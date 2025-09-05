दंतेवाड़ा\नारायणपुर: बस्तर के घने जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच कई घंटों से मुठभेड़ जारी है. शुरुआती जानकारी में एक से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है. वहीं पुलिस ने इलाके को पूरी तरह घेर लिया है और सर्चिंग अभियान को और तेज कर दिया है.
बड़े नक्सली लीडर्स की मीटिंग की सूचना के बाद ऑपरेशन: दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने जानकारी देते हुए बताया कि दंतेवाड़ा-नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है. मिली सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली थी कि बड़े नक्सली लीडर्स की मीटिंग हो रही है. इसकी पुष्टि के लिए दंतेवाड़ा-नारायणपुर की संयुक्त पुलिस टीम को रवाना किया गया.
दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ जारी: दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि पुलिस बल को आता देख नक्सली जंगल की ओर भाग खड़े हुए, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई. मुठभेड़ लगभग आधे घंटे से अधिक समय सेC जारी है. एसपी गौरव राय ने बताया कि सर्चिंग अभियान में दंतेश्वरी महिला फाइटर, DRG जवान और पुलिस बल की टुकड़ी शामिल है.
