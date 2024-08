ETV Bharat / bharat

6 साल बाद FIR, पटना में सगी बहनों से दुष्कर्म.. अश्लील वीडियो दिखा करता था ब्लैकमेल - FIR After Six Years Of Rape

Published : 18 hours ago | Updated : 16 hours ago

पटन में महिला वकील के साथ कई बार दुष्कर्म ( Concept Image )

पटनाः '17 साल की उम्र में रेप, 22 साल की उम्र में केस दर्ज' बिहार के पटना पुलिस के सामने ऐसा ही मामला सामने आया है. दरअसल, पटना के श्रीकृष्णापुरी थानाक्षेत्र में एक महिला ने शिकायत दर्ज करायी है. उसने पुलिस को बताया कि 6 साल पहले उसके साथ कई बार रेप की घटना को अंजाम दिया गया. अब वह पुलिस से आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रही है. इस मामले में थाने में केस दर्ज कर पुलिस छानबीन में जुट गयी है. "29 जुलाई को पीड़िता की ओर से लिखित शिकायत दर्ज करायी गयी है. इसके आधार पर प्राथमिक की दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है. घटना के वक्त पीड़िता नाबालिग थी इसलिए पॉक्सो एक्ट भी लगाया गया है. आरोपी की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है." -विजय कुमार सिंह

थाना प्रभारी, श्रीकृष्णापुरी पटना की श्रीकृष्णापुरी थाना (ETV bharat) वकालत का इंटर्नशिप कर रही महिलाः दुष्कर्म के 6 साल बाद केस दर्ज कराने वाली पीड़िता के अनुसार वह वर्तमान में वकालत का इंटर्नशिप कर रही है. उसने बताया कि आरोपी अभी उसे ब्लैकमेल कर धमकी दे रहा है. पीड़िता ने पुलिस को बताया कि जब 12वीं क्लास में थी तब भी आरोपी ने उसका पीछा नहीं छोड़ा. पटना स्थित फ्लैट में घुसकर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया. 12वीं पास करने के बाद पीड़िता वकालत की पढ़ाई करने पुणे चली गई लेकिन वहां भी उसने पीछा नहीं छोड़ा.

17 साल की उम्र में पहली बार रेपः पीड़िता के मुताबिक जब उसके साथ घटना को अंजाम दिया गया वह 17 साल की थी. अब वह 22 साल की हो गयी है. श्रीकृष्णापुरी थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराते हुए उसने अपनी आपबीती बतायी. पीड़िता के अनुसार 2017 में आरोपी ने पहली बार दुष्कर्म किया था. उस समय वह नाबालिग थी. घटना को लेकर कुछ समझ नहीं पाई थी. कई दिनों तक असहज महसूस करती रही. इज्जत और डर के मारे परिजनों को नहीं बता रही थी. बहन की गंदी तस्वीर दिखाकर किया ब्लैकमेलः घटना के बारे में बताया कि आरोपी ने उसे एक बार अनजान नंबर से फोन किया था. यह मामला साल 2018 का है. कॉल करने के बाद उसने बताया कि "मैं तुम्हारी छोटी बहन का क्लासमेट बात कर रहा हूं. मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है. तुम्हें कुछ जरूरी चीज भी दिखानी है जो तुम्हारे लिए सरप्राइज होगा." बातचीत के बाद मोबाइल पर उसकी छोटी बहन की न्यूड तस्वीर भेज दी. देखने के बाद पीड़िता सदमे में आ गई. पटन में महिला वकील के साथ कई बार दुष्कर्म (ETV Bharat) घटना से कई महीनों सदमे में रहीः तस्वीर भेजने के बाद आरोपी ने फिर कॉल किया. कहा कि "अगर तुम चाहती हो कि यह सारी तस्वीर वायरल नहीं हो तो तुम्हें मेरी बात माननी पड़ेगी. मुझसे मिलना होगा. मिलने के बाद सब कुछ क्लियर हो जाएगा." फिर मुझे बुलाकर मेरे साथ जबरन दुष्कर्म किया. तड़पती रही चीखती रही लेकिन उसने एक नहीं सुनी. घटना को समझ नहीं पाई और कई महीनो तक सदमे में रही. इसके बाद कई बार ब्लैकमेल कर दुष्कर्म करता रहा. मुझपर एसिड अटैक करने और जान से मारने की धमकी भी देता रहा. पहले दिल्ली फिर पटना में केस दर्जः पीड़िता के मुताबिक न्यूड तस्वीर को अपने दोस्तों के बीच भी फैला दिया है. पोर्न वेबसाइट पर भी तस्वीर अपलोड कर दिया है. जिससे परेशान होकर पीड़िता ने पहले दिल्ली के लक्ष्मी नगर पुलिस स्टेशन में 6 जुलाई 2024 में जीरो एफआईआर दर्ज कराई. फिर पटना पहुंचकर श्रीकृष्णापुरी थाने में प्राथमिक दर्ज कराई है. पटना पुलिस ने 164 का बयान करवाया है और पीड़िता की मेडिकल भी कराई गई है. यह भी पढ़ेंः दरभंगा में गांव के मनचलों ने विवाहिता के साथ किया गैंग रेप, पुलिस ने तीन आरोपी को दबोचा - Gang Rape In Darbhanga

