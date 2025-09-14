ETV Bharat / bharat

ओडिशा: हॉस्टल में 8 छात्रों की आंखों में फेवीक्विक डालने से मची खलबली, प्रिंसिपल सस्पेंड

ओडिशा में हॉस्टल में छात्रों की आंखों में फेवीक्विक डालने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया ( ETV Bharat )

कंधमाल: ओडिशा के कंधमाल जिले के एक स्कूल में एक चौंकाने वाली घटना सामने आयी. हॉस्टल में सो रहे 8 छात्रों की आंखों में उनके सहपाठियों ने फेवीक्विक गम डाल दिया. आंखें नहीं खुलने से हड़कंप मच गया. बाद में बच्चों को फूलबनी जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया. उनमें से एक की हालत गंभीर होने के कारण उसे बरहामपुर के एमकेसीजी में स्थानांतरित कर दिया गया. स्कूल के प्रधानाचार्य को काम में लापरवाही बरतने के आरोप में निलंबित कर दिया गया.

यह घटना शुक्रवार सुबह कंधमाल जिले के फिरिंगिया ब्लॉक के एक स्कूल में हुई. कंधमाल जिले के फिरिंगिया ब्लॉक के स्कूल के छात्रावास में सो रहे आठ छात्रों की आँखों में एक सहपाठी ने फेवीक्विक डाल दिया.

सुबह जब छात्र जागे तो आठ छात्र अपनी आँखें नहीं खोल पा रहे थे. खबर मिलते ही वहां मौजूद शिक्षकों और कर्मचारियों ने इन छात्रों की आंखें खुलवाने की पूरी कोशिश की लेकिन आंख नहीं खुलने पर सभी घबरा गए. आखिरकार उन्हें पहले गोछापाड़ा स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया. वहां एक छात्र की आँखें खुल गई. बाकी सात छात्रों को जिला मुख्यालय अस्पताल में भर्ती कराया गया. सभी छात्र तीसरी और चौथी कक्षा के हैं. सात में से एक को ब्रह्मपुर के एमकेसीजी अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया.

इस बीच छात्र को लाने वाली स्कूल की शिक्षिका ने बताया, 'छात्रावास में रात के समय एक छात्र अपने पास रखा फेवीक्विक ले आया और उसने इसे छात्र की आँखों में लगा दिया. घटना शुक्रवार सुबह सामने आई. स्कूल के चपरासी से इसकी जानकारी मिलने के बाद तुरंत गोछापाड़ा में इलाज कराने की कोशिश की गई. हालांकि एक छात्र की हालत में मामूली सुधार हुआ, जबकि सात अन्य को जिला अस्पताल ले जाया गया.'