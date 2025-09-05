ETV Bharat / bharat

छत्तीसगढ़ एनकाउंटर: दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर पुलिस नक्सली मुठभेड़ - ENCOUNTER CHHATTISGARH

नारायणपुर, दंतेवाड़ा सीमा पर एनकाउंटर जारी है. दंतेवाड़ा एसपी ने मुठभेड़ की पुष्टि की है.

Police Naxalite encounter Dantewada
छत्तीसगढ़ एनकाउंटर (ETV Bharat Chhattisgarh)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 5, 2025 at 1:39 PM IST

Updated : September 5, 2025 at 1:44 PM IST

3 Min Read

दंतेवाड़ा\नारायणपुर: बस्तर के घने जंगलों में सुरक्षाबलों और नक्सलियों के बीच कई घंटों से मुठभेड़ जारी है. शुरुआती जानकारी में एक से ज्यादा नक्सलियों के मारे जाने की खबर मिल रही है. वहीं पुलिस ने इलाके को पूरी तरह घेर लिया है और सर्चिंग अभियान को और तेज कर दिया है.

बड़े नक्सली लीडर्स की मीटिंग की सूचना के बाद ऑपरेशन: दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने जानकारी देते हुए बताया कि दंतेवाड़ा-नारायणपुर सीमा पर सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ जारी है. मिली सूचना के आधार पर यह जानकारी मिली थी कि बड़े नक्सली लीडर्स की मीटिंग हो रही है. इसकी पुष्टि के लिए दंतेवाड़ा-नारायणपुर की संयुक्त पुलिस टीम को रवाना किया गया.

दंतेवाड़ा नारायणपुर सीमा पर मुठभेड़ जारी: दंतेवाड़ा एसपी ने बताया कि पुलिस बल को आता देख नक्सली जंगल की ओर भाग खड़े हुए, जिसके बाद दोनों ओर से फायरिंग शुरू हो गई. मुठभेड़ लगभग आधे घंटे से अधिक समय सेC जारी है. एसपी गौरव राय ने बताया कि सर्चिंग अभियान में दंतेश्वरी महिला फाइटर, DRG जवान और पुलिस बल की टुकड़ी शामिल है.

छत्तीसगढ़ के बड़े नक्सल एनकाउंटर

12 अगस्त 2025: बीजापुर के गंगालूर में मुठभेड़, 2 जवान घायल

6 अगस्त 2025: बीजापुर एनकाउंटर में नक्सली ढेर

29 जुलाई 2025 :सुकमा में नक्सल एनकाउंटर, 5 लाख का नक्सली ढेर, 3 जवान घायल

27 जुलाई 2025: बीजापुर के बासागुड़ा और गंगलूर में एनकाउंटर, 4 नक्सली ढेर, भारी संख्या में हथियार मिले

18 जुलाई 2025: नारायणपुर एनकाउंटर में 6 माओवादी मारे गए

7 जून 2025: बस्तर में 5 नक्सलियों के शव बरामद

6 जून 2025: तेलंगाना स्टेट कमेटी सदस्य ढेर

5 जून 2025: सेंट्रल कमेटी मेंबर सुधाकर उर्फ गौतम मारा गया

21 मई 2025: नक्सली कमांडर बसवराजू समेत 28 नक्सली मारे गए

15 मई 2025: बीजापुर में कर्रेगुट्टा पहाड़ी पर 31 नक्सली ढेर

12 अप्रैल 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर मुठभेड़ में 3 माओवादी ढेर

31 मार्च 2025: दंतेवाड़ा बीजापुर बार्डर पर इनामी महिला नक्सली मारी गई

29 मार्च 2025: सुकमा नक्सली मुठभेड़ में 17 नक्सली ढेर

20 मार्च 2025: बीजापुर और कांकेर में नक्सल एनकाउंटर, 30 नक्सली ढेर

9 फरवरी 2025: बीजापुर में मुठभेड़, 31 माओवादी ढेर

20-21 जनवरी 2025: गरियाबंद में मुठभेड़ में 16 नक्सली मारे गए

19 जनवरी 2025: नक्सलियों का सेंट्रल समिति सदस्य जयराम उर्फ ​​चलपथी सहित 14 नक्सली ढेर

16 जनवरी 2025: बीजापुर मुठभेड़, 18 माओवादी ढेर

22 नवंबर 2024: सुकमा एनकाउंटर में दस नक्सली ढेर

4 अक्टूबर 2024: अबूझमाड़ में मुठभेड़, 38 नक्सली मारे गए

10 मई 2024: बीजापुर में मुठभेड़ में बारह नक्सली ढेर

16 अप्रैल 2024: कांकेर में मुठभेड़, 29 नक्सली मारे गए

2 अप्रैल2024: बीजापुर पुलिस नक्सली एनकाउंटर में 13 माओवादी ढेर

7 फरवरी 2019: बीजापुर एनकाउंटर, 10 नक्सली ढेर

6 अगस्त 2018: सुकमा जिले में मुठभेड़ में 15 नक्सली मारे गए

2 मार्च 2018: बीजापुर पुलिस नक्सली मुठभेड़ में 10 माओवादी ढेर

27 नवंबर 2014: सुकमा में सीआरपीएफ और नक्सलियों की मुठभेड़, 15 माओवादी ढेर, 25 घायल

16 अप्रैल 2013: बस्तर में मुठभेड़, 10 नक्सली मारे गए

29 जून 2012: दंतेवाड़ा एनकाउंटर में 20 नक्सली ढेर, 6 जवान घायल

23 नवंबर 2010: दंतेवाड़ा के जगरगुंडा में भीषण मुठभेड़ में 20 नक्सली ढेर

18 फरवरी 2008: बीजापुर में दो अलग अलग मुठभेड़, 13 नक्सली ढेर, 6 जवान शहीद

10 जुलाई 2007: दंतेवाड़ा मुठभेड़ में 20 नक्सली मारे गए, 9 जवान घायल

September 5, 2025 at 1:44 PM IST

ख़ास ख़बरें

धमतरी के किसान ने जैविक खेती से किया कमाल, खेत में उगाई 6 फीट की लौकी, तीन फीट की बरबट्टी

नक्सल प्रभावित गांव का स्कूल बना मॉडल, प्रिंसिपल की सोच से बच्चे बोल रहे फर्राटेदार अंग्रेजी

पीएम किसान सम्मान योजना से 58 हजार किसान किये गए अपात्र, आदिवासी जिले में योजना से वंचित हुए अन्नदाता

अबूझमाड़ की 'लाइफलाइन' अब 'डेंजर जोन', नारायणपुर–ओरछा रोड पर 'भ्रष्टाचार-लापरवाही के गड्ढे'

