भीषण सड़क हादसा : महिला सहित पांच लोगों की मौत, कई घायल - ACCIDENT IN DIDWANA KUCHAMAN

राजस्थान के मौलासर बाइपास पर भीषण सड़क हादसा. तेज रफ्तार कार बस से टकराई. पांच लोगों की मौत और कई घायल.

Accident in Didwana Kuchaman
घायलों को अस्पताल ले जाते लोग (ETV Bharat Kuchaman)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 5, 2025 at 1:42 PM IST

2 Min Read

कुचामनसिटी: डीडवाना कुचामन जिले के मौलासर कस्बे के बाइपास पर शुक्रवार को एक तेज रफ्तार कार बस से टकरा गई, जिससे बड़ा हादसा हो गया. इस हादसे में एक महिला सहित पांच लोगों की जान चली गई, जबकि दर्जनभर से ज्यादा यात्री घायल हो गए. घायलों को कुचामनसिटी के जिला राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां उनका उपचार किया गया व दो गम्भीर घायलों को जयपुर रेफर किया गया.

बस और कार की टक्कर में दो दर्जन से ज्यादा घायलों को अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया है. जो गंभीर घायल थे, उन्हें जयपुर रेफर कराया गया है व घायलों का उपचार चल रहा है. - हिमांशु शर्मा, डीडवाना एडिशनल एसपी.

पुलिस के अनुसार घटना दोपहर के समय उस वक्त हुई, जब तेज रफ्तार कार ने सामने से आ रही बस को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि कार के परखच्चे उड़ गए और बस के यात्रियों में भी अफरा-तफरी मच गई. हादसे में मौके पर ही पांच लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों को एंबुलेंस से मौलासर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया गया. गंभीर रूप से घायल मरीजों को प्राथमिक उपचार के बाद डीडवाना और कुचामन जिला अस्पताल रेफर किया गया.

हादसे की सूचना पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. राहत और बचाव कार्य शुरू किया गया तथा क्षतिग्रस्त वाहनों को हटवाकर यातायात सुचारू कराया गया. पुलिस ने मृतकों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है. कुचामन एडिशन एसपी नेमीचंद खारिया, कुचामन उपखंड अधिकारी सुनील चौधरी व नगर परिषद सभापति सुरेश सिखवाल राजकीय जिला अस्पताल कुचामन सिटी पहुंचे और घटना की जानकारी ली व घायलों से वार्तालाप की.

