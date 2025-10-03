पिता ने बेटी को नहर में फेंककर मारने का प्रयास किया, पुलिस जांच में जुटी
फिरोजपुर में पिता ने बेटी को नहर में फेंकने का प्रयास किया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया, लड़की की तलाश जारी है.
Published : October 3, 2025 at 8:15 PM IST
फिरोजपुर: पंजाब में एक चौंकाने वाली घटना सामने आई है, जहां एक व्यक्ति ने अपनी 19 वर्षीय बेटी को नहर में फेंककर मारने का प्रयास allegedly किया. पुलिस ने शुक्रवार को इस मामले की जानकारी दी.
फिरोजपुर के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (SSP) भूपिंदर सिंह ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी पिता को संदेह था कि उसकी बेटी किसी लड़के के साथ रिश्ते में है. यह संदेह घर में अक्सर होने वाले झगड़ों का कारण बनता था. कुछ दिन पहले आरोपी ने अपनी पत्नी और बेटी को नहर पर ले जाकर बेटी के हाथ बांध दिए और उसे नहर में फेंक दिया.
आरोपी ने घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया
SSP ने बताया कि आरोपी ने अपराध करते समय पूरी घटना का वीडियो भी रिकॉर्ड किया. पुलिस ने घटनास्थल पर डाइवर्स भेजे हैं, जो अभी तक लड़की को नहीं ढूंढ पाए हैं. यह अभियान लगातार जारी है.
परिवार के भोजन में ज़हर मिलाया
अभियुक्त पिता ने दावा किया कि उसकी बेटी का “अश्लील संबंध” था और उसने allegedly परिवार के भोजन में ज़हर मिलाया. पिता ने कहा, “हमने बेटी को कई बार समझाया कि ऐसा न करे, लेकिन उसने नहीं माना और कुछ भी नहीं सुना. जिसके बाद मैंने यह कदम उठाया.”
आरोपी पिता फिलहाल पुलिस हिरासत में
SSP भूपिंदर सिंह ने कहा कि पुलिस मामले की गहन जांच कर रही है ताकि घटना के वास्तविक कारण का पता लगाया जा सके. आरोपी पिता फिलहाल पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ जारी है.
पारिवारिक विवाद
इस घटना ने फिरोजपुर और आसपास के इलाके में चिंता पैदा कर दी है. परिवारिक विवाद और पीढ़ीगत मतभेद कभी-कभी गंभीर घटनाओं का रूप ले लेते हैं, लेकिन इस तरह की हिंसक प्रतिक्रिया समाज के लिए चिंता का विषय है.
पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि यदि उन्हें किसी तरह की जानकारी मिलती है तो तुरंत साझा करें. वहीं, स्थानीय प्रशासन ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है.
फिलहाल, लड़की की खोज जारी है और पुलिस इस मामले में सभी पहलुओं की जांच कर रही है, जिसमें परिवार के सदस्य और घटनास्थल के आसपास के लोग शामिल हैं. स्थानीय लोग इस घटना को लेकर सदमे में हैं और न्याय की मांग कर रहे हैं.
