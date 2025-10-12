ETV Bharat / bharat

तेलंगाना पिछड़ा वर्ग आरक्षण, सीएम रेवंत रेड्डी ने अधिकारियों को सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर करने के आदेश दिए

तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ( IANS )

Published : October 12, 2025 at 10:54 AM IST

हैदराबाद: तेलंगाना हाईकोर्ट द्वारा चुनाव प्रक्रिया में हस्तक्षेप न करने, लेकिन 42 प्रतिशत आरक्षण के कार्यान्वयन पर रोक लगाने के फैसले के बाद सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने का फैसला किया है. राज्य के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने शनिवार को अधिकारियों के साथ बैठक की और हाईकोर्ट के फैसले पर चर्चा की. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने के लिए कदम उठाने के निर्देश जारी किए क्योंकि ऐसी राय थी कि आरक्षण लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं है. पिछड़े वर्गों के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण के साथ चुनाव में उतरने के लिए दृढ़ संकल्पित सरकार सुप्रीम कोर्ट में मजबूत दलीलें रखने की तैयारी कर रही है. सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला किया है कि विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) का मसौदा वरिष्ठ वकीलों द्वारा तैयार किया जाना चाहिए. सुप्रीम कोर्ट ने पिछड़े वर्गों को आरक्षण देने से पहले तीन बार जांच करने का फैसला किया है और वह इस तर्क को मजबूती से आगे बढ़ाएगा कि जनसंख्या के आंकड़े एकत्र करने और आरक्षण प्रदान करने के लिए एक विशेष आयोग का गठन किया गया था. यह 50 प्रतिशत आरक्षण सीमा के अपवादों पर ध्यान केंद्रित करेगा. इस संबंध में महाधिवक्ता ए. सुदर्शन रेड्डी और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकीलों ने विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) दायर करने की तैयारी पूरी कर ली है. खबर है कि फैसले के साथ जरूरी दस्तावेज पहले ही दिल्ली भेज दिए गए हैं. एक राय यह भी है कि स्थानीय निकाय चुनाव प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर निर्भर करती है.