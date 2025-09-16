भारत में बड़े ड्रग्स कार्टेल पर स्ट्राइक की तैयारी, अमित शाह ने इस नेटवर्क को ध्वस्त करने का बताया तरीका
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि, भारत में ड्रग्स कार्टेल के खिलाफ लड़ाई सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए.
Published : September 16, 2025 at 3:01 PM IST
नई दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को मादक पदार्थ तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की आवश्यकता पर बल दिया. साथ ही उन्होंने 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भारत के युवाओं की सुरक्षा के महत्व पर प्रकाश डाला.
राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एंटी-नारकोटिक्स टास्क फोर्स (ANTF) के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन में अपने संबोधन में, शाह ने नशीली दवाओं के नेटवर्क को ध्वस्त करने, प्रत्यर्पण प्रक्रियाओं को बढ़ाने और नशीली दवाओं के खतरे से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए निर्वासन तंत्र को सुव्यवस्थित करने की रणनीतियों की रूपरेखा पेश की.
गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को कहा कि भारत में मादक पदार्थ गिरोह के खिलाफ लड़ाई मादक पदार्थ निरोधक कार्यबल (ANTF) के साथ-साथ राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों की सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए. उन्होंने मादक पदार्थ गिरोह से निपटने के लिए तीन-तरफा दृष्टिकोण अपनाने पर जोर दिया, जिसमें भारत में इसके प्रवेश को रोकना, जिलों तक इसकी पहुंच को बाधित करना और स्थानीय दुकानों से मादक पदार्थ जब्त करना शामिल है.
अमित शाह ने कहा कि, हमें नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ लगातार लड़ना चाहिए. उन्होंने कहा कि, एएनटीएफ और एनसीबी की जिम्मेदारी है कि वे नशीली दवाओं के तस्करों के खिलाफ चौतरफा लड़ाई शुरू करें, जिसमें राज्यों के अन्य हितधारकों को भी शामिल होना चाहिए. शाह ने नई दिल्ली में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रमुखों के दूसरे राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए इस बात की जानकारी दी.
उन्होंने कहा कि पिछले 6 से 7 सालों में, हमने नशीली दवाओं के खिलाफ अभियान और योजनाएँ बनाने के साथ-साथ डेटा संकलन और सूचनाओं का आदान-प्रदान भी किया है. शाह ने कहा कि, अब बदलते पैमाने और स्तर के साथ कार्रवाई और क्रियान्वयन का समय है.
मंत्री ने भारत में सक्रिय तीन प्रकार के ड्रग कार्टेल की पहचान की. शाह ने दोहराया कि नशीले पदार्थों के खिलाफ एकजुट लड़ाई के लिए तीन स्तरीय रणनीति अपनाई जानी चाहिए, जिसमें ड्रग कार्टेल के खिलाफ कठोर कार्रवाई, मांग में कमी और पीड़ितों के साथ मानवीय व्यवहार शामिल हो. उन्होंने कहा कि, नशीले पदार्थों के खिलाफ हमारी लड़ाई तभी सफल होगी जब न केवल एनसीबी और भारत सरकार, बल्कि सभी विभाग, राज्य और सभी राज्यों के एएनटीएफ एक ही राह पर चलें.
36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के एएनटीएफ प्रमुखों के अलावा अन्य सरकारी विभागों के हितधारक इस दो दिवसीय सम्मेलन में भाग ले रहे हैं. यह सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नशा मुक्त भारत के प्रति प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करने और इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक रोडमैप तैयार करने हेतु एक रणनीतिक मंच के रूप में कार्य करता है.
नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो द्वारा आयोजित इस सम्मेलन का विषय "एकजुट संकल्प, साझा जिम्मेदारी" है. यह सम्मेलन देश में नशीले पदार्थों की समस्या से निपटने में सभी संबंधित हितधारकों द्वारा किए गए सामूहिक प्रयासों की व्यापक समीक्षा और विश्लेषण कर रहा है और भविष्य की रूपरेखा पर विचार-विमर्श कर रहा है. इस आयोजन के दौरान नशीली दवाओं की आपूर्ति, मांग में कमी और नुकसान में कमी के अलग-अलग पहलुओं पर विस्तृत विचार-विमर्श किया जाएगा, जिसमें राष्ट्रीय सुरक्षा पर उनके प्रभाव और देश में नशीली दवाओं से जुड़े कानून प्रवर्तन को मज़बूत करने के लिए उठाए जाने वाले कदम शामिल हैं.
सम्मेलन को सात तकनीकी सत्रों में विभाजित किया गया है, जिनमें 2047 तक नशा मुक्त भारत, एएनटीएफ और एनसीओआरडी की महत्ता, नेटवर्क लिंकेज और कार्टेल को ख़त्म करना, मांग में कमी की पहल - 2047 तक नशा मुक्त भारत के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण, भगोड़ों का निर्वासन और प्रत्यर्पण तथा मादक पदार्थों के अपराधियों का निर्वासन, वित्तीय जांच और पीआईटीएनडीपीएस, जाँच और परीक्षणों तथा पूर्वगामी पदार्थों, सिंथेटिक दवाओं और क्लैन लैब्स में प्रभावशीलता में सुधार शामिल हैं.
देश भर के सभी जिलों में नशा मुक्त भारत मिशन आयोजित किए जाने पर ज़ोर देते हुए, शाह ने कहा, "वर्तमान में नशा मुक्त भारत मिशन 370 ज़िलों में चलाया जा रहा है जहां 10 करोड़ लोग जुड़े हुए हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है. यह कार्यक्रम सभी जिलों में चलाया जाना चाहिए.
शाह ने कहा कि सभी जिलों के धार्मिक नेताओं और युवा संगठनों को भी भारत में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ लड़ाई में भाग लेना चाहिए. गृह मंत्री ने कहा कि एएनटीएफ को सीबीआई के साथ मिलकर काम करना चाहिए ताकि नशीली दवाओं के कारोबार में शामिल भगोड़ों को विदेश से प्रत्यर्पित किया जा सके. उन्होंने कहा कि, जेलों में बंद लोग भी नशीली दवाओं के कारोबार में लिप्त हैं. हमें इस प्रवृत्ति को समाप्त करने की आवश्यकता है. उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों में सिंथेटिक दवा निर्माण प्रयोगशालाओं की पहचान कर उन्हें नष्ट किया जाना चाहिए.
