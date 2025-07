ETV Bharat / bharat

फौजा सिंह हिट एंड रन मामला: पंजाब से NRI गिरफ्तार, फॉर्च्यूनर से टक्कर मार हो गया था फरार - FAUJA SINGH HIT AND RUN CASE

फौजा सिंह हिट एंड रन मामले में आरोपी गिरफ्तार ( PTI )

Published : July 16, 2025 at 9:01 AM IST | Updated : July 16, 2025 at 9:54 AM IST

जालंधर: पंजाब पुलिस ने बुधवार को जालंधर-पठानकोट राजमार्ग पर 114 वर्षीय मैराथन दिग्गज फौजा सिंह की हिट एंड रन घटना के लिए कथित रूप से जिम्मेदार व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया. आईएएनएस की रिपोर्ट के अनुसार आरोपी अमृतपाल सिंह ढिल्लों मूल रूप से जालंधर के करतारपुर का रहने वाला 26 वर्षीय अनिवासी भारतीय (एनआरआई) है. पंजाब पुलिस ने उसे घटना के दो दिन बाद गिरफ्तार कर लिया. ढिल्लों अपने परिवार के साथ कनाडा में रहता है. कथित तौर पर एक हफ्ते पहले ही भारत लौटा था. पुलिस अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दुर्घटना के समय ढिल्लों एक टोयोटा फॉर्च्यूनर चला रहा था. गाड़ी बरामद कर ली गई है.

July 16, 2025