उत्तराखंड में रैट स्नेक्स की जबरदस्त लड़ाई, करीब आधा घंटे तक चला मुकाबला, देखिये वीडियो

मेटिंग सीजन के दौरान आक्रामक हो जाते हैं सांप: जानकारी के मुताबिक, रैट स्नेक का मेटिंग सीजन हर साल होता है. इस दौरान इनका व्यवहार ज्यादा आक्रामक हो जाता है. वे अपनी शक्ति और सामर्थ्य का प्रदर्शन करते हैं. ताकि, मेटिंग का अधिकार उन्हें मिल सके. यह प्राकृतिक व्यवहार है, जो प्रजनन चक्र का हिस्सा है.

सांपों की लड़ाई देख किसान हैरान: स्थानीय किसान हरजिंदर ने बताया कि यह दृश्य देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए. पहले कभी उन्होंने सांपों की इस तरह की लड़ाई नहीं देखी थी. उन्होंने बताया कि रैट स्नेक की मौजूदगी उनके लिए फायदेमंद है. क्योंकि, ये खेतों में चूहों की संख्या को नियंत्रित करते हैं. इससे फसल को नुकसान पहुंचने की संभावना कम हो जाती है.

रामनगर: उत्तराखंड के रामनगर क्षेत्र के कानिया से सांपों की एक अनोखी लड़ाई का वीडियो सामने आया है. जिसने स्थानीय लोगों के बीच चर्चा का विषय बना दिया है. वीडियो में एक घर से जुड़े खेत में दो रैट स्नेक आपस में जबरदस्त संघर्ष करते हुए दिख रहे हैं. यह लड़ाई करीब आधे घंटे तक जारी रही, जिसके बाद दोनों सांप घास के अंदर जाकर ओझल हो गए.

"यह दो रैट स्नेक (Rat Snakes) हैं. रैट स्नेक को खेतों का मित्र भी कहा जाता है. क्योंकि, ये चूहे, छोटे कृंतक और कीटों को खाकर किसानों की फसल की रक्षा करते हैं. इस तरह के सांप आमतौर पर मेटिंग सीजन में एक-दूसरे से भिड़ते हैं. यह लड़ाई फीमेल के लिए होती है. जो भी स्नेक इस मुकाबले में विजयी होता है. वही आगे जाकर फीमेल स्नेक के साथ मेटिंग करता है."- अमित ग्वासाकोटी, पार्क वार्डन, कॉर्बेट टाइगर रिजर्व

कॉर्बेट पार्क में सांपों के प्रजातियों की भरमार: बता दें कि विश्व प्रसिद्ध जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में 25 से ज्यादा प्रजातियों के सांप पाए जाते हैं. इन प्रजातियों में जहरीले और गैर-जहरीले दोनों प्रकार के सांप शामिल हैं. प्रमुख जहरीली प्रजातियों में कोबरा, किंग कोबरा, वाइपर स्नेक, करैत शामिल हैं. इनका जहर मानव और अन्य जीवों के लिए खतरनाक हो सकता है.

सांपों की लड़ाई (फोटो सोर्स- Villager Gurmeet)

वहीं, गैर जहरीली यानी बिना जहर वाली प्रजातियों में रैट स्नेक, ट्री स्नेक, वुल्फ स्नेक, कैट स्नेक, सेंट बोआ आदि प्रमुख हैं. रैट स्नेक खासकर किसानों के लिए उपयोगी माने जाते हैं. क्योंकि, ये खेतों में चूहे और अन्य कीट पतंगों को खाकर फसलों की रक्षा करते हैं.

जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में सांपों की भूमिका पारिस्थितिकी तंत्र में अहम भूमिका निभाते हैं. ये प्रकृति में संतुलन बनाए रखने में योगदान निभाते हैं. साथ ही यहां पर्यटक और वन्यजीव प्रेमी इन्हें देखने के लिए आते हैं, लेकिन जहरीले सांपों के संपर्क में आने से बचना चाहिए.

सांप के डसने पर झाड़ फूंक चक्कर न पड़ें, सीधे अस्पताल जाएं: अगर कहीं सांप दिख जाए तो तत्काल वन विभाग से संपर्क करें. किसी को सांप डस लेता है तो झाड़ फूंक चक्कर न पड़ें. सीधे अस्पताल जाना चाहिए. जहां पर एंटीवेनम इंजेक्शन मिल जाता है. उससे जहर का असर कम होता है. जिससे जान बच जाती है.

