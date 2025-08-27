नई दिल्ली: फिजी के प्रधानमंंत्री सिटिवेनी लिगाममादा राबुका इन दिनों भारत के दौरे पर हैं. उन्होंने मंगलवार को भारत और अमेरिका के रिश्तों में आ रही तल्खी को लेकर एक बयान दिया. उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमेरिकी राष्ट्रपति का नाम लिए बिना पीएम मोदी से कहा कि कोई आपसे नाराज है, लेकिन आप इतने बड़े हैं कि ऐसे दबाव से आप निपट लेंगे.
उन्होंने यह बातें अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर 50 फीसदी टैरिफ लगाने के संदर्भ में कहीं. फिजी के प्रधानमंत्री राबुका ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद (आईसीडब्ल्यूए) द्वारा सप्रू हाउस में आयोजित 'शांति का महासागर' विषय पर अपने संबोधन के बाद प्रधानमंत्री मोदी के साथ अपनी बातचीत के बारे में जानकारी दी. यह बातचीत रविवार को शुरू हुई उनकी चार दिवसीय नई दिल्ली यात्रा के हिस्से के रूप में हुई, जिसमें उनके साथ उनकी पत्नी सुलुवेती राबुका भी थीं.
#WATCH | Delhi | Fijian PM Sitiveni Ligamamada Rabuka says, " ...the recent announcements of the tariffs (by the united states)...i told him (pm modi) the other day, somebody is not very happy with you, but then you are big enough to weather those discomforts..." (26.08) pic.twitter.com/RNLqywxpPY— ANI (@ANI) August 26, 2025
बता दें, ट्रंप प्रशासन ने भारत के रूसी तेल खरीदने के चलते पहले 25 फीसदी टैरिफ लगाने की बात कही थी, उसके बाद आज 27 अगस्त से 25 प्रतिशत और शुल्क लगाने का ऐलान किया. यह टैरिफ आज दोपहर 12:01 बजे से लागू होगा. यह शुल्क कपड़े, झींगा, लैदर, रत्न-आभूषण जैसे सेक्टर पर लगेंगे.
राबुका का भारतीय दौरे की शुरुआत नई दिल्ली से हुई, जहां प्रधानमंत्री राबुका का इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर स्वागत किया गया. जिसके बाद उन्होंने एक कैबिनेट मंत्री के साथ बैठक की. 25 अगस्त को, राबुका ने हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करने से पहले राजघाट पर पुष्पांजलि अर्पित की, जिसके बाद सहमति पत्रों का आदान-प्रदान हुआ और प्रेस वक्तव्य जारी हुए. इसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की.
26 अगस्त को फिजी के नेता ने भारतीय विश्व मामलों की परिषद द्वारा आयोजित सप्रू हाउस में एक व्याख्यान दिया. राबुका का भारतीय दौरा आज 27 अगस्त को समाप्त हो रहा है. भारत और फिजी के बीच संबंध 1879 में शुरू हुए जब भारतीय मजदूरों ('गिरमिटिया') को गन्ने के बागानों में काम करने के लिए अनुबंध प्रणाली के तहत वहां लाया गया था. 1879 और 1916 के बीच, लगभग 60,553 भारतीयों को फिजी लाया गया. 20वीं सदी की शुरुआत में, भारतीय व्यापारी और अन्य लोग भी फिजी आने लगे थे. 1920 में अनुबंध प्रणाली को समाप्त कर दिया गया. 1970 में फिजी की स्वतंत्रता से पहले, 1948 से भारत का एक आयुक्त था, जिसे स्वतंत्रता के बाद उच्चायुक्त के पद पर पदोन्नत किया गया.
पढ़ें: रक्षा सहयोग में ऊंची उड़ान भर रहे हैं भारत-फिजी, दक्षिण प्रशांत क्षेत्र में दिखेगी ताकत
भारत-फिजी में दोस्ती परवान चढ़ेगी, पीएम मोदी और प्रधानमंत्री राबुका ने किया एलान
भारत की विस्तारित हिंद-प्रशांत रणनीति, जानें कैसे प्रमुख केंद्र के तौर पर उभर रहा फिजी
जयशंकर ने इजराइली समकक्ष सार और फिजी के पीएम राबुका से मुलाकात की
फिजी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का विशेष साझेदार है: विदेश मंत्रालय - President Murmu Fiji visit