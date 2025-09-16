ETV Bharat / bharat

भारत में बड़े ड्रग्स कार्टेल पर स्ट्राइक की तैयारी, अमित शाह ने इस नेटवर्क को ध्वस्त करने का बताया तरीका

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया ( ANI )

Published : September 16, 2025 at 3:01 PM IST

नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मादक पदार्थ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया. साथ ही उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के युवाओं की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला. राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में, शाह ने नशीली दवाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने, प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को बढ़ाने और नशीली दवाओं के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निर्वासन तंत्र को सुव्यवस्थित करने की रणनीतियों की रूपरेखा पेश की. गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भारत में मादक पदार्थ गिरोह के खिलाफ लड़ाई मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल (ANTF) के साथ-साथ राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने मादक पदार्थ गिरोह से निपटने के लिए तीन-तरफा दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया, जिसमें भारत में इसके प्रवेश को रोकना, जिलों तक इसकी पहुंच को बाधित करना और स्थानीय दुकानों से मादक पदार्थ जब्त करना शामिल है. अमित शाह ने कहा कि, हमें नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ लगातार लड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि, एएनटीएफ और एनसीबी की जिम्मेदारी है कि वे नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ चौतरफा लड़ाई शुरू करें, जिसमें राज्यों के अन्य हितधारकों को भी शामिल होना चाहिए. शाह ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इस बात की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि पिछले 6 से 7 सालों में, हमने नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान और योजनाएँ बनाने के साथ-साथ डेटा संकलन और सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया है. शाह ने कहा कि, अब बदलते पैमाने और स्तर के साथ कार्रवाई और क्रियान्वयन का समय है. मंत्री ने भारत में सक्रिय तीन प्रकार के ड्रग कार्टेल की पहचान की. शाह ने दोहराया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ एकजुट लड़ाई के लिए तीन स्तरीय रणनीति अपनाई जानी चाहिए, जिसमें ड्रग कार्टेल के खिलाफ कठोर कार्रवाई, मांग में कमी और पीड़ितों के साथ मानवीय व्यवहार शामिल हो. उन्होंने कहा कि, नशीले पदार्थों के खिलाफ हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब न केवल एनसीबी और भारत सरकार, बल्कि सभी विभाग, राज्य और सभी राज्यों के एएनटीएफ एक ही राह पर चलें.