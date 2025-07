ETV Bharat / bharat

तेलंगाना में सरोगेसी के नाम पर धोखाधड़ी, दूसरे का बच्चा देकर वसूल लिये 30 लाख - FRAUD IN NAME OF SURROGACY

प्रतीकात्मक तस्वीर. ( PTI )

By ETV Bharat Hindi Team Published : July 27, 2025 at 4:39 PM IST 4 Min Read