप का जिक्र किया गया था जो उनके नाम का इस्तेमाल करते पाए गए हैं.

