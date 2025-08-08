विशाखापत्तनम: तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में दंपतियों से सरोगेसी के नाम पर ठगी करने वाले फर्टिलिटी सेंटर का पर्दाफाश हुआ था. कथित रूप से दंपती को किसी और का बच्चा सौंप कर 30 लाख रुपये की ठगी कर ली गयी थी. इस रैकेट के तार आंध्र प्रदेश से भी जुड़े थे. पुलिस ने इस मामले में जांच को आगे बढ़ाते हुए तीन डॉक्टर को गिरफ्तार किया है.

तेलुगु राज्य आंध्र प्रदेश और तेलंगाना को हिलाकर रख देने वाले सनसनीखेज फर्टिलिटी सेंटर के नाम पर धोखाधड़ी मामले ने गुरुवार को विशाखापत्तनम के किंग जॉर्ज अस्पताल (केजीएच) के दो और डॉक्टरों की गिरफ्तार किया गया. गिरफ्तार डॉक्टरों में एनेस्थीसिया विभागाध्यक्ष और उप-अधीक्षक डॉ. वासुपल्ली रवि और प्रसूति विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉ. उषा देवी शामिल हैं. जब इन घटनाक्रमों के बारे में केजीएच अस्पताल अधीक्षक से पूछा गया तो उन्होंने दावा किया कि डॉक्टरों की गिरफ्तारी के संबंध में उनके पास कोई जानकारी नहीं है.

गौरतलब है कि रवि वाईएसआरसीपी नेता और पूर्व विधायक वासुपल्ली गणेश के छोटे भाई हैं. इससे पहले, केजीएच बाल विभाग की डॉ. विद्युल्लता को इसी मामले में गिरफ्तार किया जा चुका था. हालांकि, बाद में उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया गया था. पुलिस का आरोप है कि तीनों ने सरकारी केजीएच में कार्यरत रहते हुए फर्टिलिटी सेंटर को अनधिकृत रूप से मदद की थी. इसी के आधार पर ये गिरफ्तारियां की गईं.

क्या है मामलाः

राजस्थान का दंपती चार साल से सिकंदराबाद में रह रहा है. बच्चा की चाहत में तीन साल पहले उन्होंने सिकंदराबाद के रेजिमेंटल बाज़ार स्थित एक फर्टिलिटी सेंटर से संपर्क किया. वहां, उन्हें बताया कि सरोगेसी से बच्चे पैदा करने की संभावना है. इसके लिए 30 लाख रुपये चार्ज किया गया. दंपती ने पूरी रकम जमा करा दी.

इस वर्ष बच्चे का जन्म हुआ. दंपती को कुछ शक हुआ. उसने डीएनए टेस्ट करवाने को कहा. लेकिन, फर्टिलिटी सेंटर इसके लिए टालता रहा. दंपती ने दिल्ली में डीएनए टेस्ट करवाया, तो बच्चे का डीएनए उन दोनों के डीएनए से मेल नहीं खाया. जिसके बाद शिकायत दर्ज करायी. जांच में रैकेट का खुलासा हुआ.

