तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आरक्षण, सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने के आदेश दिए
तेलंगाना हाईकोर्ट ने हाल में पिछड़ी जातियों को 42 प्रतिशत आरक्षण देने वाले सरकार के आदेश पर रोक लगा दी थी.
Published : October 12, 2025 at 10:54 AM IST
हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने, लेकिन 42 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का फैसला किया है.
राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए क्योंकि ऐसी राय थी कि आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है.
पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण के साथ चुनाव में उतरने के लिए दृढ़ संकल्पित सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूत दलीलें रखने की तैयारी कर रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) का मसौदा वरिष्ठ वकीलों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए.
सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने से पहले तीन बार जांच करने का फैसला किया है और वह इस तर्क को मजबूती से आगे बढ़ाएगा कि जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करने और आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया था. यह 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के अपवादों पर ध्यान केंद्रित करेगा.
इस संबंध में महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने की तैयारी पूरी कर ली है. खबर है कि फैसले के साथ जरूरी दस्तावेज पहले ही दिल्ली भेज दिए गए हैं. एक राय यह भी है कि स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है.
चुनाव आयोग कानूनी सलाह ले रहा है
राज्य चुनाव आयोग स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण संबंधी हाईकोर्ट के फैसले के मद्देनजर कानूनी विशेषज्ञों से परामर्श कर रहा है. हाईकोर्ट के अंतरिम आदेशों में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि केवल सरकारी आदेश 9, जो स्थानीय निकाय चुनावों में पिछड़ी जातियों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, और उसके बाद की चुनाव प्रक्रिया के लिए जारी सरकारी आदेश 41 और 42 को निलंबित किया जा रहा है.
साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि चुनाव प्रक्रिया में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा. कहा गया है कि शेष सीटें, जिनमें 50 प्रतिशत से अधिक आरक्षण नहीं है, आनुपातिक आधार पर खुली श्रेणी के अंतर्गत मानी जा सकती हैं और चुनाव जारी रह सकते हैं. हालाँकि, आरक्षण लागू होने को लेकर फिर से संशय है.
स्थानीय निकायों में 42 प्रतिशत आरक्षण के आधार पर पंचायतों और वार्डों का आवंटन पहले ही हो चुका है. राज्य सरकार को ही इनका इस प्रकार विभाजन करना चाहिए था. वार्डों के विभाजन के बाद सरकार चुनाव आयोग को भेजे गए विवरण के आधार पर चुनाव कराएगी. हालाँकि, हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि यहाँ चुनाव अधिसूचना में कोई हस्तक्षेप नहीं किया गया है, फिर भी चुनाव आयोग ऐसी स्थिति में है जहाँ वह आगे नहीं बढ़ सकता. इसलिए, राज्य चुनाव आयोग कई वरिष्ठ वकीलों से परामर्श कर रहा है कि चुनाव कराने और प्रक्रिया के संबंध में क्या कदम उठाए जाएँ. स्थानीय निकाय चुनावों पर कानूनी विशेषज्ञों की राय के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा.