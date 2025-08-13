गौतम देबरॉय

नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) द्वारा की गई जांच से पता चला है कि पाकिस्तान-नेपाल-बांग्लादेश से जुड़ा एक बड़ा गिरोह भारतीय अर्थव्यवस्था को अस्थिर करने के लिए नकली भारतीय मुद्रा नोट (एफआईसीएन) की तस्करी कर रहा है.

विडंबना यह है कि पाकिस्तान में सरकारी एजेंसियों के भी इस रैकेट में सीधे तौर पर शामिल होने की बात कही जा रही है.

कुछ गिरफ्तार आतंकवादियों और तस्करों की पूछताछ रिपोर्टों का हवाला देते हुए, भारत के सुरक्षा प्रतिष्ठान के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि पाकिस्तान स्थित सरकारी एजेंसियों (इंटर सर्विस इंटेलिजेंस) ने कई पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों को हथियार और गोला-बारूद हासिल करने के लिए FICN के कारोबार में शामिल होने का निर्देश दिया है.

अधिकारी के मुताबिक, सीमा पार से मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ भारतीय सुरक्षा एजेंसियों द्वारा की गई कड़ी कार्रवाई ने भारत की सुरक्षा के लिए हानिकारक ताकतों को FICN के गोरखधंधे को तेज करने के लिए मजबूर किया है.

अधिकारी ने कहा, "पाकिस्तान और बांग्लादेश के कई आतंकवादी संगठन और नेपाल स्थित राष्ट्र-विरोधी संगठन मिलकर FICN के गोरखधंधे को फलने-फूलने के लिए काम कर रहे हैं."

अधिकारी के मुताबिक, जहां तक बांग्लादेश का सवाल है, कई कट्टरपंथी आतंकवादी संगठन FICN तस्करी के गोरखधंधे को चलाने के लिए बिचौलियों के माध्यम से तस्करों को शामिल कर रहे हैं.

जान लें कि भारत में उच्च-गुणवत्ता वाले FICN मामलों की जांच के लिए NIA को नोडल एजेंसी बनाया गया है.

दरअसल, आतंकी वित्तपोषण और जाली मुद्रा मामलों की केंद्रित जांच करने के लिए एनआईए में एक आतंकी वित्तपोषण और जाली मुद्रा (टीएफएफसी) सेल का गठन किया गया है.

भारत-बांग्लादेश सीमा पर जाली भारतीय नोटों की बरामदगी: इस साल जून में, सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के दक्षिण बंगाल फ्रंटियर ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में भारत-बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तस्करी की एक बड़ी कोशिश को नाकाम करते हुए 5 लाख रुपये मूल्य की जाली भारतीय मुद्रा बरामद की.

सीमा गश्ती बल ने जाली भारतीय नोटों से भरे कई पैकेट बरामद किए. पैकेट में 500 रुपये के 1,000 जाली नोट थे, जिनकी कुल कीमत 5,00,000 रुपये थी.

कार्यप्रणाली: तस्कर भारतीय क्षेत्र में जाली भारतीय नोटों की तस्करी करते थे. 12 जून के उस विशेष मामले में, बीएसएफ की एक गश्ती टीम ने बांग्लादेश की ओर तीन तस्करों की संदिग्ध गतिविधियां देखीं. तस्कर बाड़ के पास पहुंचे. एक पैकेट भारतीय क्षेत्र में फेंका और तुरंत पीछे हट गए.

इसके बाद बीएसएफ के जवान तुरंत उस स्थान पर पहुंचे और आसपास के जवानों और वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया. उनकी त्वरित कार्रवाई ने भारतीय क्षेत्र में उनके साथियों द्वारा पैकेट को दोबारा प्राप्त करने के किसी भी प्रयास को विफल कर दिया. तलाशी के दौरान, पैकेट बरामद किया गया और खोलने पर उसमें 500 रुपये के 1,000 नकली नोट पाए गए. इनकी कुल कीमत 5,00,000 रुपये थी.

एनआईए ने दाखिल किया आरोपपत्र: मंगलवार को, एनआईए ने 2024 के बिहार के चंपारण में जाली मुद्रा ज़ब्ती मामले में 4 आरोपियों के खिलाफ एक पूरक आरोपपत्र दाखिल किया. इस मामले में पाकिस्तान और नेपाल से जुड़े एक गिरोह का हाथ है.

आरोपी मोहम्मद नजर सद्दाम, मोहम्मद वारिस, मोहम्मद ज़ाकिर हुसैन और मुजफ़्फ़र अहमद वानी उर्फ़ सरफराज के खिलाफ पटना स्थित विशेष अदालत में यूए(पी) अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत आरोपपत्र दाखिल किया गया है.

एनआईए को ऐसे सबूत मिले हैं जिनसे पता चलता है कि आरोपी देश की वित्तीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नेपाल से भारत में उच्च गुणवत्ता वाले जाली भारतीय मुद्रा नोटों की तस्करी में शामिल थे. वे क्रिप्टो करेंसी भुगतान के बदले नेपाली संचालकों के माध्यम से पाकिस्तान स्थित संस्थाओं से जाली भारतीय मुद्रा (FICN) प्राप्त कर रहे थे.

मामला RC-17/2024/NIA-DLI 1,95,000 रुपये मूल्य के जाली भारतीय मुद्रा (FICN) की जब्ती से संबंधित है. दिसंबर 2024 में मामले को अपने हाथ में लेने वाली एनआईए ने इस साल जनवरी में आरोपियों को अदालत में पेश किया था.

जाली नोटों की जब्ती: साल 2022 में, देश भर से 382 करोड़ रुपये मूल्य के कुल 42,10,406 नकली भारतीय नोट जब्त किए गए. दिल्ली में जब्त की गई नकली मुद्रा में 2000 रुपये के 73,253 नोट, अब बंद हो चुके 1000 रुपये का एक नोट, 500 रुपये के 24,476 नोट, 200 रुपये के 3,160 नोट, 100 रुपये के 12,980 नोट, 50 रुपये के 5,706 नोट, 20 रुपये के 26 नोट और 10 रुपये के 31 नोट शामिल थे.

भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) के आंकड़े बताते हैं कि पिछले 6 वर्षों में भी भारत की बैंकिंग प्रणाली से बड़ी संख्या में नकली नोट पकड़े गए हैं. वर्ष 2018-19 में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये मूल्य के 3,17,384 नकली नोट पकड़े गए.

इसी प्रकार, 2019-20 में 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000 रुपये मूल्य वर्ग के 2,96,695 नकली नोट पकड़े गए.

इसके बाद 2020-21 में समान मूल्यवर्ग के 2,08,625 नकली नोट पकड़े गए. 2021-22 में समान मूल्यवर्ग के 2,30,971 नकली नोट पकड़े गए.

2022-23 में समान मूल्यवर्ग के 2,25,769 नकली नोट पकड़े गए और 2023-24 में समान मूल्यवर्ग के 2,22,639 नकली नोट पकड़े गए.

वर्ष 2016 में 500 और 1000 रुपये के नोटों को वैध मुद्रा में वापस लेने के बाद से, एनआईए ने एफआईसीएन से संबंधित 39 मामले दर्ज किए हैं. इनमें 8,50,62,500 रुपये मूल्य की नकली भारतीय मुद्रा जब्त की गई है.

यह कार्रवाई भारतीय बैंक नोटों की जालसाजी से निपटने, नकदी में जमा काले धन को प्रभावी ढंग से समाप्त करने और नकली नोटों के माध्यम से आतंकवाद के वित्तपोषण पर अंकुश लगाने के लिए आवश्यक थी.

जाली भारतीय मुद्रा की आपूर्ति का मार्ग: जाली भारतीय मुद्रा की बड़ी खेप शुरू में पाकिस्तान से खाड़ी देशों के रास्ते हवाई मार्ग से नेपाल और बांग्लादेश लाई जाती है.

अधिकारी ने कहा, "इसके बाद, वैश्विक जाली भारतीय मुद्रा गिरोहों के सदस्यों द्वारा नेपाल और बांग्लादेश की छिद्रपूर्ण अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के माध्यम से भारत में जाली मुद्रा की तस्करी की जाती है."कई बार, काठमांडू और बांग्लादेश में भी जाली भारतीय मुद्रा बरामद की जाती है.

दिलचस्प बात यह है कि जाली भारतीय मुद्रा के तस्करों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान और विश्लेषण के लिए विश्वास और सहयोग बनाने हेतु भारत और एक पड़ोसी देश के बीच एक संयुक्त कार्य बल कार्यरत है.

जाली मुद्रा नोटों की छपाई एक अपराध: भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) (2023) भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) का स्थान लेती है और इसमें एफआईसीएन से संबंधित प्रावधान शामिल हैं.

बीएनएस के तहत, किसी भी सिक्के, सरकारी स्टाम्प, मुद्रा नोट या बैंक नोट की जालसाजी करना या जानबूझकर जालसाजी की प्रक्रिया में भाग लेना आजीवन कारावास या दस साल तक के कारावास से दंडनीय है, और इसमें जुर्माना भी शामिल है.

सुरक्षा कागज के आयात और नकली भारतीय मुद्रा नोटों (एफआईसीएन) की छपाई में शामिल मॉड्यूल के खिलाफ अभियान जारी रखते हुए, 20 फरवरी 2025 को, डीआरआई ने महाराष्ट्र, हरियाणा, तेलंगाना, तमिलनाडु और बिहार में 11 अलग-अलग स्थानों पर एक साथ तलाशी ली और एफआईसीएन की छपाई में शामिल सात (7) अतिरिक्त मॉड्यूल का भंडाफोड़ किया.

जाली नोटों के विरुद्ध डीआरआई की कार्रवाई: 8 फ़रवरी, 2025 को राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) ने उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले और कर्नाटक के बेंगलुरु में दो व्यक्तियों को गिरफ्तार किया था, जो उच्च गुणवत्ता वाले कागज के वास्तविक आयातक पाए गए थे, जिन पर 'आरबीआई' और 'भारत' ('सुरक्षा पत्र') अंकित सुरक्षा धागा लगा था.

उनसे पूछताछ के बाद, डीआरआई ने आयातित सुरक्षा कागज़ों का उपयोग करके जाली नोट छापने वाली दो फैक्ट्रियों (ठाणे, महाराष्ट्र और भिवानी, हरियाणा) का भंडाफोड़ किया, जहां पुलिस ने तीन व्यक्तियों को गिरफ्तार किया.

जाली भारतीय मुद्रा पर अंकुश लगाने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम: नकली भारतीय मुद्रा नोटों के प्रचलन को रोकने के लिए, केंद्र सरकार ने कई कदम उठाए हैं और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के अध्याय 10 की धारा 178 से 188 के अंतर्गत जाली भारतीय मुद्रा से संबंधित अपराधों को शामिल किया है, जिनमें अधिकतम सजा आजीवन कारावास है.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद में पहले कहा था, "उच्च गुणवत्ता वाली जाली भारतीय मुद्रा का उत्पादन, तस्करी या प्रचलन गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम, 1967 के तहत एक आतंकवादी कृत्य माना गया है.

देश में जाली भारतीय मुद्रा के प्रचलन के खतरे का मुकाबला करने के लिए राज्यों और केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों के बीच खुफिया जानकारी और सूचना साझा करने के लिए जाली भारतीय मुद्रा समन्वय केंद्र मौजूद है."